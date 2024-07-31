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Чего ждать в августе 2024 - расклад таро для всех знаков зодиака
Кому в августе стоит быть осторожными с деньгами, а кого ждет финансовое изобилие? Как не упасть духом перед чередой сложностей? Читайте новый расклад таро на август 2024 года для каждого знака зодиака.
Овен - Перевернутая четверка пентаклей
Карты таро предупреждают вас, что в августе стоит быть аккуратными со своими финансами. Не тратьте деньги на ненужные вещи и воздержитесь от больших покупок. В рабочих делах постарайтесь выстраивать четкий план при возникновении каких-либо вопросов.
Телец - Двойка жезлов
Август для Тельцов станет благополучным в начинаниях. Карты таро говорят, что стоит бороться за свои идеи и не бояться рисковать, так как это в будущем принесет большие плоды.
Близнецы - Паж кубков
Карты таро пророчат вам хорошие новости в августе. Скорее всего, это связано с личной жизнью, например, можно ожидать любовное известие или даже предложение руки и сердца. Если у вас есть обиды на кого-то, то будет шанс обсудить все с человеком, что приведет к примирению.
Рак - Суд
В августе Раков ждут открытия. Карты таро говорят, что получится освободиться от старых стереотипов и привычек, которые тормозят путь к намеченным целям. Неприятности останутся позади, также можно ожидать повышения на работе или улучшения материального состояния.
Лев - Звезда
Карты таро говорят, что Львов в августе ждут приятные изменения. Возникнут новые идеи, которые получится воплотить в жизнь. Возможны новые знакомства, которые станут судьбоносными. Если были проблемы со здоровьем, то с большой вероятностью получится его улучшить.
Дева - Рыцарь кубков
Девы, август готовит для вас сюрпризы. Есть все возможности встретить свою любовь в этом месяце или обрести верного друга. Проблемы получится решить, но делать это стоит поэтапно - попрощайтесь с одной, а после начинайте думать, как справиться со следующей.
Весы - Перевернутая Умеренность
Карты таро советуют Весам в августе быть осторожными во всем - с деньгами, людьми, делами. Нужно постараться, чтобы найти гармонию с собой. Не стоит совершать необдуманных поступков, так как они отразятся в первую очередь на вас.
Скорпион - Перевернутая шестерка кубков
Карты таро говорят, что вас мучает прошлое. Попробуйте разобраться, что именно вас тормозит, обратитесь к специалисту, если это необходимо. Когда эта проблема решится, получится сделать резкий скачок вперед, появятся новые возможности, путь к целям станет проще и понятнее.
Стрелец - Жрица
Карты таро говорят, что у вас получится посмотреть на мир другими глазами. В августе постарайтесь чаще обращать внимание на свои чувства, быть в гармонии с собой. Не бойтесь развивать свои таланты, обретайте новые знания, это очень поможет вам в будущем.
Козерог - Тройка мечей
Карты таро советуют Козерогам быть сдержанными. Возможно возникновение сложных ситуаций как на работе, так и в личной жизни. Главное, понимать, что не бывает безвыходных ситуаций. Стоит дать себе время остыть и посмотреть на все с другой стороны.
Водолей - Семерка мечей
В августе Водолеев может поджидать несправедливость. При этом карты таро советуют самим Водолеям поступать честно. Нужно быть готовым к подвохам, относиться с осторожностью ко всем. Однако с трудностями получится справиться, главное, проявить смекалку.
Рыбы - Королева пентаклей
Карты таро говорят, что вы сможете испытать самое настоящее счастье в августе. В жизни будет стабильность и спокойствие. В личной жизни ждет гармония, в профессиональной деятельности возможно повышение или достойное денежное вознаграждение.
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