Чего ждать в мае 2024 - расклад таро для всех знаков зодиака

К кому придет вдохновение, а кому даже самые простые дела будут даваться с трудом? Что делать, если фортуна отвернулась, и как восстановить свои жизненные силы? Читайте новый расклад таро на май 2024 года для каждого знака зодиака.

Овен - Тройка мечей

Карты таро говорят, что у вас месяц будет нелегким. Придется встретиться лицом к лицу с проблемами как на работе, так и в личной жизни. Однако не стоит забывать, что безвыходных ситуаций не бывает. Надо дать себе время для того, чтобы прожить все эмоции и отправиться на поиски решения сложных жизненных ситуаций.

Телец - Королева мечей

У Тельцов май будет очень динамичным. Им придется решать много вопросов и задач. Однако не стоит бояться, что что-то не получится. Карты говорят, что Тельцы смогут проявить свою компетентность и решительность во многих вопросах. Также получится добиться больших результатов, а неприятности будут обходить стороной.

Близнецы - Перевернутая десятка кубков

Карты таро говорят, что в мае у Близнецов будет неспокойно в личной жизни. Могут возникать ссоры с близкими из-за конфликта интересов и отсутствия взаимопонимания. Чтобы смягчить ситуацию, карты советуют воздерживаться от излишней эмоциональности и учиться искать компромисс в любых ситуациях.

Рак - Дьявол

Раки в мае могут ощутить последствия когда-то неправильно принятого решения. Карты таро предупреждают, что стоит готовиться к решению сложных вопросов. Однако не нужно проявлять свою слабость в таких ситуациях, так как придется пройти испытание на прочность. Путь будет нелегким, однако со временем все решится лучшимобразом.

Лев - Туз жезлов

Карты таро пророчат вам хорошие перспективы в мае. Будет много возможностей для духовного развития и личностного роста. Что-то новое и интересное произойдет в вашей жизни, например, интересный проект на работе или начало нового жизненного этапа.Не стоит бояться трудностей - сейчас пришло ваше время!

Дева - Тройка пентаклей

В мае Девам придется много трудиться, однако это принесет большое удовольствие. Карты таро пророчат прогресс, но не обещают ошеломляющих результатов. Цель будет достигнута в результате регулярных усилий. Также не стоит отталкивать помощь других, вероятнее всего в команде добиться желаемого результата получится быстрее.

Весы - Королева пентаклей

В этом месяце у вас получится полностью насладиться жизнью. Трудности остались позади, настало время как следует отдохнуть. Получить удовольствие получится даже от самых мелких покупок. Вы терпеливый и ответственный человек, именно это поможет достичь высот и в работе, и в личной жизни.

Скорпион - Перевернутая десятка пентаклей

Скорпионам в мае придется потрудиться, чтобы достичь желаемого. На пути будет много трудностей. Карты таро предрекают также проблемы с финансами, поэтому стоит разумно распоряжаться деньгами. Возможно, придется пересмотреть свою систему ценностей.

Стрелец - Перевернутая Императрица

Карты таро советуют вам в мае собраться с силами, так как на работе и в личной жизни могут поджидать проблемы. Не дайте себе пасть духом и старайтесь не проявлять негативные качества, особенно эгоизм, жадность и ревность. Судьба будет пытаться вывести вас из равновесия, поэтому важно проявлять спокойствие и продолжать идти к намеченным целям.

Козерог - Четверка мечей

Карты таро говорят, что в мае вас ждет некий застой в делах. Однако это временные трудности. Не стоит бояться попросить помощи у близких, они смогут дать дельный совет. Возможно, сейчас нужно взять перерыв и отдохнуть, забыв о всех насущных проблемах, чтобы набраться сил и энергии.

Водолей - Двойка пентаклей

Вас в мае ожидают хорошие перемены. Месяц будет насыщенный, ждите хороших новостей, также возможна спонтанная поездка. Однако карты таро советуют не хвататься за несколько дел сразу, так как в таком хаосе не получится закончить ничего из начатого. Но все же вас ждет много положительных моментов. Просто наслаждайтесь.

Рыбы - Двойка кубков