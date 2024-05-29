Чего ждать в июне 2024 - расклад таро для всех знаков зодиака

Для кого июнь станет месяцем спокойствия и умиротворения, а кого ждут новые возможности и взлеты? Читайте новый расклад таро на июнь 2024 года для каждого знака зодиака.

Овен - Рыцарь мечей

Карты таро говорят, что вы очень смышленый человек, новую в этом месяце информацию получится схватывать на лету, в делах вы сможете проявить свой интеллект и острый ум. Могут также возникать и стрессовые ситуации. Вам важно не давать волю своей вспыльчивости, а сначала проанализировать все и после четко отстаивать свою позицию.

Телец - Шестерка мечей

Июнь для Тельцов станет месяцем перемен. Возможно, придется столкнуться с делом, которым никогда не доводилось заниматься. Но карты таро говорят, что в новой обстановке будут ждать только счастливые события. Также июнь для Тельцов - подходящее время для принятия судьбоносных решений.

Близнецы - Мир

В июне жизнь Близнецов наполнится радостью и гармонией. С удовольствием получится как отдыхать, так и работать. Какое-то важное дело подойдет к завершению, что принесет положительные эмоции. Карты таро пророчат Близнецам победу даже в самых трудных и рискованных ситуациях.

Рак - Перевернутый король жезлов

Карты таро предостерегают вас от важных сделок и задач в июне. Если вы планировали в этом месяце взяться за какое-либо серьезное дело, то стоит повременить. Также стоит хорошо обдумывать каждое действие, так как импульсивность может привести к потерям.

Лев - Перевернутый рыцарь кубков

Львам карты таро не советуют проявлять свою наивность и излишнюю мечтательность. Дела могут складываться не так, как хотелось бы. Следует избегать ссор с близкими людьми, ведь они могут разгореться в огромный скандал. Однако карты уверены, что в кругу близких людей есть тот, кому можно доверить свои секреты и рассказать о том, что на душе.

Дева - Жрица

Карты таро говорят, что в июне вам удастся посмотреть на свою жизнь другими глазами. Вы сможете побыть в спокойствии, которого долго не хватало. Решение всех вопросов придет само собой, но позже. Вас ждут перспективные дела, возможно, возникнет желание заняться творчеством.

Весы - Четверка жезлов

Карты таро обещают Весам счастливый месяц. В июне получится ощутить настоящее счастье, ждет много новых знакомств и море впечатлений. Все будет складываться наилучшим образом как в профессиональной, так и в личной жизни. Обязательно произойдет что-то хорошее: повышение по службе, свадьба или крупный выигрыш в лотерее. Главное довериться судьбе.

Скорпион - Перевернутая пятерка кубков

Карты таро советуют вам немного заземлиться в июне. Возможно, стоит переосмыслить какую-то ситуацию из прошлого, извлечь из нее урок. Главное не отрицать свои проблемы, а поделиться ими с близкими, ведь они смогут дать хороший совет и поддержать. Вас могут одолевать переживания по каким-либо причинам, но в большинстве случаев они будут напрасны.

Стрелец - Пятерка пентаклей

Карты таро пророчат Стрельцам неспокойный месяц. Может одолевать как обоснованная тревога из-за сложностей в работе или большой ответственности, так и беспричинные страхи. Поэтому стоит иметь четкие планы и обдумывать свои действия, чтобы привнести в жизнь спокойствие. Карты говорят, что такой сложный период в жизни Стрельцов готовит их к новому этапу.

Козерог - Шестерка жезлов

В июне у Козерогов получится завершить все поставленные задачи, даже самые трудные. Карты таро говорят, что все старания будут оценены по достоинству, на работе может ждать повышение или прибавка к зарплате. В личной жизни тоже все будет складываться хорошо, отношения выйдут на новый уровень.

Водолей - Сила

Энергичность и решительность будут преследовать вас в июне. Карты таро предвещают успех в делах. Если вдруг вас настигнут неприятности, то получится им смело противостоять, проблема однозначно будет решена. Излишнюю энергию можно выплеснуть в творчестве, где тоже получится добиться определенных результатов.

Рыбы - Перевернутая королева мечей