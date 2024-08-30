Без гирь и бега - как и когда начать заниматься фитнесом после родов

В статье найдете ответы на вопросы, каким спортом можно заниматься после рождения ребенка, когда приступать к занятиям и каких ошибок нужно избегать при выполнении упражнений.

Вернуть "добеременную" фигуру и влезть в юбку на несколько размеров меньше после родов - цель номер один почти для каждой женщины. Но тут возникает куча нюансов - какие упражнения не нанесут вред организму, который и так получил серьезный стресс и был вынужден круто перестроиться; как заниматься спортом, когда на руках грудной ребенок; не помешают ли физические нагрузки на грудное вскармливание. На все эти вопросы постараемся ответить.

Спорт после родов - когда начать заниматься





В первую очередь вы должны учесть, каким способом родился ваш ребенок. Если роды проходили естественным путем, при этом у вас не было каких-либо осложнений, разрывов и разрезов, то упражнения (скорее, это даже гимнастика) для стабилизации мышц живота и спины можно уже начинать делать через 1-3 суток. Такие упражнения делаются даже лежа.

Например, такой гимнастикой может быть диафрагмальное дыхание. Но будет лучше, если его совмещать с ходьбой. Старайтесь больше ходить, но только если вам позволяет ваше состояние. Всегда прислушивайтесь к своему организму.

Как делать гимнастику: лягте на спину, выпрямите ноги, а руки расслабьте и положите их по бокам. Вдохните и наполните живот воздухом, затем выдыхайте и старайтесь прижать нижнюю часть спины и живот к той поверхности, где лежите (например, твердый матрас, пол).

Спустя две недели (это в идеале) можно начать делать легкие наклоны, аккуратные повороты туловища и приседания. А вот к фитнесу и спорту как таковому (занятия бегом, аквааэробикой, плаванием) стоит возвратиться не менее чем через 1-1,5 месяца после рождения ребенка. Но это только условные сроки, ведь каждый организм индивидуален, поэтому такие моменты лучше обговаривать с вашим врачом и самим прислушиваться к общему состоянию организма.

Если же у вас были разрывы и накладывались швы, то даже про самый легкий спорт нужно забыть минимум на месяц. И только после разрешения врачей начинать заниматься.

После кесарева сечения физическая нагрузка в виде спортивных упражнений запрещена целых 2 месяца. По прошествии этого времени и обязательного получения "зеленого света" от врача, нужно обратиться за помощью к тренерам или спортивным инструкторам. Специалисты подберут необходимые упражнения и выберут оптимальную физкультуру, потому что в данном случае самостоятельный выбор может нанести вред организму. Они вам также помогут создать план тренировок с постепенным наращиванием физической активности.

Факт Резкая нагрузка может вызвать боль в области шва и кровянистые выделения. Помните, что в погоне за красивой фигурой важно также не навредить своему здоровью.

Плавание, бег или йога - что лучше выбрать

Тут главное осознать, что готовитесь вы не к Олимпийским играм, а просто помогаете организму восстановиться после тяжелого испытания. Так что в приоритете должны стоять (и опять-таки если отсутствуют противопоказания от врача и/или фитнес-тренера) йога, ходьба, аквааэробика, плавание в бассейне без перенапряжения и пилатес.

Под абсолютным запретом должны быть все виды борьбы и подтягивания на турнике, поднятие штанг и гирь, бег и прыжки.

Вместо такой физической нагрузки предпочтите лучше правильное питание. Если вы едите колбасу, но при этом думаете, что кросс или штанга помогут вам скинуть лишние килограммы после родов, то это точно ошибочное мнение.

Диета после родов







Рацион питания важен так же, как и умеренные физнагрузки. Мало того, что правильное питание после родов должно быть на первом месте (это необходимо маме и малышу), так еще и получите приятный бонус - сбросите лишний вес.

Мамам необходимо разнообразное питание, поэтому меню должно составляться так, чтобы в нем были каши, белое мясо, рыба, фрукты, овощи, растительные белки и жиры, любые кисломолочные продукты.

Рекордсменами по содержанию растительных белков являются соя, чечевица, горох, овес, кукуруза и пшеница. Больше всего растительными жирами богаты авокадо, орехи (бразильский, кешью), семена чиа, оливковое масло, какао и льняное семя.

А вот голодание противопоказано - из-за него в организме будут откладываться жиры, что явно не поможет похудению, а вызовет противоположный эффект. Лучше пейте больше воды - она поддержит водный баланс в организме, а также сделает вашу кожу упругой.

Не допускайте эти ошибки после родов

Не худейте, а восстанавливайтесь.

Усложняйте физнагрузки постепенно. Не начинайте заниматься спортом резко, даже если вы до беременности были профессиональным спортсменом.

Занимайтесь упражнениями только после разрешения врачей. Самостоятельное принятие решения может стать фатальным.

Не морите себя голодом. Питайтесь правильно, наполняйте организм энергией.

Даже если вам врачи дали разрешение на занятия спортом, но после него вы почувствовали себя плохо, немедленно обратитесь к специалистам.