Классика, джаз, кино под открытым небом - музыкально-туристический сезон продолжается в Минске

Летний музыкально-туристический сезон "Гостеприимная столица" продолжается в Минске.

Минчане и гости белорусской столицы проводят выходные культурно. "Настроение - лето" - это настоящий перформанс, особенно если речь идет о музыкально-туристическом сезоне, который проводится уже в 12-й раз. В Верхнем городе проходят традиционные джазовые вечера и проект "Классика у Ратуши", работает торговая площадь, а площадка у Дворца спорта в этом году стала кинотеатром под открытым небом. И такой формат полюбился минчанам и гостям города.

"Мы приехали из Калининграда. Очень часто ездим в Минск, Брест. Увидели кинотеатр под открытым небом и решили посмотреть", - поделилась гостья белорусской столицы.

"Мы пришли сюда всей семьей, решили вместе провести время и совершенно случайно наткнулись на кинотеатр под открытым небом. Мне кажется, это классная идея", - считает жительница Минска.

Абсолютно бесплатно посетить киносеанс под открытым небом могут все желающие.

Музыкально-туристический сезон в Минске продлится до середины сентября. В 20206 году он расширил границы - теперь наслаждаться искусством можно не только в Верхнем городе, но и в историко-культурном комплексе "Лошицкий", а также в Раковском дворике.