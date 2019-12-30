2020 год Крысы: что говорят астрологи

О том, как правильно встречать новый, 2020 год Крысы, для кого из знаков зодиака этот год будет особенно удачным, поговорили во время онлайн-конференции на сайте Белтелерадиокомпании с астрологом-тарологом Нелли Верлыго.





Год Металлической Белой Крысы

Восточная астрология (именно китайская и японская) придерживается 12-летней системы движения Юпитера. И каждый год в данной системе принадлежит какому-то животному. Наступает по китайскому календарю год в первое новолуние (это январь-февраль). В этом году оно будет 25 января. Именно с 25 января наступит новый год по восточному календарю, Крыса вступит в свои владения. Но мы же живем не в Китае. Это у них новогодние праздники начинаются как раз в конце января. У нас новогодние праздники начинаются сейчас, поэтому можно заранее встретить и задобрить символ года, чтобы 2020 год Металлической Белой Крысы прошел гладко, удачно и хорошо.

Крыса относится к типу ортодоксальных знаков. 2020 год начинается с Юпитера в Козероге. Крыса - это символ 2020 года, который начинает новое 12-летие. Данный символ в восточном календаре является очень важным, он несет новые возможности и перспективы. Если год сложится удачно, то мы сделаем задаток на ближайшие 12 лет.

Металл считается достаточно серьезной стихией. Это тот период, когда нужно проявлять много терпения. Люди, которые рождаются в эти периоды, обладают большей стойкостью к жизненным ситуациям. Они обладают возможностью достигать больших результатов. В эти годы часто рождаются люди, которые занимаются работой, которая требует большого сосредоточения и устойчивости в жизни.

В чем встречать год Крысы?

Наступает год Металлической Крысы, поэтому желательно, чтобы в наряде присутствовали какие-то металлические украшения. Цвета одежды тоже должны быть близкими к цветам металла: от светло- до темно-серого, это может быть также белый и черный цвет.

Прогноз астролога на 2020 год

Здоровье.

Очень непростой период. Активизация Солнца идет со стороны Плутона, Сатурна, всегда в эти периоды проявляются хронические болячки. Если человек за собой не следил, то год будет сложный, потому что резко может заболеть все то, на что не обращал внимание. Козерог - это кости, это мышцы. Будут страдать те люди, у которых есть заболевания в этой сфере. Но в целом надо следить за собой. Плановый осмотр обязательно. Если человек вовремя действует по плану, то у него все будет нормально.

Экономика.

В год Металлической Крысы будут решаться вопросы, связанные с экономическими ситуациями в разных странах. Юпитер в падении, он вскроет очень неприятные моменты. Вопросы будут отношения к жизни. Сатурн - планета смысла жизни, Плутон - планета смерти, поэтому в 2020 году часто будут возникать ситуации, связанные с отношением людей к данным вопросам. Может быть сложно и в сфере большой политики. Все будет зависеть от того, как люди будут взаимодействовать друг с другом, насколько они будут дипломатичны, как сумеют действовать по плану. Мы можем стать свидетелями больших событий в области дипломатии. Могут поменяться партнеры и направления взаимодействия, стиль взаимодействия и общения людей.

Как мы можем задобрить Крысу?