Казалось бы, все красивые растения уже отцвели к августу, но это не так. В последний месяц лета также можно насладиться множеством красок и ароматов. Мы подготовили для вас подборку 10 растений, которые цветут в августе.

Лето заканчивается, но некоторые цветы только начинают цвести, а растения из нашего списка будут радовать ваш глаз и в начале осени. Их можно высадить на своем участке, а позже составить композицию и украсить свой дом.

1. Кларкия





Кларкия - однолетнее растение, которое порадует вас своим разнообразием цветовой гаммы бутонов, небольшим размером и быстрым ростом.

Взрослые растения, в зависимости от сорта, вырастают от 30 до 100 см в высоту. А к роду кларкии относится около 30 видов.

Методы выращивания

Выращивать этот прекрасный цветок - задача несложная и под силу даже начинающему дачнику. Применяется как рассадный, так и безрассадный метод.

При безрассадном методе семена цветов сеют в открытый грунт. Этот процесс можно начинать в конце апреля - начале мая. Так как зернышки кларкии достаточно мелкие, высаживайте в одну точку по 4-5 семян, после присыпьте горсткой земли.

При высаживании через рассаду ростки будут более окрепшими. При рассадном методе процесс высева стоит начинать в начале марта. В рыхлый грунт поместите семена, потом слегка придавите и увлажните из пульверизатора. После контейнер с будущими цветами закройте полиэтиленом и поместите в теплое и яркое место, куда не попадают прямые солнечные лучи. Позже подросшие сеянцы нужно будет пересадить на грядку.

Уход

Кларкии не привередливы в уходе, но чтобы цветы радовали вас своими красками и ароматами, стоит соблюдать несколько простых правил:

2. Лаванда





Лаванда сможет послужить не только украшением вашего сада, но и станет отличной специей на вашей кухне.

Растение может достигать 2 м в высоту в зависимости от вида.

Выращивать лаванду дома можно из семян, саженцев и черенков.

Рассада

Чтобы сделать рассаду, стоит выбрать емкость глубиной 10 - 15 см. Лучше всего сажать лаванду в смесь из речного песка, грунта и перегноя в пропорции 1:2:2. На дно емкости выложите дренаж, потом заполните почвенной смесью. Далее распределите семена и засыпьте слоем грунта в несколько миллиметров. Увлажните почву теплой водой из пульверизатора. В конце накройте емкость с семенами прозрачной пленкой.

Пересадка

При пересадке лаванды в открытый грунт, стоит тщательно выбрать место. Мы подготовили несколько советов:

Полив

Лаванда не любит слишком влажную почву, но при этом растение нужно регулярно и обильно поливать. Проверяйте почву каждые 2 - 3 дня, если она сухая, то обязательно полейте, разрыхлите и удалите все сорняки.

Обрезка

Так как лаванда многолетний кустарник, она требует регулярной обрезки. В период после цветения своевременно удаляйте отцветающие соцветия. Осенью стоит укоротить ветви, чтобы сохранить красивую форму куста.

3. Кобея





Кобея - красивая декоративная лиана. Она украсит ваш сад, привнесет в него новые краски и ароматы.

Цветок представлен 9 видами, но у нас выращивается один - кобея цепкая.

Выращивание

Вырастить кобею - занятие непростое, но вполне возможное. У семян растения очень плотная кожура, она может препятствовать прорастанию ростков. Для этого нужно растворить ее до состояния слизи и снять вручную. Возьмите емкость и разложите зерна так, чтобы они не касались друг друга, залейте их водой и закройте плотной крышкой. Для полноценного очищения семена нужно держать в воде 2-3 суток.

Процесс рассады нужно начинать в феврале или начале марта. Для каждого семени подготовьте отдельный стаканчик. Поместите зернышко плоской стороной вниз в стаканчик и присыпьте слоем почвы примерно на 1 см. При правильном уходе ростки появятся через 2 недели.

Пересадка

В открытый грунт кобею стоит высаживать в начале лета. Для этого выберите в своем саду участок, на который попадают солнечные лучи, но не продувают порывы ветра. Между ямочками для высадки кобеи оставляйте расстояние 0,5-1 м. посадите кустики растения и хорошо полейте водой. Установите рядом с ростками опору, чтобы кобея смогла цепляться за нее побегами.

Уход

Уход за кобеей несложный, главное придерживаться некоторых правил:

4. Буддлея





Буддлея - невероятно красивое растение, которое обязательно украсит ваш огород. Главное правильно его посадить и ухаживать.

Растение часто называют кустом для бабочек, так как оно привлекает насекомых своим медовым ароматом.

