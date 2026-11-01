Камеры поумнели: в Беларуси запускают видеоаналитику нарушений ПДД

Краткий пересказ от ИИ

Камеры наблюдения станут умнее в Беларуси. Республиканская система мониторинга общественной безопасности ежегодно будет пополняться новыми камерами и видеоаналитикой: подписан указ, который обновляет правила работы сети видеомониторинга. Предусматривается дополнительное привлечение ИП и юрлиц к организационному и финансовому обеспечению. При этом для физлиц, собственников жилых помещений в домах, плата взиматься не будет за работу и пользование электроэнергией, потребляемой оборудованием видеонаблюдения.

Количество пользователей системы увеличено. Например, камеры станут доступны для Вооруженных сил, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность и охрану критически важных объектов. Допускается фиксация нарушений в сфере безопасности движения и эксплуатации транспорта. Среди нововведений - теперь за поездку без техосмотра можно получить штраф и в Минске. Сейчас механизм работает в тестовом режиме. Многое из новшеств не разглашается.

Более 4,5 млн автомобилей зарегистрировано в Беларуси, и с каждым годом это число стремительно увеличивается. Безопасно передвигаться по дорогам помогают интеллектуальные транспортные системы - светофоры, камеры наблюдения, система мониторинга, искусственный интеллект. Человеку просто не под силу справиться с таким трафиком.

Правила на дороге существенно не поменялись, просто контроль с каждым годом уходит в автоматизацию. В плотном трафике призваны приучить водителя к соблюдению правил дорожного движения фото- и видеофиксация и небольшие штрафы. Считается, что это дисциплинирует тех, кто ежедневно выезжает в дорогу.

И если штрафом за превышение скорости, зафиксированное одинокой камерой, сегодня никого не удивишь, то расширение функционала нарушений, которые видит нейросеть, некоторых водителей повергает в шок. Видеоаналитика через камеры способна распознать десяток нарушений на дороге.

Сергей Григорович, начальник отделения мониторинга дорожного движения УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"Основные нарушения - это проезд на запрещающий сигнал светофора, ремни безопасности, разговор по мобильному телефону во время движения. Также непредоставление преимущества пешеходам, нарушение требований дорожного знака либо разметки. В дальнейшем планируется фиксация в автоматическом режиме транспорта, у которого отсутствует допуск к участию в дорожном движении, движение по полосе общественного транспорта и движение грузовых автомобилей свыше 3,5 тонн по МКАД дальше второй полосы".

"В первую очередь камеры применяются для фиксации грубых нарушений правил дорожного движения. Среди таких нарушений - проезд на запрещающий сигнал светофора. На сегодняшний день вынесено порядка 2 тыс. постановлений. Каждый перекресток, на котором фиксируется нарушение, обозначен информационной табличкой. Ежемесячно их количество будет увеличиваться", - сообщил начальник главного управления ГАИ МВД Беларуси Виктор Ротченков.

Именно штрафы за техосмотр вызвали больше всего негодования у водителей. И этому есть объяснение. По данным "Белтехосмотра", из 4,5 млн зарегистрированных автомобилей 52 % не прошли техосмотр или имеют просроченное разрешение. Эти данные озвучивались летом. А ведь это почти 2,5 млн машин. При этом договоров обязательного автострахования заключено 2 млн 800 тыс. Это значит, что тех, кто не спешит проходить техосмотр, - сотни тысяч. И если от инспектора ГАИ на дороге можно было уклониться, выбирая непопулярные маршруты, то обойти разветвленную сеть стационарных и мобильных камер практически невозможно.

Александр Занимон, замначальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:

"Работа в таком режиме ведется Госавтоинспекцией еще с 2023 года. И на сегодняшний момент почти половина всех нарушений, связанных с непройденным техосмотром, фиксируется в автоматическом режиме. Для этих целей будут использоваться камеры в Республиканской системе мониторинга общественной безопасности".

С 14 октября Минсвязи, МВД и "Белтелеком" запустили шлюз для автоматического обмена данными. Эта база доступна для камер РС МОБ - Республиканской системы мониторинга общественной безопасности. Это около 70 тыс. камер по всей стране, с разным видом аналитики. Часть из этих камер теперь начнет фиксировать автомобили без техосмотра.

Алексей Кныш, замдиректора IT-компании:

"Фиксация нарушения ТС с непройденным техосмотром достаточно проста и тривиальна. Распознается номерной знак транспортного средства и сравнивается с базой техосмотра. И там сразу видно, что автомобиль движется с непройденным техническим осмотром. И нарушителю направляется соответствующее решение. Я бы хотел сказать, что решение это существует уже определенное время. Сейчас оно более модернизировано, и охват будет гораздо больше, чем был ранее. Уже есть охват всей республики, и количество камер достаточно внушительное. Технически это решение готово и функционирует".

Камеры постоянно снимают проезжающий поток машин. Нейросеть мгновенно раскладывает изображение на слои и распознает ключевые элементы: марку и госномер авто, силуэты водителя и пассажира, дорожную разметку и сигналы светофора. Как только алгоритм увидит отклонение от заложенных шаблонов правил дорожного движения, система не просто делает кадр, она отслеживает траекторию движения транспорта и его положение относительно других объектов.

Алексей Кныш, замдиректора IT-компании:

"Программное обеспечение не ошибается и фиксирует нарушения, если оно имело место. И нейросеть понимает, что загорелся красный свет (компьютерное зрение). И после этого нужно фиксировать автомобили, которые осуществляют движение через перекресток. То же самое и с дополнительной секцией. Когда секция перестала гореть, программное обеспечение фиксирует те транспортные средства, которые едут в нарушение правил. Оно фиксирует это нарушение путем соответствующих снимков. Либо, если проще сказать, делает фотографии до нарушения, в момент нарушения и после его окончания. И эти фотографии ложатся уже в само постановление, которое направляется нарушителю. Но при этом еще сохраняется отрезок видео, потому что мы понимаем, что нарушения в основном динамические".

Компьютер не выписывает штраф. Все факты нарушений, зафиксированные видеоаналитикой, отправляются в Центр фиксации правонарушений ГАИ. Инспектор вручную осматривает каждый снимок, чтобы исключить программные ошибки или спорный случай. Если можно трактовать двояко, нарушение не засчитают. И только после этой сверки заверят постановление электронной подписью. "Письмо счастья" отправлено на печать.

Александр Занимон, замначальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:

"Возможности республиканской системы мониторинга общественной безопасности будут увеличиваться как в части количества фиксируемых нарушений, так и в части зон контроля".

Сергей Григорович, начальник отделения мониторинга дорожного движения УГАИ ГУВД Мингорисполкома:

"Система мониторинга рассчитана не на то, чтобы запугать водителя, а на то, чтобы помочь в обеспечении безопасности дорожного движения".

Уже точно известно, что на техосмотр не будут настроены все камеры в стране - иначе тысячи водителей ежедневно начнут получать штрафы, погрязнув в долгах. Главная задача - не штрафовать, а перестроить сознание водителей и не допустить выезд на дорогу транспорта с критическим несоответствием. Например, только в августе техосмотр не прошли 20 тыс. машин, в 40 % случаев это было связано с неисправностью тормозной системы. Так работает современная система дорожного контроля.