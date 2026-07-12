Ароматные экскурсии по фиолетовым полям проходят в Ботаническом саду Минска

Ароматные экскурсии по лавандовой экспозиции предлагают в Ботаническом саду Минска. Посетители могут насладиться живописными видами полей в фиолетовых тонах на площади в 16 соток.

Здесь представлены редкие сорта узколистной лаванды, которые хорошо адаптировались к белорусскому климату.

Каждый из посетителей стремится собрать "букет" удачных и атмосферных фото

В качестве бонуса - лекция о лекарственных свойствах и нюансах выращивания лаванды. Каждый из посетителей стремится собрать "букет" удачных и атмосферных фото.

В Ботаническом саду сейчас также наступил пик цветения белых, пурпурных, бордовых, желтых и кремовых роз. Всего коллекция насчитывает около 300 сортов.