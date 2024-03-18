Чем подкормить рассаду, расскажем о лучших народных средствах

Существует множество народных рецептов, которые помогают молодым растениям набраться сил и правильно развиваться.

Помимо натуральности, у народных средств есть еще один плюс - они не такие насыщенные, поэтому если вы правильно приготовили препарат, то вероятность навредить растениям очень мала. Конечно, в любом случае не стоит поливать сеянцы этими удобрениями слишком часто. Соблюдайте умеренность и скоро заметите, что рассада томатов, перцев, огурцов, баклажанов, капусты налилась соком и отлично растет.



Расскажем про самые питательные составы.

Яичная скорлупа.Содержит много кальция, который способствует делению клеток, а, соответственно, активному росту рассады. В качестве подкормки используют настой скорлупы.





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Настой готовится из скорлупы от 10 яиц и 3 литров кипятка. Настаивается 5 суток. Чтобы запах настоя не распространился по дому, накройте емкость плотной крышкой. Затем процеживается и можно подкармливать рассаду. Подросшие растения поливайте 3 столовыми ложками, а под маленькие вылейте одну ложку яичной подкормки.

Молоко. Всего лишь 50 миллилитров молока на пол-литра воды обеспечитрастениюкомплекс питательных веществ.

Сахар.Если растениянаходятся в дефиците освещения,не вытянулись–оченьподойдётсахарная подкормка.

Янтарная кислота.Чайная ложка сахара на пол-литра воды обеспечит растение необходимым питанием.Очень ценной подкормкой является использованиеянтарной кислоты.Раствором янтарной кислоты, состоящим из 1 таблетки, можно и поливать, и опрыскивать растения.

Луковая шелуха. Заливают 20 г остатков 5 литрами воды и оставляют настаиваться на 3-4 суток. Состав процеживают и поливают рассаду.

Банановая кожура.Возьмите банановую кожуру (1 шт.), мелко нарежьте и залейте одним литром воды. Она должна настаиваться три дня, после чего добавляют в настой одну каплю йода. Перемешайте и используйте для полива из расчета не более 1-2 ложек на корень.





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Считается, что благодаря наличию в кожуре магния, кальция и фосфора в сочетании с йодом можно предотвратить вытягивание стеблей и ослабление молодых растений даже в условиях не самого хорошего освещения.