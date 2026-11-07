Кривошеев: Отдельные деструктивные и экстремистские силы пытаются развязать третью мировую войну

Вопросы, которые поднимались на конференции по евразийской безопасности, прокомментировал гендиректор агентства "Минск-Новости", председатель Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев.

По его словам, на несколько дней Минск стал центром обсуждения безопасности большой Евразии, но разговор вышел далеко за ее пределы. И глава государства Александр Лукашенко, и абсолютное большинство спикеров поднимали болезненные вопросы и проблемы, касающиеся безопасности всего мира.

"Отдельные деструктивные и экстремистские силы, на мой взгляд, пытаются в мире развязать третью мировую войну, причем не ограничиваясь в выборе средств и вооружений. Заметьте, что уже ведущие американские блогеры и американский президент вслед за ними опровергают использование ядерного оружия против суверенного государства Иран. Но как это воспринимается в медийной сфере? Если что-то где-то опровергают, значит, скорее всего, такие предложения, может быть, в качестве безумных, может быть, в качестве крайних мер - все-таки лежат на столе. А значит, это опасно", - подчеркнул Андрей Кривошеев.

Он отметил, что диалоги и дискуссии дошли и до современных цифровых вызовов, которые, по сути, представляют собой новый криптокапитализм и новое цифровое средневековье.