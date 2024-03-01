Что можно подарить на 8 Марта 2024: 36 идей подарков, которые понравятся любой женщине - маме, бабушке, жене, коллеге

Международный женский день все ближе, а что подарить женщинам до сих пор не знаете? Плюшевые мишки и бенто-тортики изрядно поднадоели? Мы собрали для вас идеи подарков на 8 Марта, которые станут не только приятным сюрпризом, но и полезной вещью в доме, на работе или во время путешествий.

Кстати, что лучше не дарить (разве только они сами вас об этом не просили) девушкам, женщинам на этот праздник:



Итак, с анти-топом разобрались. Теперь перейдемнепосредственно к вариантам подарков.



1. Беспроводной (портативный) блендер





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Такой подарок станет настоящей находкой для тех женщин, которые следят за правильным питанием. За счет компактности его можно брать и в поездки, и на работу, и на пикник, а емкость для взбивания послужит стаканом.

2. Техника для укладки волос или средства по уходу за ними





Такой презент подойдет маме или бабушке на 8 Марта, особенно если фен или щетку для укладки подарит дочь (внучка). Однако не стоит рассматривать это в качестве подарка женщине-коллеге. Есть вероятность, что это будет расценено в качестве недвусмысленного намека на состояние волос. Праздник будетиспорчен.

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3. Отпариватель для одежды





Если вы не знаете, какой подарок подарить на 8 Марта женщине, которая часто бывает в разъездах и командировках, то этот вариант подарка - идеальное решение. Ручной отпариватель позволит быстро и качественно разгладить складки, а еще им практически невозможно испортить ткань, в отличие от утюга.

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4. Видеорегистратор





Автоледи точно оценят такой подарок. Видеорегистратор поможет зафиксировать дорожную обстановку, события, происходящие внутри и снаружи автомобиля. Это значительно облегчит жизнь, особенно если случится неприятная ситуация во время движения.

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5. Сертификатв спа или на массаж





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Сертификаты в принципе относятся к числу дорогих подарков на 8 Марта. Однако если задаться целью, можно выбрать вариант практически на любой бюджет.

Сейчассредняя цена на сертификаты колеблется между 90 и 100 рублями.

6. Гидромассажная ванночка для ног





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Такой подарок понравится практически любой женщине, особенно если его преподнесут на 8 Марта. Гидромассажная ванночка позволит не выходя из дома расслабиться не хуже, чем в салоне красоты или в SPA-центре.

Водные струи окажут обезболивающий эффект и снимут напряжение в мышцах и суставах ног. Пузырьки воздуха улучшат кровообращение, поддержат тонус и красоту кожи.

7. Косметическое зеркало с подсветкой





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Зеркало отнесем к недорогим подаркам на 8 Марта. Такому презенту обрадуется как жена, так и дочка. За счет равномерного подсвечивания лица в обрамленном лампочками или светодиодами зеркале можно рассмотреть мельчайшие детали и сделать идеальный макияж.

8. Подставка для ноутбука для работы лежа





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Это можно подарить любой женщине на 8 Марта, у которой есть ноутбук. Иногда так хочется понежиться в кровати, но работа сама себя не сделает. Подставка для ноутбука - отличное решение для такой проблемы. С таким подарком можно хоть целый день лежать в кровати и решать рабочие вопросы, да и ноутбук не будет так греться, как если бы он находился просто на одеяле.

9. Палки для скандинавской ходьбы





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Такой подарок особенно подойдет бабушке, но можно подарить и тем женщинам, которые ведут здоровый образ жизни.

Скандинавская ходьба позволяет снизить нагрузку на тазобедренные и коленные суставы, укрепить мышцы спины и просто поднять настроение.

10. Массажер для тела или лица





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Массажер станет хорошим подарком маме к 8 Марта, дочери или жене.

Массажер для тела улучшит циркуляцию крови, снизит стресс после трудного дня, поможет расслабиться и успокоиться. А массажер для лица выровняет тон кожи, уменьшит мешки под глазами и позволит стать вашим любимым женщинам еще краше.

11. Электрощетка с разными видами насадок





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Электрощетка - индивидуальный и не самый бюджетный подарок. Уместен он будет в том случае, когда вы точно уверены, что женщине давно сама хотела приобрести такой девайс или же попросила вас об этом. В противном случаепраздник может быть испорчен, потому что это может восприняться как плохой намек.

Сегоднямаркетплейсы предлагают широкий выбор электрощеток с разным функционалом.

12. Ирригатор для полости рта





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Если же вы выбираете между щеткой и ирригатором, то лучше приобрести последний. Он способен чистить те места, куда не доберется ни одна зубная щетка, даже электрическая.



