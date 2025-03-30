Какие задачи отработали с БПЛА войска ПВО во время внезапной проверки боеготовности

В Беларуси совсем недавно прошла проверка боеготовности. Экзамен сдавали представители войск ПВО.

Во время этой проверки учитывался и современный вооруженный конфликт, и опыт СВО. Но было ли в связи с этим задействовано применение беспилотных летательных аппаратов, рассказал начальник Генштаба Вооруженных Сил - первый замминистра обороны Беларуси Павел Муравейко.

Он обратил внимание, что Беларусь старается идти в ногу со временем, и беспилотные летательные аппараты - это данность современной войны и боя.

В ходе проверки БПЛА решили целый комплекс задач:

Ведение разведки с выдачей соответствующих координат для огневого поражения. Корректировка огня артиллерии. Для этого отработана такая специфическая задача, как корректировка стрельбы танков на большие дальности с использованием беспилотных летательных аппаратов. Кроме того, интенсивно применялись и такие приемы, как минирование и разминирование местности с использованием БПЛА. Постановка дымовых помех. Руководство или координация действий штурмовых групп при действиях в условиях ограниченной видимости в лесисто-болотистой местности.

"То есть получается, что беспилотники проникли фактически в каждый элемент подготовки подразделений воинских частей. Сразу скажу, что все получилось, но есть нюансы, на которые стоит обратить внимание. То есть это гораздо больше, чем насытить количеством этих беспилотников", - сказал Павел Муравейко.

По его словам, также необходимо иметь и дублирующих специалистов по их управлению, потому что иногда БПЛА 24 на 7 может висеть в воздухе, чтобы обеспечить постоянную выдачу информации. Нужно и обучить немного быстрее реагировать, изучать, передавать координаты на средства огневого поражения, потому что обстановка очень быстро меняется.

Павел Муравейко:

"Мы видим эти вопросы, которые надо добавить для отработки. Я думаю, что у нас все получится в рамках дальнейшей подготовки, а в ходе следующей проверки это вообще займет лидирующее место в процессе обучения и подготовки войск".

Сегодня четко и ясно слышно, что с беспилотниками борются с использованием средств радиоэлектронной борьбы. При проверке боеготовности опробовалии этот элемент, благодаря чему стало понятно - от беспилотников есть противоядие, которое работает достаточно эффективно.