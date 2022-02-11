Что нам готовит водяной Тигр - астрологический прогноз на 2022 год

По восточному календарю год Тигра начнется с 1 февраля 2022 года и продлится до 21 января 2023-го. Тигр - грациозное, своенравное и мощное животное. Год, символом которого он является, будет насыщенным яркими событиями.

Как сложится этот год для людей, родившихся в различные годы под знаками 12 зодиакальных животных, каким знакам зодиака Тигр подарит удачу и успех и что нужно знать о символе года - в нашем материале.

2022-й - это год какого Тигра?

Хозяином 2022 года является водяной Тигр (также его еще называют черным, голубым). Почему хищник оказался двухцветным?

Если обратиться к китайским источникам, то основным цветом 2022 года считают черный. Именно этот цвет отражает волю, силу и мужественность. Голубую краску символу года добавляет водная стихия. Голубой цвет дарит творческую энергию и оптимизм. О том, каким цветам на Новый год Тигра отдать предпочтение, можно прочесть здесь.

Годы Тигра по восточному календарю



Какие они, люди, рожденные в год Тигра?

Это самодостаточные, волевые, непредсказуемые и уверенные в себе люди. Они весьма обаятельны и знают, как расположить к себе. Но порой могут быть порывистыми, резкими и раздражительными.

Тигры решительны, настойчивы и обладают упрямством. Они властные, любят соревноваться и всегда держат свое слово.

Родившиеся в год Тигра обязательные и отличаются силой духа, поэтому среди них часто встречаются прекрасные лидеры.



Величественные Тигры всегда делают ставку на эксклюзивности, качестве и разнообразии. Это касается хобби, профессиональной деятельности и гастрономических предпочтений. Недаром хозяйки старались угодить символу года, фантазируя над рецептами новогодних салатов.

Что принесет год Тигра разным знакам восточного гороскопа

Тигр справедлив и благосклонен к каждому знаку, а если вы постарались его задобрить праздничным столом на Новый год, он точно оценит ваши старания и будет способствовать успеху.





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Крыса

Крыса и Тигр - хорошие друзья, поэтому год для рожденных под этим знаком сложится удачно. Обстоятельства сложатся так, что Крысе год Тигра принесет успех в профессиональной деятельности и личной жизни, удастся избежать недопонимания в семье и на работе.

Бык

Для Быка год Тигра будет не так уж и прост. Дело в конкуренции между Тигром и Быком. Осуществление планов окажется не совсем по плечу, финансы тоже могут быть под угрозой. Бык должен быть осторожным в решении материальных вопросов.

Тигр

Тигру опасаться нечего. Год будет успешным, поэтому можно воплощать самые смелые мечты: менять сферу профессиональной деятельности, заниматься куплей-продажей недвижимости, переезжать в другой город или даже страну. Какой бы выбор он ни сделал, это будет верный путь развития.

Кролик

У кролика и Тигра хорошие приятельские отношения. Задумки по большей части исполнятся. Но расслабляться не стоит. Особенно это касается денежных долгов - от них лучше отказаться.

Дракон

Дракон Тигру не друг, но надежный товарищ. Стоит ожидать успеха в решении профессиональных вопросов. С материальной стороны год обещает быть успешным, сулит крупный выигрыш.

Змея

Змея и Тигр - бескомпромиссные враги. Змее лучше следить за здоровьем, избегать конфликтов и беречь нервы. Самое время вспомнить правила ЗОЖ.

Лошадь

Лошадь и Тигр - закадычные друзья. Рожденным под этим знаком не придется особо напрягаться в наступившем году. У Лошади в год Тигра будет возможность получить хорошую работу и преуспеть в карьере. Отношения с противоположным полом будут также на высоте.

Овца (Коза)

Год для Овцы будет спокойным, без особых потрясений, но и без каких-либо высоких достижений. Будьте внимательны к финансам, не стоит совершать дорогие покупки, например, покупать квартиру, автомобиль или дом.

Обезьяна

Обезьяне в год Тигра удача не светит, поэтому не делайте резких движений, не стоит что-то кардинально менять в своей жизни. Сложности будут в разных сферах, но их можно преодолеть.

Петух

У Петуха особых потрясений не будет, но и достижений тоже. Не рекомендуется идти на конфликты, они могут принести потери: можно лишиться работы или травмироваться.

Собака

Собаке в год Тигра повезет. Ждет любовь, свадьба или, как минимум, семейное благополучие. Со здоровьем все тоже будет неплохо.

Свинья

У этого знака успешный прогноз. Ждите появления в жизни влиятельных людей, заступников, поддержки родственников. Возможно прибавление в семействе.

Гороскоп на 2022 год Тигра

В год Водяного Тигра перемены коснутся каждого знака зодиака. Только для некоторых 2022-й обещает радость и успех, а кому-то приготовит испытания на прочность. Ищите себя в списке везунчиков.





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Представителей знака ждет стабильный год, который при желании можно наполнить плодотворной деятельностью и движением вперед. Овнам не стоит бояться трудностей, задуманное приведет к успеху. В течение года возможны стрессовые ситуации и периоды депрессии, но не стоит опускать руки: все испытания нужны для позитивного развития в будущем. Не ждите легкого успеха, но помните о том, что 2022 год станет закладкой фундамента на будущее.





