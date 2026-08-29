Китайское аэротакси успешно дебютировало в Гонконге

В Гонконге состоялся первый публичный демонстрационный полет автономного аэротакси. На борту аппарата, взлетевшего в технологическом хабе Киберпорт, находился манекен-робот.

Беспилотник в полном объеме выполнил запрограммированный маршрут, продемонстрировав высокую маневренность и стабильное автоматическое управление.

Успешные испытания открывают дорогу к коммерческому внедрению техники: крупный местный перевозчик уже планирует закупку 30 таких машин для регулярных рейсов.