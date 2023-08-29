Астрономическое событие: "голубая Луна" взойдет на небе 31 августа

31 августа можно будет наблюдать за "голубой Луной"- очень редким явлением, сообщаетrbc.ru.

В августе 2023 года ожидаются два полнолуния - достаточно редкое явление, которое называется "голубой Луной", рассказывают в Московском планетарии.

Обычно в каждом месяце есть лишь одно полнолуние, однако август 2023 года стал исключением. Первое полнолуние прошло 1 августа 2023 года в 21:33. За вторым можно будет наблюдать совсем скоро - 31 августа в 04:37.

"Более того, Луна в этот день близка к перигею, а это значит, что будем наблюдать голубую суперлуну - самую большую полную Луну 2023 года! Суперлуние - наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны - произойдет 31 августа 2023 года. Разница между этими событиями составит 9 часов 45 минут", - объясняют специалисты Московского планетария.