Чего ждать в феврале 2025 - расклад таро для всех знаков зодиака

Для кого этот месяц станет шансом для достижения новых вершин, а у кого дела могут идти не по плану? Читайте новый расклад таро на февраль 2025 года для каждого знака зодиака.

Овен - Тройка пентаклей

Февраль для Овнов будет спокойным как в карьере, так и в личной жизни. Идите по намеченной дороге - медленно, но верно вы сможете прийти к своей цели. Главное - это трудолюбие и упорство. Возможно, на работе вам предложат коллективный проект, в котором вы сможете проявить себя.

Телец - Четверка мечей

В этом месяце Тельцам нужно уделить внимание себе, чаще проводить время наедине с самим собой. В делах может быть застой, но это не повод опускать руки. Не бойтесь попросить помощи у окружающих. Сейчас прекрасное время, чтобы подумать о планах на будущее, решить, чем вы хотите заниматься. Возможно, стоит сменить место работы, чтобы дела пошли в гору.

Близнецы - Король пентаклей

Карты таро советуют Близнецам чаще прислушиваться к своему подсознанию, в феврале вас не редко будет выручать чутье. Будьте терпеливы, проблемы, которые сейчас вы пытаетесь преодолеть, скоро закончатся. В жизни появится радость, поделитесь ей с близкими людьми.

Рак - Император

Карты говорят, что вы достаточно дисциплинированный человек, поэтому на работе можете ожидать скорейшее повышение или щедрое денежное вознаграждение. Однако старайтесь тщательно обдумывать и планировать свои действия, принимайте решения взвешенно, но быстро.

Лев - Шестерка мечей

Февраль для Львов станет месяцем перемен. Возможно, придется столкнуться с делом, которым никогда не доводилось заниматься. Но карты таро говорят, что в новой обстановке будут ждать только счастливые события. Также февраль для Львов - подходящее время для принятия судьбоносных решений.

Дева - Сила

Энергичность и решительность будут преследовать вас в феврале. Карты таро предвещают успех в делах. Если вдруг вас настигнут неприятности, то получится им смело противостоять, проблема однозначно будет решена. Излишнюю энергию можно выплеснуть в творчестве, где тоже получится добиться определенных результатов.

Весы - Туз жезлов

Карты таро пророчат вам хорошие перспективы в феврале. Будет много возможностей для духовного развития и личностного роста. Что-то новое и интересное произойдет в вашей жизни, например, интересный проект на работе или начало нового жизненного этапа. Не стоит бояться трудностей - сейчас пришло ваше время!

Скорпион - Перевернутая королева мечей

Карты таро советуют Скорпионам собраться с мыслями, месяц будет непростой. Возможно, многое будет идти не по плану. Главное контролировать свои эмоции, не проявлять агрессию, следить за словами, чтобы не обидеть окружающих. Стоит попробовать сменить сферу деятельности или найти новое увлечение, которое поможет выплеснуть эмоции.

Стрелец - Двойка кубков

Карты таро говорят, что вас ждут радостные события в феврале. Возможно, у вас появятся новые приятели или удастся наладить отношения со старыми. В личной жизни ждет новый этап. На работе будут появляться перспективные проекты, в которых вы сможете проявить себя и даже получить повышение. Главное, проявите все свои самые лучшие качества.

Козерог - Маг

Карты таро говорят, что Козерогам стоит ожидать успеха. Для этого будет все - и максимальная безопасность, и благоприятные условия. Получится проявить свой профессионализм, сосредоточиться на задачах и достичь всех целей.

Водолей - Перевернутая девятка кубков

В феврале вас ждет затишье, целей будет достичь нелегко, но решение проблем близко. Проявите терпение, фортуна обязательно будет благосклонна, но не сейчас. Карты таро говорят, что вы очень зациклены на своих проблемах, постарайтесь уделить больше времени своим близким.

Рыбы - Паж кубков