13. Ортопедическая подушка





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Ортопедическая подушка - уникальный подарок. Ее можно преподнести как подарок маме на 8 Марта, так и коллегам. Такой подарок позволит расслабиться и хорошо выспаться.

Ортопедическая подушка поддерживает голову, шею и плечевой пояс, способствует восстановлению правильного дыхания и достаточному притоку кислорода к тканям головного мозга. Это благоприятствует снятию головных болей и полноценному отдыху.

14. Подставка для телефона





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Если вы не знаете, что подарить на 8 Марта недорого, то эта идея вам точно подойдет. Подставка для телефона или планшета станет незаменимой вещью во время просмотра любимого фильма или сериала. С таким подарком точно не надо будет думать, куда поставить или положить телефон. А еще с такой подставкой очень удобно делать селфи и снимать видео вTikTok.

15. Спортивные принадлежности (гантели, очки для бега)





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При выборе такого подарка будьте уверены, что женщина, которой вы собираетесь преподнести гантели или скакалку, занимается спортом. Иначе вряд ли она обрадуется коврику для йоги, который не будет использовать. В таком случае подарок станет очередным пылесборником.

16. Мастер-класс по увлечениям





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Отличная идея подарка на 8 Марта. Если все вышеперечисленное у дамы есть, но вы знаете, что она увлекается рисованием или лепкой, вязанием или вышиванием, "кондитеркой" или созданием свечей, тогда почему бы ей не подарить посещение мастер-класса.

Сегодня можно найти как однодневные, так и многодневные мастер-классы. Выбрать работу в группе или индивидуальную.

17. Подвесной гамак в квартиру





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Гамак - дорогой подарок, но мы уверены, что он не оставит ни одну девушку, женщину равнодушной. В нем можно хорошо отдохнуть и расслабиться.

Сегодня много вариаций гамаков, поэтому каждый сможет выбрать что-то по душе. Кстати, недавно изобрели гамак для ног - хорошая альтернатива обыкновенному. Во-первых, стоит дешевле обычного, во-вторых, крепится под столом, чтобы во время работы ноги находились в горизонтальном положении, а это хорошо для профилактики отечности ног и варикозной болезни.

18. Робот-пылесос





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Если вы рассматриваете дорогой подарок на 8 Марта, то робот-пылесос станет отличным решением не только для мамы или жены, но в особенности для бабушки. Ведь с таким пылесосом не нужно лишний раз наклоняться, да и появится возможность заняться своими делами, поручив ему уборку.

19. Абонемент в спортзал или бассейн







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Хорошая идея, что подарить женщине на 8 Марта, особенно зная, что она увлекается спортом. А вообще, это порадует всех представительниц прекрасного пола, ведь тренировки в спортзале или бассейне не толькопридаютсилы и энергию, но и помогают отвлечься от повседневной суеты.

20. Дорожная подушка





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Женщины-путешественницы точно оценят такой подарок. Подушка для шеи - незаменимая вещь в долгих поездках или перелетах.

При ее использовании значительно снижается нагрузка на шейные позвонки и мышцы, происходит дополнительная поддержка головы, а значит,водительили пассажир находится в более расслабленном состоянии и дольше может обходиться без остановки в пути.

21. Билеты в театр, на концерт





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Подарить любимой женщине эмоции - почему бы и нет! Билеты можно преподнести коллегам, жене, маме, дочери, бабушке. Эмоции дам удвоятся, если мужчины составят им компанию и пойдут вместе с ними на концерт.

22. Увлажнитель воздуха





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Если не знаете, что дарить на 8 Марта, то предлагаем рассмотреть увлажнитель воздуха. Этот подарок станет полезной вещью в быту. Ведь увлажнитель несет пользу для состояния здоровья человека, комфорта растений и животных, долгой службы мебели и снижения вероятности возникновения электростатического разряда в быту.

23. Утяжеленное одеяло





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Женщина оценит заботу о ней, если получит в подарок утяжеленное одеяло. Оно поможет сосредоточиться на одном стимуле, отвлечься от других раздражителей окружающей среды и ускорить засыпание, поможет такое одеяло и при бессоннице. Укрывшись им, уменьшится количество ночных пробуждений и резких движений во сне, снизится уровень тревожности.

24. Внешний аккумулятор (портативная зарядка)







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Недорогой подарок на 8 Марта, но от цены он не станет хуже. Портативная зарядка придется кстати всем женщинам, особенно если им приходится много пользоваться телефоном,а розетки часто рядом не бывает.

25. Термос или термокружка





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Подарок, который всегда пригодится. Термос может использоваться и путешественницами, и бизнес-леди, и автоледи. К тому же термокружка или термос - недорогой подарок, но полезный.

