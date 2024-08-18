19 августа - Всемирный день фотографии: 10 советов, как красиво получаться на фото

Ежегодно 19 августа отмечают Всемирный день фотографии. В честь этого подготовили статью, в которой расскажем, как хорошо получаться на фото.

Можем поспорить, что почти каждый из нас комплексовал от того, что плохо получался на фотографиях. А когда объектив камеры направлен прямо на вас, вы начинаете стесняться, не знаете, куда деть руки и как наклонить голову. Наши 10 советов помогут вам раскрепоститься и не думать ни о чем, кроме как поскорее получить прекрасные снимки от фотографа!

1. Делайте селфи и смотритесь в зеркало чаще

Это поможет найти ваши лучшие ракурсы и позы. Такая практика позволит снять стресс от неудачного результата. Когда вы будете спокойны и расслаблены, кадры получатся гораздо эффектнее, да и вы себе понравитесь на них больше.

2. Познакомьтесь с фотографом до предстоящей съемки

Вы можете устроить встречу с выбранным фотографом до съемки. С ним сможете обговорить волнующие моменты, непосредственно узнать этого человека. Как профессионал он подскажет вам, как подготовиться к съемке, предложит соответствующие аксессуары и приблизительный подбор одежды (особенно если съемка планируется тематическая).





3. Выберите одежду поудобнее

Одежда должна быть комфортной, не стеснять ваши движения. Хуже, если вы будете постоянно поправлять ее - это снизит и удовольствие от фотографирования, и желаемый результат вас на фото.

4. Не наигрывайте выражение лица

Пожалуй, это один из самых важных советов - будьте самим собой и не пытайтесь казаться лучше. Каждый человек хорош и красив по-своему. Покажите естественные эмоции - в этом кроется уникальность и харизма.





5. Не задерживайте дыхание при съемке

Камера всегда запечатлевает неестественность и напряжение. Оно отобьется у вас на лице и на фигуре в целом, и на фото сразу будет видно, что вы скованны.

6. Не опирайтесь на руки

Опора на руки только усилит напряжение, и сама часть тела станет как будто больше и шире. Вместо этого положите руки на колени.





7. Не опускайте руки в карманы и не сгибайте пальцы

Все части тела должны быть на виду. Не прячьте руки за спиной, не поджимайте ноги. В карманах лучше спрятать только большие пальцы рук, а остальные должны лежать на бедрах спокойно и расслабленно.

8. Вспомните что-то приятное

Это тоже поможет вам хорошо получиться на фото. Вспомните приятные моменты из вашей жизни - благодаря этому вы расслабитесь и станете естественными, что немаловажно при фотографировании.

9. Расслабьте плечи

Зажатость в плечах очень хорошо отражается на лице. Перед съемкой разомните шею и плечи - это можно сделать с помощью упражнений. А еще попросите фотографа проверить вашу позу.





10. Переделайте снимки

Обычно фотограф дает просмотреть снимки прямо во время фотосессии. Если заметили, что вам что-то не нравится, не бойтесь попросить его переделать непонравившиеся фото на несколько похожих снимков.

Самое главное - не бойтесь экспериментировать, ведь порой то, что кажется вам невоплотимым, становится очень ярким и запоминающимся. Чаще ходите на фотосессии и делайте селфи - для всего нужна практика. Это, кстати, поможет понять, какая поза вам подходит, а какая - нет. Как лучше накраситься или подобрать необходимую одежду. А еще можете заказывать фотосессии у разных фотографов, чтобы найти самого лучшего именно для вас. Это все поможет вам быть спокойным при последующих съемках,а спокойствие - залог невероятных фото и эмоций!