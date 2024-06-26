Чего ждать в июле 2024 - расклад таро для всех знаков зодиака

Кого в июле настигнет невероятный успех, а кого в делах ждет застой? Как действовать в сложных ситуациях? Читайте новый расклад таро на июль 2024 года для каждого знака зодиака.

Овен - Перевернутая семерка пентаклей

Карты таро советуют Овнам в июле быть осторожнее со своими финансами. Стоит избегать авантюрных дел и азартных игр. Также стоит прислушаться к своему здоровью и избегать негативных эмоций.

Телец - Мир

Карты таро говорят, что Тельцы в июле будут испытывать радость и гармонию. Получится достичь всех поставленных целей, работа принесет удовольствие. Также карты говорят, что не за горами приятные события.

Близнецы - Пятерка пентаклей

Близнецам в июле придется непросто, карты таро говорят, что у вас будут поводы для беспокойств, как обоснованные, так и беспричинные. Постарайтесь четко планировать все свои дела, это поможет уменьшить чувство тревоги.

Рак - Рыцарь мечей

Карты таро говорят, что у вас большой потенциал. В июле используйте на максимум свои интеллектуальные и ораторские способности, ведь именно они помогут вам добиться желаемого результата.

Лев - Дьявол

Карты таро советуют вам в июле доверять только себе и не слушать чьи-либо советы. Также не стоит рисковать и идти на крупные сделки. Помимо этого вам не следует лгать даже в благих целях. Постарайтесь наполнить месяц добром и бороться за справедливость.

Дева - Перевернутая пятерка мечей

Июль для Дев будет сложным. Карты таро говорят, что месяц может принести потери, они могут быть как незначительными, так и серьезными. Не доверяйте никому и не ведите разговоры на личные темы, ведь люди могут использовать информацию против вас.

Весы - Перевернутая Справедливость

В июле Весы столкнуться со сложностями во многих сферах. В профессиональной сфере возможно лишение премии или вовсе понижение. Стоит аккуратно обращаться с финансами и избегать ненужных трат. В личной жизни могут быть частые ссоры с партнером.

Скорпион - Туз мечей

Все сомнения оставляйте позади в июле. Карты таро говорят, что у вас родятся новые планы и замыслы, которым суждено осуществиться, если приложить достаточно усилий. Если решились на новое дело, не совершайте необдуманных поступков, действуйте трезво, ясно оценивая каждый свой шаг.

Стрелец - Маг

Карты таро говорят, что Стрельцам стоит ожидать успеха. Для этого будет все - и максимальная безопасность, и благоприятные условия. Получится проявить свой профессионализм, сосредоточиться на задачах и достичь всех целей.

Козерог - Перевернутая девятка кубков

В июле вас ждет затишье, целей будет достичь нелегко, но решение проблем близко. Проявите терпение, фортуна обязательно будет благосклонна, но не сейчас. Карты таро говорят, что вы очень зациклены на своих проблемах, постарайтесь уделить больше времени своим близким.

Водолей - Верховная жрица

Карты говорят, что Водолеев в июле ждет спокойствие. Решение вопросов придет само собой, но позже. Вы сможете добиться желаемого через духовную мудрость и терпение. Станете еще увереннее в себе.

Рыбы - Королева мечей