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Коротченко: Удар американскими ракетами по России - новый виток эскалации конфликта в Украине
Байден хочет успеть до своего ухода с поста президента окончательно рассорить Кремль и Белый дом, тем самым не дать возможности проведения мирных переговоров, о которых говорил Трамп. И если американские ракеты полетят в сторону России, это приведет к новому витку эскалации в Украине.
Таким мнением с "Первым информационным" поделился военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
"В практическом плане это означает, что режим Зеленского получит возможность нанесения ударов с помощью дальнобойного американского оружия по целям в глубине территории России. С большой долей уверенности мы можем говорить о том, что атаки будут предприняты против российских городов, мирных жителей для масштабирования эффекта, который рассчитывается киевскими и вашингтонскими стратегами, вызвать недовольство внутри российского населения", - пояснил военный эксперт.
Также он высказал мнение, что политическая задача подобного шага - создать такую степень эскалации и конфликтности между Москвой и Вашингтоном, которая не даст возможности Кремлю и Белому дому, куда придет Президент Трамп, наладить хотя бы элементарный диалог по ключевым международным проблемам, в том числе и о том, как урегулировать ситуацию вокруг Украины, выйдя на мирный договор на условиях, которые бы отвечали интересам РФ.
"Конечно, мы должны понимать, что во всех этих сообщениях есть и элемент дезинформации, особенно стратегического уровня. Поэтому Россия должна оценивать ситуацию спокойно, взвешивая все за и против тех или иных решений, сохранять ясную голову. И первые комментарии, которые мы услышали, говорят, что Кремль оценивает ситуацию, готовится к худшим сценариям, но готов их парировать, предпринимая те или иные ответные действия", - заявил Игорь Коротченко.
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