Главное преимущество термоса в том, что он способен сохранять кипяток почти сутки. Подавляющее большинство термокружек не способно удерживать высокую температуру более двух часов.

26. Фитнес-часы или смарт-часы





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Фитнес-часы или смарт-часы можно преподнести в качестве подарка маме, бабушке, жене, дочери и даже коллеге. Особенно такому презенту будут рады женщины, занимающиеся спортом.

Фитнес-браслет предназначен для мониторинга здоровья и физической активности. Позволяет контролировать количество пройденных шагов, расход калорий, частоту пульса и дыхания.

27. Кофеварка или капучинатор





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Не знаете, что можно подарить на 8 марта женщине, но знаете, что она предпочитает пить кофе? Тогда истинные кофеманки точно оценят подарок в виде кофеварки или капучинатора.

На маркетплейсах можно найти самые разные кофеварки - гейзерные, рожковые, капсульные, чалдовые. Кстати, у кофеварок немало и плюсов. Благодаря компактности ее легко разместить на столике в офисе, на кухне. Затраты на обслуживание незначительные, а разобраться с приготовлением просто.

28. Кошелек или сумочка из натуральной кожи





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Сумку либо кошелек лучше покупать вместе с той, кому вы хотите его подарить, иначе можно не угадать с цветом или моделью. Конечно, подарок не будет сюрпризом, но зато он точно доставит радость.

Основные преимущества изделий из натуральной кожи - качественность и долговечность, прочность и износоустойчивость.

29. Электронная книга





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Электронная книга станет лучшим подарком на 8 Марта для той, которая просто обожает читать. Обычные бумажные книги дороги, а еще их часто не хочется брать из-за веса с собой. Электронная книга позволит скачивать любые произведения, она намного меньше по размеру, чем обычная.

Восторг будет еще больший, если к электронной книге вы купите подписку на онлайн-библиотеку.

30. Экскурсия





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Вам давно известно, что девушка хочет посетить город, музей или выставку, но никак не решается это сделать? Тогда почему бы не подарить ей к празднику экскурсию. Это будет нестандартный подарок, который запомнится надолго.

31. Поход к косметологу





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Современная косметология - это не только про коррекцию морщин или улучшение состояния кожи. Сегодня врачи-косметологи могут сделать массаж лица, маску или оздоровительные процедуры для кожи, волос и ногтей. Посещение косметолога станем хорошим подарком на 8 Марта.

32. Экстремальное развлечение (полет на параплане, прыжок с парашютом)





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Если вы точно уверены, что женщина, которой вы собираетесь сделать такой подарок, не робкого десятка, то спокойно можете ей подарить прыжок с парашютом, полет в аэротрубе, катание на квадроциклах или любое другое экстремальное развлечение.

Однако предупредим, что это дорогой подарок. Например, прыжок с парашютом обойдется около 300белорусских рублей.

33. Устройства для хранения информации (флешка, картридер)





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Такой подарок можно подарить не только родным, но и коллегам на 8 марта. Носитель информации всегда нужен и важен, когда файлы приходится хранить в большом количестве. Флешка поможет не только сохранить, но и защитить данные. Чтобы подарок получательнице запомнился, на него можно нанести какой-нибудь текст (имя владелицы, интересную фразу, поздравление и т.п.).

34. Шкатулка для хранения украшений





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Если украшения дарили на все предыдущие праздники, то теперь можно преподнести к 8 Марта шкатулку для них. Так вы будете уверены, что теперь украшения женщины всегда будут в порядке и будут лежать в определенном месте.

В шкатулку, кстати, никто не запрещает вам вложить украшение - получится два в одном.

35. Интересная книга(художественная, мемуарная, документальная)





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Книга станет хорошим подарком для тех женщин, которые любят читать именно обычные книги. Дело только за малым - выбрать подходящую литературу. В таком случае можно поинтересоваться у читательницы или приобрести книгу вместе с ней.

Чтобы женщина запомнила, кто подарил ей книгу, ее можно подписать.

36. Подписка на онлайн-кинотеатр





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Такой подарок станет настоящим восторгом для той женщины, которая любит смотреть кино дома. Одна подписка позволит одновременно подключить пять устройств, будет работать на всех видах техники (телевизор, смартфон, планшет), есть даже режим "без интернета".





Надеемся, что наши варианты подарков стали для вас полезными. А вообще, главный презент для любимых - забота, внимание и любовь! Неважно, сколько будет стоить ваш подарок, главное, чтобы в нем чувствовалось ваше участие, а не просто бесчувственная покупка первой попавшейся вещи.