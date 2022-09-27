Бешенство: как не заразиться, симптомы болезни у человека, первая помощь при укусах бешеных животных

По данным ВОЗ, каждые 9 минут в мире от бешенства умирает один человек, причем почти половина из них - дети. О том, как защитить себя и своих близких от смертельно опасной болезни, рассказала завотделением особо опасных инфекций с СКП Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Любовь Шепелевич.

Бешенство - остро протекающая инфекционная болезнь, которая передается людям от животных. Отличается тяжелым поражением центральной нервной системы и высокой смертностью (практически 100 %). Заражение бешенством происходит при контакте слюны инфицированного животного со слизистыми оболочками и свежими ранами человека, главным образом через укусы и царапины.

Ежегодно 28 сентября проводится Всемирный день борьбы против бешенства. Его цели - привлечение внимания к проблеме распространения бешенства, а также повышениеосведомленности о профилактических мерах и пользе вакцинации в борьбе с этим смертельным заболеванием.

Бешенством болеют практически все виды наземных млекопитающих, в первую очередь - плотоядные животные (семейства собачьи, кошачьи, куньи, енотовые и др.), грызуны, летучие мыши, а также человек.

Случаи бешенства в Минске: статистика за январь-июнь 2022 года

За первое полугодие 2022 года в Минске за оказанием медицинской помощи по поводу травм, нанесенных подозрительными на заболевание бешенством животными, обратились 1809 человек. Это на 21,2 % больше, чем за такой же период 2021 года (тогда за помощью обратились 1492 человека).Каждый четвертый из обратившихся - ребенок. За шесть месяцев 2021 года доля детей в возрасте до 18 лет составила 24,2 % (361 ребенок), в нынешнем году - 24,1 % (436 детей).

Как и в предыдущие годы, большинство обратившихся за антирабической помощью пострадали от укусов домашних собак (35,9 %) и кошек (31 %). От травм, нанесенными безнадзорными собаками и кошками, пострадали 28,4 %; от укусов диких животных (енотовидная собака, лисица и др.) - 2,7 %, сельскохозяйственных животных - 2,1 % обратившихся.

А вот за январь-августв Ленинском, Московском и Фрунзенском районах Минска было зарегистрировано по одному случаю бешенства у домашних животных (кошки). Как выяснилось, все эти животные хотя бы раз выезжали за пределы столицы (в Минскую и Витебскую области). Во всех случаях были проведены необходимые санитарно-противоэпидемические и профилактические мероприятия по ликвидации эпизоотологических очагов бешенства и недопущению возникновения случаев заболевания бешенством среди людей.

Всего за указанный период в учреждениях здравоохранения Минска антирабическая помощь была оказана 46 пациентам, имевшим негативный контакт с больным животным, у которого лабораторно подтверждено бешенство.

Первая помощь при укусах животных

Царапины и укусы животных, особенно неизвестных, могут быть очень опасны. Чрезвычайно важна в этом случае местная обработка раны. Ее нужно провести как можно раньше после контакта с животным. Место повреждения, а также кожные покровы и слизистые, на которые попала слюна животного, рекомендуется обильно промыть проточной водой с мягким мылом. После рану нужно обработать перекисью водорода, а ее края - спиртосодержащим антисептиком. Затем на рану накладывают асептическую повязку. Это позволяет удалить до 90 % вирионов, попавших в рану, что значительно снижает вероятность заболевания бешенством.

После контакта с животным следует обраться к врачу (травматологу, хирургу) для осмотра и местной обработки ран, царапин, ссадин, мест ослюнения.

За известным животным, с которым произошел контакт, устанавливают ветеринарное наблюдение сроком на 10 дней с момента контакта с ним.

Прививка от бешенства - кому и когда нужно делать

В отличие от большинства инфекций, специфическая профилактика бешенства возможна и после заражения. Это связано с продолжительным инкубационным периодом, в течение которого с помощью вакцины можно сформировать иммунитет.

