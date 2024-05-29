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Чего ждать в июне 2024 - расклад таро для всех знаков зодиака
Для кого июнь станет месяцем спокойствия и умиротворения, а кого ждут новые возможности и взлеты? Читайте новый расклад таро на июнь 2024 года для каждого знака зодиака.
Овен - Рыцарь мечей
Карты таро говорят, что вы очень смышленый человек, новую в этом месяце информацию получится схватывать на лету, в делах вы сможете проявить свой интеллект и острый ум. Могут также возникать и стрессовые ситуации. Вам важно не давать волю своей вспыльчивости, а сначала проанализировать все и после четко отстаивать свою позицию.
Телец - Шестерка мечей
Июнь для Тельцов станет месяцем перемен. Возможно, придется столкнуться с делом, которым никогда не доводилось заниматься. Но карты таро говорят, что в новой обстановке будут ждать только счастливые события. Также июнь для Тельцов - подходящее время для принятия судьбоносных решений.
Близнецы - Мир
В июне жизнь Близнецов наполнится радостью и гармонией. С удовольствием получится как отдыхать, так и работать. Какое-то важное дело подойдет к завершению, что принесет положительные эмоции. Карты таро пророчат Близнецам победу даже в самых трудных и рискованных ситуациях.
Рак - Перевернутый король жезлов
Карты таро предостерегают вас от важных сделок и задач в июне. Если вы планировали в этом месяце взяться за какое-либо серьезное дело, то стоит повременить. Также стоит хорошо обдумывать каждое действие, так как импульсивность может привести к потерям.
Лев - Перевернутый рыцарь кубков
Львам карты таро не советуют проявлять свою наивность и излишнюю мечтательность. Дела могут складываться не так, как хотелось бы. Следует избегать ссор с близкими людьми, ведь они могут разгореться в огромный скандал. Однако карты уверены, что в кругу близких людей есть тот, кому можно доверить свои секреты и рассказать о том, что на душе.
Дева - Жрица
Карты таро говорят, что в июне вам удастся посмотреть на свою жизнь другими глазами. Вы сможете побыть в спокойствии, которого долго не хватало. Решение всех вопросов придет само собой, но позже. Вас ждут перспективные дела, возможно, возникнет желание заняться творчеством.
Весы - Четверка жезлов
Карты таро обещают Весам счастливый месяц. В июне получится ощутить настоящее счастье, ждет много новых знакомств и море впечатлений. Все будет складываться наилучшим образом как в профессиональной, так и в личной жизни. Обязательно произойдет что-то хорошее: повышение по службе, свадьба или крупный выигрыш в лотерее. Главное довериться судьбе.
Скорпион - Перевернутая пятерка кубков
Карты таро советуют вам немного заземлиться в июне. Возможно, стоит переосмыслить какую-то ситуацию из прошлого, извлечь из нее урок. Главное не отрицать свои проблемы, а поделиться ими с близкими, ведь они смогут дать хороший совет и поддержать. Вас могут одолевать переживания по каким-либо причинам, но в большинстве случаев они будут напрасны.
Стрелец - Пятерка пентаклей
Карты таро пророчат Стрельцам неспокойный месяц. Может одолевать как обоснованная тревога из-за сложностей в работе или большой ответственности, так и беспричинные страхи. Поэтому стоит иметь четкие планы и обдумывать свои действия, чтобы привнести в жизнь спокойствие. Карты говорят, что такой сложный период в жизни Стрельцов готовит их к новому этапу.
Козерог - Шестерка жезлов
В июне у Козерогов получится завершить все поставленные задачи, даже самые трудные. Карты таро говорят, что все старания будут оценены по достоинству, на работе может ждать повышение или прибавка к зарплате. В личной жизни тоже все будет складываться хорошо, отношения выйдут на новый уровень.
Водолей - Сила
Энергичность и решительность будут преследовать вас в июне. Карты таро предвещают успех в делах. Если вдруг вас настигнут неприятности, то получится им смело противостоять, проблема однозначно будет решена. Излишнюю энергию можно выплеснуть в творчестве, где тоже получится добиться определенных результатов.
Рыбы - Перевернутая королева мечей
Карты таро советуют Рыбам собраться с мыслями, месяц будет непростой. Возможно, многое будет идти не по плану. Главное контролировать свои эмоции, не проявлять агрессию, следить за словами, чтобы не обидеть окружающих. Стоит попробовать сменить сферу деятельности или найти новое увлечение, которое поможет выплеснуть эмоции.
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