Буддлея растет как полукустарник. Зимой часть растения, которая находится над землей, отмирает, затем снова отрастает. Высаживать ее следует весной, выбирая солнечные участки, защищенные от ветра.

Посадка

Для высадки буддлеи стоит выбирать рыхлую почву, которая будет хорошо пропускать воду. После высадки рекомендуют замульчировать почву вокруг куста соломой или сухим торфом.

Во время засухи уделите особое внимание поливу растения, также подпитывайте минеральными удобрениями. Это поспособствует увеличению количества соцветий и придаст им более насыщенный окрас. Буддлея цветет в период с середины июля по октябрь. Перед цветением подпитайте ее фосфорными или калийными удобрениями.

Уход

Буддлея прихотлива в уходе, но если вы уделите ей должное внимание, то вас ждет роскошное цветение. Мы подготовили несколько советов:

Подготовка к зиме

До начала морозов кустарник нужно обрезать, окучить смесью сухого торфа и песка, затем насыпать на куст и вокруг него сухие листья и прикрыть нетканым полотном.

5. Гладиолус





Гладиолусы - одни из самых любимых цветов многих дачников. Помимо того, что цветы невероятно красивые, они неприхотливы в уходе.

У гладиолусов богатая палитра окраски цветков. Они бывают белыми, зеленоватыми, желтыми, оранжевыми, малиновыми, красными, фиолетовыми, дымчатыми и т.д.

Посадка

Для начала очистите луковицы от сухих чешуек. Для посадки гладиолусов выбирайте солнечное место, почва нужна рыхлая и влажная. Луковицы стоит разместить в отдельные лунки на расстоянии 15-20 см друг от друга.

Факт Чтобы предотвратить загнивание цветов, на дно лунки стоит засыпать около 2 см речного песка, он отведет лишнюю влагу.

Глубина посадки гладиолусов зависит от размера луковиц. Саженцы диаметром менее 5 см нужно располагать на уровне 15 см под землей, более 5 см - на глубине около 23 см. Совсем мелкую луковицу следует посадить на глубине, равной трем ее диаметрам. Разместив луковицы в лунки, засыпьте их землей и хорошо полейте.

Уход

Гладиолусы следует поливать обильно, при этом не слишком часто, 1 раз в две недели. Делать это следует вечером, не затрагивая листья и цветы. Регулярно пропалывайте цветы, так как сорняки забирают из почвы питательные вещества.

Подкормка

За сезон гладиолусы нужно подкормить три раза.

Первый подкорм проводится, когда цветы выпустят 2-3 листочка. В 10 л теплой воды растворите 6 ч. л. мочевины и полейте цветы под корень, на один кустик нужно примерно 0,5 л раствора. Второй подкорм проводится, когда появится как минимум шесть листьев гладиолуса. Для раствора разведите 3 ч. л. мочевины и 3 ч. л. сульфата калия в 10 л воды. Под корень каждого ростка вылейте около 0,5 л смеси. Третьяподкормкаприходится на то время, когда гладиолусы начнут выпускать цветонос и формировать бутоны. На этот раз в 10 л воды растворите 1 ст. л. сульфата калия и 2 ст. л. суперфосфата. Полейте цветы под корень из расчета 0,5-1 л на один цветок.

6. Космея





Космея создаст в вашем огороде самую настоящую атмосферу лета, ведь растение очень яркое и ароматное.

Космею часто называют космос, такое название пришло из латыни, но оно ей очень подходит.

Растение достигает в высоту от 50 до 150 см в зависимости от сорта.

Посадка

Посев космеи в открытый грунт стоит начинать тогда, когда нет угрозы заморозков. Для растения следует выбирать освещенное место, защищенное от ветров.

Для семян нужно подготовить лунки размером 30 на 30 см и глубиной в 1 см, после чего выкладывается в каждую лунку по 4-5 семян. Почва должна быть хорошо увлажненной. Первые ростки появятся через 2 недели. Цвести космея будет с августа до самых заморозков.

Уход

Уход за космеей не отнимет у вас много сил и времени. Придерживайтесь следующих правил:

7. Цинния





Цинния - однолетнее растение с прекрасными махровыми соцветиями. Благодаря нетребовательному уходу, продолжительному периоду цветения дачники часто отдают предпочтение этому цветку.

Цинния вырастает высотой до 70 см и цветет с июня до самых заморозков.

Циннии любят солнечный свет итепло. Сажать цветы желательно вдали отвысоких деревьев ираскидистых кустарников.

