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17 мая на Земле началась магнитная буря класса G2
Магнитная буря класса G2, которая оценивается как средняя, началась в субботу, 17 мая, на Земле. Об этом сообщил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, пишет ТАСС.
"После полуночи вызванное им (солнечным ветром - Прим. ред.) изменение конфигурации компонентов межпланетного магнитного поля стало причиной слабых возмущений магнитосферы Земли. При этом после трех часов ночи по московскому времени эти возмущения усилились и достигли уровня средней магнитной бури класса G2", - говорится в сообщении.
По прогнозам, магнитная буря не будет усиливаться и будет находиться преимущественно на слабом уровне G1. Она продлится до понедельника включительно, подчеркнул Леус.
Ранее Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщала, что магнитные бури ожидаются на Земле в выходные из-за крупной корональной дыры на Солнце.