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Тельцов ждет переломный период в сфере чувств год. Представители этого знака начнут активно меняться, становиться мягче, и это позитивно скажется на развитии личных отношений. Год обещает быть насыщенным общением и встречами, возможны смена места жительства, покупка недвижимости или получение наследства.





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Год Тигра станет для Близнецов временем расстановки ценностей. От того, какие цели представители знака наметят на год, будет зависеть их будущее. 2022 год для Близнецов может стать временем работы над собой, глубоких внутренних перемен, что позволит им научиться правильно принимать и дарить любовь. Также Близнецам рекомендовано пересмотреть свои отношения с друзьями и близкими, чтобы сделать собственную жизнь более гармоничной.

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Раков в 2022 году ждет карьерный успех, который станет завершением усиленного труда в течение последних нескольких лет. Представителям этого знака зодиака нужно гордиться своими достижениями и строить планы на будущее. Год окажется богатым на положительные события. Успехи в профессиональной деятельности сделают Раков более уверенными в себе, что позволит им улучшить свою жизнь и в других сферах.

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В начале 2022 года Львы будут чувствовать непреодолимый застой во всех сферах. Представителям знака следует начать работу над собой. Если это получится, год обещает яркие эмоции, незабываемые события и страсти, а рутина исчезнет.





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Для Дев год Тигра станет периодом продолжающегося везения. Попробуйте посмотреть на дела с другой стороны и начать вести их в новом ключе, это гарантирует стабильный рост. Трудностей не ожидается, а вот некоторые мечты и желания могут переродиться в пророческие события. Поэтому представителям знака следует более четко формулировать цели.





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Главными везунчиками года Тигра должны стать Весы: в последующие 12 месяцев представителей знака ждут удача, возможность неограниченного выбора и масса энергии, чтобы реализовать любые мечты. У Весов все будет получаться в любых сферах - от любви и карьеры до здоровья и финансов.





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Скорпионам, в отличие от Весов, лучше заранее приготовиться к непростому году, в который может произойти ряд перемен, влияющих на все сферы жизни. Тигр обещает Скорпионам взлеты и падения. В преодолении сложностей Скорпионам может помочь интуиция, которая позволит с честью и достоинством выйти даже из самых запутанных ситуаций.





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Для Стрельцов наступает спокойное время, когда можно перевести дух после периода хаоса. Опыт, приобретенный в течение нескольких лет, стоит использовать для решения проблем, возникающих в 2022 году. Если представители знака в год Тигра будут взвешенно принимать решения и избавятся от лишней эмоциональности, это повысит их статус и сделает жизнь ярче и красочней.





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Козерогам 2022 год обещает успехи в карьере и финансах, но отдыхать в связи с этим не будет возможности. Умение идти напролом окажется для представителей этого знака очень даже кстати, поскольку Тигр ценит трудолюбие и напористость. Усердная работа и высокая концентрация позволят Козерогам достичь желаемых целей и выйти на новый уровень жизни.





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Водолеи стремятся к переменам, поэтому год Тигра подходит им больше всех: можно браться за что угодно и достигать любых высот, тем более что звезды сулят успех в любых начинаниях. В 2022 году Водолеям можно не только мечтать о невероятных целях, но и достигать их. Представителям знака следует лишь помнить, что одной из задач года для них станет поиск гармонии внутреннего мира и окружающей реальности.





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Рыбам год Тигра обещает продолжение непростого периода, когда достижение любой цели требует немалых усилий, а на легкость и везение рассчитывать не нужно. Только тяжелая работа позволит избежать неприятностей и достойно выйти из непростых ситуаций. В год Тигра у Рыб могут возникнуть конфликты с близкими людьми, но не стоит опускать руки: все, что будет происходить, пойдет представителям знака только на пользу.

Чего ждать от года Тигра в карьере

В 2022 году не рекомендуется менять работу и в целом что-то кардинально изменять в своей профессиональной деятельности. Лучше всего продолжить обучение, развивать свои компетенции в занимаемой должности, тогда, возможно, вы сможете добиться определенного прогресса и приблизиться к своей цели во второй половине года.

Здоровье в год Тигра

Тигры отличаются крепостью здоровья, им свойственно вести активный образ жизни и увлекаться спортом. Но стоит обратить внимание на сердечно-сосудистую и нервную системы. Людям с хроническими заболеваниями важно следить за своим здоровьем, особенно в марте.

Год Тигра - энергичный, кто-то может почувствовать апатию и упадок сил, поэтому могут обостриться хронические заболевания или же нахлынуть депрессия или хандра. Не забывайте о профилактике болезней, отпуск лучше провести в санатории или на природе.

Дети, рожденные в 2022 год Тигра

Рожденных в год Тигра-2022 можно назвать везунчиками по жизни. Они очень умные и симпатичные. У детей-тигрят активный характер, особенно у мальчиков. Но именно из-за этого им трудно будет усидеть на месте и проявить усидчивость в учебе. Родителям нужно обратить особое внимание на эту черту характера ребенка.

В будущем рожденных в год Тигра-2022 ждет удачная карьера. У многих из них будет свой бизнес. Они по своей природе хорошие бизнесмены и управленцы.