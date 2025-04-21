Чего ждать в мае 2025 - расклад таро для всех знаков зодиака

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Для кого новый месяц будет спокойным и стабильным, а кому придется много работать, чтобы добиться признания? Читайте новый расклад таро на май 2025 года для каждого знака зодиака.

Овен - Десятка пентаклей

Овнам удастся обрести душевный покой в этом месяце. Длительное дело увенчается успехом, принесет свои плоды. В семье вас ждет стабильность, с близкими будут отличные отношения. Уделите время духовному развитию. Успех вас будет ждать во всем, поэтому проявляйте активность и не бойтесь неудачи.

Телец - Шестерка кубков

Вас ждет спокойный месяц. Сейчас наступило время строить планы на будущее, довольствоваться спокойствием и успехами своих трудов. У вас многое будет получаться без усилий. Стоит ожидать приятных проектов и задач, которые позже принесут свои плоды. Будьте как можно искреннее и проводите больше времени со своими родными.

Близнецы - Паж пентаклей

У Близнецов огромное количество талантов и потенциала, поэтому используйте их на благо себе. Беритесь за дела с творческим подходом, не бойтесь высказывать нестандартные мысли. Любых целей вы сможете добиться благодаря своим усилиям.

Рак - Тройка пентаклей

Май для вас будет спокойным как в карьере, так и в личной жизни. Идите по намеченной дороге - медленно, но верно вы сможете прийти к своей цели. Главное - это трудолюбие и упорство. Возможно, на работе вам предложат коллективный проект, в котором вы сможете проявить себя.

Лев - Четверка мечей

В мае Львам нужно уделить внимание себе, чаще проводить время наедине с самим собой. В делах может быть застой, но это не повод опускать руки. Не бойтесь попросить помощи у окружающих. Сейчас прекрасное время, чтобы подумать о планах на будущее, решить, чем вы хотите заниматься. Возможно, стоит сменить место работы, чтобы дела пошли в гору.

Дева - Маг

Благодаря своему упорству вы имеете все шансы добиться огромного успеха в профессиональной сфере. Есть вероятность, что вам предложат руководящую должность. Карты таро советуют брать инициативу в свои руки, тогда все задуманное станет реальным. В любовных отношениях будут царить гармония и понимание.

Весы - Перевернутая десятка жезлов

Карты таро советуют Весам немного расслабиться в мае. Не нужно пытаться все и всех контролировать, на это физически не хватит сил. Может казаться, что ваш труд никто не оценивает должным образом, но это не так, ведь в погоне за результатами можно не заметить, как другие восхищаются вашей целеустремленностью.

Скорпион - Перевернутый паж мечей

Карты таро советуют Скорпионам быть более сдержанными в мае. Могут произойти события, которые не дадут сбыться намеченным планам. Однако не стоит огорчаться, ведь неприятности будут скоротечными и незначительными. Будьте осторожны с высказываниями, вас могут подслушать, что повлечет за собой проблемы.

Стрелец - Семерка жезлов

Карты таро говорят, что вы сможете решить все непростые задачи. Получится подняться по карьерной лестнице. Вы не сомневаетесь в правильности своих действий, что позволит преодолеть любые препятствия, реализовать намеченные планы и добиться успеха. Также есть возможность проявиться себя в творческой деятельности.

Козерог - Влюбленные

В мае карты таро пророчат Козерогам много жизненных испытаний. Постоянно будет стоять выбор между двумя альтернативами. Иногда выбор будет очень сложно сделать, однако даже на распутье вам удастся проявить свою силу духа и принять правильное решение. Проверку на прочность в марте вы пойдете на "отлично".

Водолей - Шестерка кубков

Карты таро говорят, что все невзгоды уже позади. Наступило время строить планы, намечать новые цели и смело становиться на пусть их осуществления. Стоит надеяться на самое позитивное развитие событий. Вы сможете обрести личное счастье, везти будет и в работе, и в личной жизни.

Рыбы - Рыцарь мечей