Необходимость прививки определяет врач в зависимости от характера контакта (повреждения) и имеющихся данных о животном. При необходимости вакцинируют даже беременных женщин и детей любого возраста.

Факт Вакцины против бешенства существуют уже более 100 лет. Болезнь предотвратима, и в большинстве стран Европы и Северной Америки смертность от нее сведена к нулю.

Сейчас в Беларуси используют сублимированную антирабическую вакцину против бешенства СПЕДА. Полный курс лечебно-профилактической вакцинации этим препаратом состоит из пяти внутримышечных инъекций: на 0-й, 3-й, 7-й, 14-й и 28-й дни после обращения за медицинской помощью.

Первые три прививки - так называемый условный курс. Его применяют, если за укусившим животным было установлено ветеринарное наблюдение. Если есть вероятность развития заболевания с коротким инкубационным периодом (укусы, нанесенные дикими животными, множественные укусы и укусы опасной локализации - лицо, голова, пальцы рук), то назначается комбинированное лечение (антирабический иммуноглобулин и вакцина).

Для проведения лечебно-профилактической иммунизации срока давности не существует. Если пациент обратился через несколько недель и даже месяцев после укуса животного, ему назначат полный курс вакцинации.

Симптомы бешенства у человека

Инкубационный период заболевания в среднем составляет от 1 до 3 месяцев. Но возможны колебания в меньшую (от 12 дней) и большую сторону (до года и более).Быстрее всего болезнь начинает проявляться при укусах головы и лица, чуть позже - при укусах верхних конечностей, и самых длинный инкубационный период при укусах в нижние конечности.





1-я стадия. Появляются неприятные ощущения в области укуса - жжение, боль, зуд, могут появиться воспаление или припухлость. Если был укус в область лица, наблюдаются обонятельные и зрительные галлюцинации. Температура тела повышается до 37,2-37,3 ⁰С. В это же время появляются тоска, необъяснимый страх, тревога, депрессия. Человек становится замкнутым, отказывается от еды, появляется апатия, он плохо спит, страдает от кошмаров.

2-я стадия. Обостряется реакция на любые раздражители. Легкое дуновение ветра, яркий свет или громкий звук могут спровоцировать приступ судорог. Зрачки у больного сильно расширяются, возникает экзофтальм (выпученные глаза), пульс ускоряется, появляется обильное слюнотечение и усиливается потоотделение. Еще один яркий признак бешенства - гидрофобия (водобоязнь), когда при попытке сделать глоток или просто от звука льющейся жидкости возникают спазмы мышц глотки и гортани. Нередки приступы буйства, неоправданной агрессии. Больной может ударить, укусить, он плюется, рвет на себе одежду. У него развиваются слуховые и зрительные галлюцинации, может случиться остановка сердца или дыхания.

3-я стадия. Если во время одного из приступов, характерных для второй стадии бешенства, не человек не умер, наступает период паралича мышц конечностей, лица и языка. В этот период судороги и приступы гидрофобии прекращаются, поэтому окружающие часто ошибочно принимают такое состояние больного за улучшение. Но на самом деле это признак приближающейся смерти.

Факт Общая продолжительность всех трех стадий бешенства у человека - 5-8 дней, может быть чуть дольше, но это редкость.

У детей инкубационный период бешенства более короткий. Также у них могут отсутствовать гидрофобия (боязнь воды) резкое возбуждение. Чаще всего у детей заболевание проявляется в виде депрессии, сонливости, развитии параличей и коллапса.

Признаки бешенства у кошек

Обычно симптомы бешенства у кошек появляются в течение трех недель после контакта с заболевшим животным. Прием в зависимости от формы заболевания они могут существенно различаться.

Для буйной формы бешенства характерно изменение в поведении: сначала кошка становится очень ласковой, буквально "липнет" к хозяину, затем на смену приходит агрессия, а чуть позже - депрессивное состояние и паралич. Поведение заболевшего животного лишено логики, кошка может набрасываться на людей или движущиеся предметы. У нее появляется обильное слюнотечение, а из-за спазма мышц глотки она не может пить. Смерть наступает в течение 2-4 дней.

