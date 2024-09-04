Ботокс - назвали все плюсы и минусы одной из самых популярных процедур

В последнее время набрали популярность уколы красоты с использованием ботокса. В статье расскажем о пользе и вреде процедуры, мерах предосторожности и противопоказаниях к его применению.

Ботокс - это аббревиатура, а не полное название. Действующее вещество ботокса - ботулотоксин типа А, который является протеином. Он расслабляет мышцы и разглаживает морщины, это в какой-то степени можно назвать своеобразной альтернативой операции. Все чаще и чаще он используется в косметологии для омоложения, но так ли он полезен. Или ботокс вовсе - маркетинговый ход, разберемся в статье.

Можно сказать, что ботокс - универсальное средство. Кроме косметологии, он также используется в педиатрии (коррекция тонуса мышц при ДЦП), урологии и неврологии. Тут ботулотоксины используются шире - убирают спастику мышц после инсульта, кривошеи, расслабляют мышцы при мигренях, помогают избавиться от фокальной дистонии, лечат гипергидроз и нервные тики. Конечно, разница состоит только в том, какие дозировки применяются при лечении какой-либо из перечисленных проблем.

Плюсы ботокса





Благодаря нескольким уколам ботокса можно на время избавиться от целого ряда проблем - разгладить морщины на лбу, выровнять межбровную складку, убрать морщины в уголках глаз, провести коррекцию носогубной складки, приподнять опущенное веко, сделать лифтинг губ и бровей, скрыть асимметрию лица, сделать ровные линии челюсти, скул и подбородка, блокировать потовые железы.

Кроме исправления чисто эстетических изъянов, есть еще несколько преимуществ, почему к ботоксу прибегают все больше людей. Это еще, например:



Малый риск получения отравления препаратом.



Результат уколов виден почти сразу.

Когда действие ботокса уйдет, лицо примет предыдущие формы, он не оставит растяжек или других изъянов на внешности.

По времени процедура в среднем длится 10 минут, в отличие от операции, которая затягивается на часы.

Доступность цены - обычно она варьируется только от клиники и количества уже проведенных процедур.

Минусы ботокса

Временные рамки действия ботокса малы. Через полгода эффект от проведенных инъекций пропадет, а вместе с этим вернутся назад и морщины.

Риск попадания в руки к непрофессиональному человеку. Именно поэтому тщательно выбирайте клиники и уточняйте стаж врачей-косметологов, которые проводят данную процедуру, иначе велик риск получения проблем не только со здоровьем, но и с материальным положением.

У уколов красоты, содержащих ботокс, существуют противопоказания, но они есть и у любых других процедур. Объяснить, почему вам запрещен ботокс, обязан специалист.

Колоть ботокс нельзя беременным и кормящим грудью женщинам.

Содержащиеся специфические вещества в ботоксе могут вызвать аллергию.

Могут появиться воспаления на месте уколов.

Нельзя проводить инъекции во время приема антибиотиков и других лекарств, повышающих уровень кальция.

Запрещены уколы при наличии грыж в области верхних и нижних век.

Что нельзя делать после инъекций

Не ложиться первые 2-3 часа после введения укола.

7 дней не посещать бассейн или баню, на это же время надо отказаться от алкоголя.

Несколько дней не заниматься спортом.

Как видно, вместе с наличием большого количества плюсов практически столько же есть и минусов. Поэтому прежде чем проводить любую процедуру, в частности уколы красоты, необходимо проконсультироваться у врача, самостоятельно взвесить все "за" и "против". Ведь иногда в погоне за красотой можно приобрести не только дискомфорт, но и другие более серьезные проблемы со здоровьем.