Чего ждать в апреле 2024 - расклад таро для всех знаков зодиака

Кому стоит взять перерыв в погоне за результатами, а кому немного поднажать? И что делать, если судьба испытывает вас на прочность? Ответы на эти вопросы можно найти в новом раскладе таро на апрель 2024 года для каждого знака зодиака.

Овен - Тройка кубков

Карты таро советуют Овнам провести апрель весело и в кругу близких и друзей. Месяц будет насыщенным на хорошие события, все дела увенчаются успехом. С большой вероятностью в жизни Овнов произойдет важное и радостное событие. Например, свадьба, пополнение в семье или долгожданное повышение на работе.

Телец - Башня

Карты говорят, что вас ждут очень сильные перемены в жизни. Произойдут события неожиданные и в большинстве своем неприятные. Вам важно лишь помнить, что это этап в жизни, который нужно с достоинством выстоять. После такой встряски, которую пошлет вам судьба, вы сможете духовно стать сильнее. Главное помнить, что за чередой трудностей всегда наступает белая полоса.

Близнецы - Перевернутая Императрица

Апрель для Близнецов будет нелегким. Карты таро советуют в этот месяц сохранять спокойствие, ведь судьба не раз испытает на прочность. Также стоит быть аккуратными с деньгами, обдумывать свои растраты. В семейной жизни тоже может быть не все гладко, важно в это время быть более терпимыми к своим близким.

Рак - Королева жезлов

Карты таро говорят, что вы очень инициативный человек. Постарайтесь в этом месяце максимально проявить себя на работе, так как велики шансы, что вас заметят, поощрят и даже повысят. Главное, не бояться браться за любые дела, но при этом выполнять их качественно и доводить до конца.

Лев - Король пентаклей

Карты таро советуют Львам чаще прислушиваться к своему подсознанию, так как данный знак зодиака имеет отличное чутье, которое нередко выручает. Будьте терпеливы, проблемы, которые сейчас вы пытаетесь преодолеть, скоро закончатся. В жизни появится радость, поделитесь ей с близкими людьми.

Дева - Десятка мечей

Карты таро пророчат Девам сложный месяц. К сожалению, неприятные ситуации будут преследовать весь апрель. Стоит внимательно отнестись к своему здоровью, взять отпуск, отдохнуть и побыть в одиночестве. Хорошей идеей будет посвятить этот месяц духовному развитию.

Весы - Перевернутая Звезда

Апрель может принести вам разочарования. Карты таро советуют меньше сомневаться в себе, чтобы не упускать большие возможности как в профессиональной, так и в личной жизни. Дерзайте, но с осторожностью, не берите на себя лишних дел, делайте то, что в ваших силах.

Скорпион - Семерка жезлов

Карты таро говорят, что вы сможете решить все непростые задачи. Получится подняться по карьерной лестнице. Вы не сомневаетесь в правильности своих действий, что позволит преодолеть любые препятствия, реализовать намеченные планы и добиться успеха. Также есть возможность проявиться себя в творческой деятельности.

Стрелец - Тройка мечей

Карты таро советуют Стрельцам быть осторожными на работе. Есть вероятность конфликтов с коллегами или начальством, которые могут привести к увольнению. Также на этой почве могут появиться недоброжелатели. Стоит проявить свою стойкость перед неприятностями, так как многое будет зависеть от того, как Стрельцы себя будут вести в таких нелегких ситуациях.

Козерог - Перевернутая Верховная жрица

Карты таро говорят, что в апреле вы можете совершать необдуманные действия, что приведет к нежелательному исходу событий. Чтобы не наделать глупостей, спросите совета у близких людей, они помогут принять правильное решение и избежать неудач.

Водолей - Тройка жезлов

В апреле у Водолеев есть все шансы достичь поставленных целей. Любознательность и ум помогут решить все насущные задачи. Также важно приложить все свои усилия, чтобы добиться наилучшего результата. Сама судьба будет посылать подсказки, главное не упустить их.

Рыбы - Шестерка кубков