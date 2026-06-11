Худшее руководство в истории: Евросоюз охватил системный кризис управления

Как сообщает Financial Times, повод для радикальной реформы - недовольство стран работой главы дипломатии Каи Каллас. Политики открыто называют ведомство под ее руководством неэффективным, не отвечающим реалиям современного мира, а саму еврочиновницу слишком зацикленной на России.

Уже рассматривается вариант передачи контроля над дипслужбой напрямую Еврокомиссии. Но ее возглавляет не менее критикуемая персона. Урсулу фон дер Ляйен обвиняют в узурпации власти в ЕС. На этом фоне испанская El País констатировала: нынешний состав руководства ЕС рискует стать худшим в истории объединения.