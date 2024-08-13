14 августа - Медовый Спас: расскажем, в чем суть праздника, и поделимся рецептами блюд с медом

В статье объясним, как возник праздник Медовый Спас, есть ли он в церковном календаре, а также и поделимся рецептами вкусных блюд с медом.

Что такое Медовый Спас и есть ли такой праздник в церковном календаре

Медовый Спас - название народное. По церковной традиции 14 августа отмечается Происхождение Честных Древ Животворящего Креста Господня. В этот же день начинается и Успенский пост - один из четырех строгих постов в православии.

Непосредственно церковный праздник имеет корни еще с византийских времен. В IX веке сложилась традиция выносить из императорской сокровищницы часть Креста Господня, на котором распяли Иисуса Христа, и освящать им улицы Константинополя. Все это делалось для того, чтобы отвести от города болезни. После же любой желающий мог приложиться к реликвии в соборе Святой Софии.

На Руси праздник был закреплен в церковном уставе в XIV веке. 14 августа знаменито еще и тем, что отмечается празднество Всемилостивому Спасу и Пресвятой Богородице, оно было принято в честь победы Андрея Боголюбского над волжскими булгарами в 1164 году. Князь брал в свои военные походы икону Божьей Матери (позже стала называться Владимирской) и Честный Крест Господень. По приданию, воины полководца Андрея Боголюбского увидели знамение от икон Спасителя, Владимирской иконы Богородицы и Креста Господня. Их противники были побеждены, а от икон исходили яркие лучи, которые осеняли победоносные полки Боголюбского. Из-за этого патриарх Константинопольский Лука и Киевский митрополит Константин установили в честь события церковный праздник.

14 августа (или 1 августа по старому стилю) в Константинополе проводилось освящение воды. Его еще называли "малым освящением воды". "Великое освящение" совершают на праздник Крещения Господня.

Народ вместе с водой освящал и мед новой сборки. Отсюда и название - Медовый Спас. После освященным медом угощали всех желающих, особенно бедных.

Рецепты блюд с медом

В этот день было принято печь медовые пряники, а также пить медовый квас. А мы вдобавок к традиционным рецептам еще расскажем, как приготовить вкусную курицу с медом.

Курица в медовом соусе

Приготовление

1. Курицу промыть и натереть солью и специями. Выложить ее на противень. Влить растительное масло и равномерно распределить по всему противню.

2. Очистить чеснок и пропустить через пресс, выложить его в емкость. Туда добавить мед, горчицу, кетчуп и воду. Все хорошо перемешать и полить этим соусом курицу, но не всем сразу, а половиной или третьей частью объема.

3. Противень поставить в разогретую духовку, запекать птицу около 1 часа при температуре 180-200 °С. Периодически курицу нужно доставать из духовки и поливать соусом. К столу подавать в теплом виде, разделив на порции.

Медовые пряники

Для пряников вам понадобятся:

Приготовление

1. Смешать муку и смесь из корицы, гвоздики, имбиря и кардамона. На небольшом огне растопить мед и довести его до кипения.

2. Добавить в него муку и очень быстро размешивать, пока тесто не станет белого цвета.

3. Далее в тесто влить водку или коньяк, вымесить до гладкости и положить в холодильник на несколько часов.

4. Раскатать тесто, подсыпать крахмалом. Сформировать пряники (можно использовать формы для печенья).

5. Выложить заготовки пряников на противень, смазанный маслом, и выпекать в течение 10-15 минут при температуре 180-200 ⁰С. Пряники не должны сильно подрумяниться.

Медовый квас

Для напитка вам понадобятся:

Приготовление

1. Вскипятить воду, добавить туда мед и тщательно размешать. Остудить мед до температуры, близкой к 20 ⁰С.

2. Добавить дрожжи, сок двух лимонов и оставить при комнатной температуре на 10-12 часов.