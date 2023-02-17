Что подарить мужчине на 23 февраля: 140+ идей оригинальных и полезных подарков

В День защитников Отечества прекрасная половина человечества поздравляет своих близких и знакомых. Согласитесь, выбрать подарок на 23 февраля мужчине бывает непросто. Стандартный набор "пена для бритья + гель для душа + носки" носят слишком бытовое значение и уже давно превратились в повод для шутки.

Мы собрали для вас небанальные идеи подарков на 23 февраля, чтобы вы смогли удивить и по-настоящему порадовать своих мужчин.

Подарки на 23 февраля коллегам





Здесь уместны будут канцелярские принадлежности, которые должны быть хорошего качества. К универсальным презентам относятся сладости, сырные или мясные наборы, боксы с орехами, медом и сухофруктами. Приемлемыми станут мужские букеты на 23 февраля. Букет из мясного, рыбного и сырного ассорти порадует ваших коллег, особенно удивит подача и форма презента.

Можно подойти нестандартно к идее подарка и записать видеообращение женского коллектива с поздравлением мужчин. Если у вас дружный коллектив, придумайте квест или игру на эрудицию и логику с призами.

Обратите внимание на подарочные сертификаты. Достойный вариант, если вы хорошо знаете своих сотрудников.

Недорогие подарки на 23 февраля





Если ваш мужчина автовладелец, бюджетным вариантом станет скребок-варежка для стекла автомобиля. И стекло чистое, и руки в тепле. Недорого обойдется кружка с сублимацией. В качестве картинки выберете совместную фотографию или то, что обязательно доставит радость любимому человеку. Из практичных вещей присмотрите фонарик, складную автомобильную лопату, автомобильную подушку для шеи.

Оригинальным подарком мужчине на 23 февраля станет фильм-презентация, посвященный вашему защитнику. Подойдите к подарку творчески: включите в презентацию фотографии вашего мужчины, любимые песни и теплые воспоминания.

Подарок папе на 23 февраля





К подарку для близкого человека нужно подходить индивидуально: подумайте, что любит ваш папа, чем увлекается. Если он рыбак, присмотрите для него набор рыболовных снастей. Консультант в специализированном магазине обязательно вам подскажет.

Если ваш папа любитель банных процедур, будет уместно подарить большое махровое полотенце из качественной ткани и комплект эфирных масел.

Вспомните, возможно, папа говорил, что мечтал о новом портмоне, кошельке или ключнице. Если он человек деловой, порадуйте его хорошим качественным ежедневником или стилизованным блокнотом.

Подарок мужу на 23 февраля





Дамы, к выбору презента подойдите заранее. Этим вы проявите свое неравнодушие и внимание. Подарок мужу нужно выбирать на основе его хобби. Если он любит кофе, составьте для него набор качественного элитного напитка. Удивите ужином в ресторане, билетами в театр или на кинопремьеру.

Оригинальным подарком станет кожаный ремень, часы, браслет с гравировкой или подвеска. Для приверженцев делового стиля одежды хорошим подарком будут рубашка, запонки, хороший парфюм.

Если ваша семья любит походы и отдых на природе, хорошим подарком может стать набор для барбекю, рюкзак для турпоходов или термос. Если позволяют финансы, любимому мужу можно преподнести в качестве подарка на 23 февраля гаджет или различные приспособления для его автомобиля. И не забудьте о праздничном ужине.

Что еще можно подарить мужчине на 23 февраля

Если вы так и не определились, что подарить мужчине на 23 февраля, воспользуйтесь нашим списком универсальных подарков.

1. Гантели

Вещь нужная каждому мужчине, который следит за своим здоровьем и занимается спортом. Это отличный стимул, чтобы привести себя в форму к летнему сезону. Можно подкачать мышцы тела в домашних условиях без похода в спортзал. Кстати, тренировками можно заниматься вместе.

2. Фонарик

Этот практичный подарок пригодится мужчине везде, будь то в машине или на даче.На рынке сегодня представлена широкая линейка с различными характеристиками и назначением. Обратите внимание на налобные многофункциональные модели.

3. Гаджеты в автомобиль

Автомобильные гаджеты помогают сделать пребывание в машине более комфортным и приятным. Уточните, что необходимо в автомобиль, и смело выбирайте среди широкого перечня аксессуаров, будь то подставка для телефона, чехол с подогревом на руль, накидка с подогревом для сиденья, видеорегистратор, навигатор…

4. Мясной букет

Ассорти из различных видов мяса и колбас порадует практически любого мужчину (за исключением, конечно, вегетарианцев). Охотникам и гурманам особенно понравится набор из мяса дичи - паштеты, колбасы, сыровяленое мясо лося, оленя, кабана, глухаря.