При паралитической форме бешенства животное отказывается от воды и еды, прячется в темных местах. У него развивается паралич нижней челюсти, затем конечностей, а после - всего тела. Смерть наступает в течение пяти дней.

Атипичная форма бешенства - самая редкая и самая опасная для человека. Симптомы могут быть разными: вялость, депрессия, рвота, понос, отказ от еды, судороги. Поэтому и диагностика сильно усложняется. При такой форме заболевание может продолжаться несколько месяцев, и все это время кошка способна заражать людей и других животных.

Симптомы бешенства у собак

Понять, что ваш питомец заражен бешенством, можно по нескольким явным признакам: у него поднимается температура, появляется слабость, могут быть понос или рвота. Так проявляется начальная стадия заболевания. Также собака в этот период может отказаться от привычной еды и начать заглатывать несъедобные предметы. Сам же процесс глотания для нее будет затруднителен из-за паралича глотательных мышц.





Затем у собаки резко меняется поведение - наступает вторая, терминальная стадия. В этот период животное начинает бояться воды, света и людей. Оно пытается спрятаться либо, если укрыться негде, начинает атаковать. Сглатывать слюну к этому времени собака уже не может, поэтому у нее наблюдается обильное течение слюны, часто в виде пены. Поведение становится неадекватным.

Иногда терминальная стадия бешенства у собак проявляется иначе: животное становится наоборот, слишком ласковым, повсюду ходит за хозяином, пытается облизать его.

При наступлении третьей,паралитической стадиистремительно прогрессирующий паралич захватывает все новые мышцы. После происходит поражение дыхательной системы и сердца. На этом этапе животное умирает.

Как защитить себя и своих близких от бешенства

Для этого нужно знать и выполнять несколько несложных правил:

соблюдайте правила содержания домашних животных (собак, кошек и др.) и обязательно вакцинируйте своих питомцев против бешенства;

приобретайте животных только при наличии ветеринарного освидетельствования;



в случаях изменения поведения домашнего животного, получения им травм от другого животного, смерти без видимых на то причин необходимо обязательно обратиться к ветеринарному специалисту для установления наблюдения или выяснения причины смерти животного;



от укусов животных часто страдают дети, поэтому разъясните им правила общения с животными, минимизируйте ненужные контакты с животными, особенно дикими, безнадзорными;



объясните ребенку важное правило: обо всех повреждениях, нанесенных животными (укусах, ранах, царапинах), пусть даже незначительных, нужно обязательно рассказывать взрослым;



лучше, конечно, избегать контактов с безнадзорными животными на даче, в лесу или на улице, но если вы все-таки решили взять нового питомца в семью, найдите возможность как можно быстрее показать его ветеринарному специалисту и сделать прививку от бешенства;



при появлении диких животных на личных подворьях в сельской местности, на территории населенных пунктов будьте осторожны, избегайте контакта с ними, поскольку здоровые дикие животные, как правило, избегают встречи с человеком;



во время путешествий старайтесь не приближаться к диким или домашнимживотным - в некоторых регионах мира, в том числе в некоторых частях Африки, Азии, Центральной и Южной Америки, бешенство у собак по-прежнему является серьезной проблемой, и доступ к профилактическому лечению там может быть затруднен;



при обнаружении травмированного, раненого дикого животного сообщите об этом в оперативно-дежурную службу РОВД, дежурную службу районного отдела по чрезвычайным ситуациям либо в местное лесопарковое хозяйство - они уведомляют об соответствующие органы, которые примут все необходимые меры;



ни в коем случае не прикасайтесь к умершему животному, при его обнаружении сообщите в соответствующую организацию (в Минске это государственное предприятие "Фауна города").

Теперь вы знаете, как уберечь себя и своих близких от бешенства. Выполняйте рекомендации специалистов и будьте здоровы!