Посадка

Семенацинниина рассаду высевают в конце апреля. Следует контролировать температурный режим помещения, так как при температуре выше +20°C всходы начинают излишне вытягиваться. В начале июня рассаду следует в цветник, на газон или на клумбу через 35-40 см друг от друга.

Если вы планируете посадить семена прямо в грунт, то запаситесь укрывным материалом, тщательно подготовьте почву, предварительно внеся в нее компост и минеральные удобрения: нитрофоску, сульфат калия, суперфосфат.

Уход

В уходе цинния нетребовательно, но есть несколько тонкостей, которые помогут вам добиться обильного цветения:

8. Канна





Канны- одни из красивейших, эффектных и длительно цветущих травянистых многолетников. Внешним видом они напоминают ирис или гладиолусы. Насчитывается более 50 видов этого растения.

Канны считаются съедобными растениями. Корневища традиционно употребляют в печеном и вареном виде.

Посадка

Растения требовательны к почвам. Им нужно богатый органикой, легкий и влагоемкий грунт.Выберите для канн в вашем саду самые солнечные места. Проросшие корневища растения высаживают в открытый грунт в мае, когда угроза заморозков позади.

Чтобы посадить канны в грунт, подготовьте яму размером 50 на 50 см. Непророщенные корневища высаживают на глубину не более 6-8 см.Пророщенные - не заглубляя корневую шейку.

Уход

Канны нуждаются в самом обычном уходе - прополках, рыхлении, подкормках и поливах. Поливы должны быть регулярными, обильными, главное не переусердствовать. В период цветения полив должен быть более обильным. Отцветшие соцветия нужно удалять. Для пышного цветения и здорового роста канн нужно вносить подкормки.Весной и летом – 3-4 раза подкармливайте комплексным минеральным удобрением.Осенью применяйте калийно-фосфорное удобрение.

После окончания цветения проведите окучивание растения. Осенью, после окончания цветения и до выкопки клубней стоит держать растения окученными.После первых заморозков, когда листья начинают чернеть, выкопайте цветы.

9. Мальва





Мальва - красивое, яркое, изящное растение, которое однозначно украсит ваш огород. Это высокорослый цветок, который может достигать в высоту 1,5-2 м.

Мальва до сих пор применяется в народной медицине - из нее делают настои и мази.

Посадка

В открытый грунт мальву высаживают во второй половине мая, когда нет угрозы заморозков. Всходы появляются через 9-12 дней. Зацветают сеянцы на следующий год в июле-августе. Чтобы цветок радовал ваши глаза, следует высаживать семена в грунт следующим образом:

Уход

Уход за мальвой несложный, частые поливы цветку не нужны. В благоприятные дни мальву следует поливать 1 раз в неделю. В засушливые периоды частоту поливов стоит увеличить. Используйте только теплую отстоянную или дождевую воду.

Если мальва растет на плодородном грунте, подкармливать цветок не нужно. На бедных почвах можно вносить на грядки немного компоста или немного комплексных минеральных удобрений, раз в 2-3 недели. Подвязка необходима высокорослым видам и сортам, которые под резкими и сильными порывами ветра могут легко повредиться.

Осенью с кустика собирают семена, чтобы мальва не захватила всю территорию сада в кратчайшие сроки. Перед зимовкой все стебли куста обрезают до уровня земли.

10. Агератум





Цветок с соцветиями в виде пушистых помпонов небесного цвета прекрасно украсят ваш сад. Агератум цветет долго и обильно, а в уходе неприхотлив.

Средняя высота кустиков агератума составляет 15-25 см. вариантов окраски немного - в основном это оттенки голубого. Но недавно появился сорт желтого агератума.

Посадка

При посадке агератума в открытый грунт выбирайте хорошо освещенное место. В полутени культуры также приживутся, но их цветение будет более скудным. Агератумы предпочитают воздухопроницаемый и богатый грунт нейтральной кислотности. Семена стоит высаживать на глубину 1 см на расстоянии 10-15 см друг от друга.

Уход

Во время роста растения нуждаются в регулярных поливах и подкормках, прополке сорняков. Поливать агератум нужно под корень, обильно, но без лишнего переувлажнения.В периоды засухи кусты необходимо поливать регулярно.

Чтобы кустарники обильно и пышно цвели на протяжении всего сезона, их следует удобрить несколько раз за лето. Первый раз подкормки вносят через полмесяца после посадки, второй - в самом начале периода цветения, а третий - во время пика цветения (но только в случае необходимости).

Чтобы ваш цветник всегда выглядел опрятно, стоит своевременно удалять все засохшие бутоны. Также время от времени обрезайте слишком длинные побеги, чтобы кусты росли аккуратными.