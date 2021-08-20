Быстрый способ размножения голубики - как получить сразу много саженцев

Если у вас на даче растет куст голубики, который исправно плодоносит, а ягодки крупные и сладкие, попробуйте его размножить. Каким способом? Вариантов много - отводки, вертикальное черенкование, деление куста и т.п. Но самым эффективным способом, особенно если саженцев хочется побольше, является зеленое черенкование.

Летнее зеленое черенкование - это в первую очередь экономия для дачника. Покупать новые саженцы не придется. Причем такой способ размножения гарантирует сохранение сорта и не требует больших финансовых и временных затрат.

Когда лучше заготавливать черенки голубики

Заготавливать черенки советуют в пасмурную погоду, а если светит солнце - ранним утром. Кстати, созревшие ягоды на кусте голубики - совсем не помеха для черенкования. Но как найти подходящий побег?





Пригодные для зеленого черенкования однолетние побеги должны одревесневать (быть достаточно плотными), но их кончики должны оставаться мягкими. Этот момент нужно уметь поймать. Именно с таких побегов можно нарезать черенки для укоренения.

Как правильно нарезать зеленые черенки

Голубика гораздо труднее образовывает корни, чем другие ягодные культуры. Но с этой особенностью культуры можно справиться благодаря точному соблюдению технологии. Первое правило: острый инструмент и правильный срез.





Черенки нужно нарезать таким образом, чтобы на каждом из них было по четыре почки. Верхний срез делают прямым, нижний - наискосок. Что получается? Две почки идут в землю, две остаются сверху, но корней у черенков еще нет, воду впитывать им нечем, а листья будут испарять влагу, иссушая черенок. Поэтому нижние листочки обязательно обрывают, чтобы уменьшить площадь испарения. Оставляют лишь два верхних, которые обрезают наполовину.

Верхушка побега для зеленого черенкования не подходит - она мягкая, травянистая, обязательно загниет, толку от нее не будет.

Укоренение черенков голубики

Многих начинающих дачников волнует вопрос, в чем укоренять черенки голубики. Начнем с того, что субстрат должен быть кислым. Идеальный вариант - верховой торф (он рыжего цвета. Еще пригодится стимулятор корнеобразования, например, Корневин.

Делаем так: берем черенок, погружаем нижний срез в стимулятор корнеобразовния и под прямым углом втыкаем в субстрат до верхних листочков. Расстояние между черенками - около 5 см. Сверху устанавливаем дуги и натягиваем на них пленку, лучше - в несколько слоев. Свет черенкам голубики сейчас не очень нужен. Самое главное - перестроиться, выдать новые корни.





При высадке черенков наискосок их потом сложно будет пересаживать - корневая система начнет обрываться, да и извлекать их будет не очень удобно.



Грунт, в котором будут укореняться черенки, должен быть влажным, но не переувлажненным. Идеальный вариант - воспользоваться туманообразователем. Такая установка помогает поддерживать влажность, близкую к 100 %, и температуру на уровне 25-27 °С.

Что делать дачнику, у которого нет туманообразующей установки? В этом случаенужно поддерживать высокую влажность в череночнике при помощи регулярного опрыскивания (3-4 раза в сутки).





Увидев первые почки, не спешите радоваться укоренению. То, что черенки нарастили листочки, вовсе не означает, что процесс пошел и черенки укоренились. Почки распускаются за счет тех питательных веществ, которые находятся в черенке. Это вовсе не показатель укоренения. При оптимальных условиях корни начинают появляться где-то через месяц.

С какими проблемами можно столкнуться при черенковании голубики

С черенками в реальности не всегда так просто, как в рассказах специалистов. Часто бывает так, что корешков еще нет, а все вершки уже сгнили. Причиной этого является переувлажнение. В данном случае помогут обработки фунгицидами, также можно опрыскать укоренителями.

Еще одна проблема - температура воздуха. Она в теплице гораздо выше, чем нужно для успешного укоренения.

Как быть:

Что делать дальше с укорененными черенками голубики

После укоренения ставшие саженцами черенки переносят на свежий воздух. Двухлитровый горшок - вполне приемлемое пространство для их доращивания. Через год-два такие саженцы будут готовы к высадке на постоянное место.

Кроме голубики зеленым черенкованием можно размножать черную и красную смородину, черноплодную рябину, облепиху, жимолость, ежевику, иргу. Пробуйте - и у вас все обязательно получится!



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