5. Электроштопор

Это устройство позволит вам с легкостью вытащить даже самую упрямую пробку из бутылки. Причем сделает это бесшумно, быстро и эффектно. Достаточно просто надеть электроштопор на горлышко бутылки и нажать кнопку.

6. Сертификат на экстремальные развлечения

Для того чтобы ваш мужчина мог испытать новые яркие эмоции, вы можете подарить ему сертификат на экстремальные развлечения, например, прыжок с парашютом, полет в аэротрубе, мастер класс по стрельбе из лука, дайвинг- вариантов масса.

7. Органайзер в машину

Органайзеру будет рад заядлый автолюбитель. Благодаря ему все вещи будут под рукой, машина будет в полном порядке. Содержимое багажника можно с легкостью сложить в карманы органайзера.

8. Держатель для телефона

Благодаря держателю ваш телефон всегда будет под рукой. Данный аксессуар устанавливают на приборную панель или стол, а затем вставляют в него телефон. В таком положении отлично видно карту навигации или уведомления в мессенджерах.





9.Сумка для ноутбука

В такой сумке очень удобно переносить ноутбук, без боязни поцарапать или побить его. Мужчина, работа которого требует частого перемещения, по достоинству оценит данный аксессуар.

10. Казан

Отличный подарок для мужчины, который любит готовить. Казан пригодится на даче, в лесу, на рыбалке. В нем можно приготовить вкуснейшие блюда для себя и семьи, такие как плов, уха, жаркое и множество иных деликатесов с дымком.

11. Фартук

Еще один аксессуар для мужчины, который не равнодушен к готовке. Фартук защитит от излишних брызг и грязи, которые образуются во время приготовления блюд. В дополнение к подарку - в карманы фартука можно положить ассорти из приправ и специй.

12. Камни для виски

Камни для виски являются незаменимым дополнением для любителей элитных алкогольных напитков. Преимущество камней перед льдом в том, что они не портят виски, не разбавляют его, а наоборот удерживают оптимальную температуру напитка.

13. Бокалы для напитков

Это универсальный подарок, который понравится любому представителю мужского пола. В зависимости от вкусовых предпочтений мужчины можно приобрести бокалы для вина, виски, пива или коньяка.

14.Сумка-холодильник

Абсолютно необходимая вещь для любителя пикников и походов. Содержимое сумки-холодильника будет оставаться холодным в течение нескольких часов.

15. Походная посуда

Отличную пару предыдущему подарку может составить походная посуда. Она пригодится любителям выбраться в лес. Это может быть комплект посуды, столовые приборы, котелок, чайник, туристический ножик.

16. Ящик для рыбалки

Фанаты рыбалки будут особенно рады специальному ящику для рыбалки. Он имеет много отделений для оснастки и наживки. Чтобы ящик было удобно переносить, выбирайте модель оснащенную ремнем.

17. Дорогая ручка

Для тех мужчин, которые имеют дело с документами, делают заметки в ежедневниках, хорошим подарком может стать перьевая ручка известного бренда. Подписывать контракты, писать заметки на полях такой ручкой одно удовольствие.

18. Галстук или бабочка

Бабочка подчеркнет индивидуальность образа вашего мужчины. Это модный аксессуар отлично подойдет для посещения развлекательных мероприятий. Галстук же - стандартная составляющая классического костюма, его можно носить и на работу.

19. Набор для чистки обуви

Современный мужчина должен выглядеть идеально даже спустя несколько часов после выхода из дома. Щетки, мази, кремы, упакованные в красивую и удобную коробку, пригодятся тем, кто тщательно следит за своей обувью и содержит ее в идеальном состоянии.

20. Маска для сна

Этот полезный подарок позволит хорошо выспаться как ночью при ярком свете фонарей, так и днем. В магазинах представлен огромный выбор масок с разными смешными надписями и интересными рисунками. Подобрать подходящий вариант будет несложно.

21. Кроссовки

Кроссовки являются важной составляющей мужского гардероба. Особенно уместным такой подарок будет в преддверии весны и длинных прогулок на свежем воздухе. Если финансы позволяют, выбирайте брендовые кроссовки - они всегда выглядят стильно и эффектно.

22. Часы

Часы являются незаменимым аксессуаром современного мужчины. С ними образ будет выглядеть завершенным, а с хорошими часами - еще и гораздо дороже. Такой подарок можно сделать и мужу, и папе, и брату, и молодому человеку, и начальнику.





23. Чехол для смартфона

Сейчас невозможно представить нашу жизнь без смартфона. А смартфон - без чехла. Он защищает гаджет от царапин и ударов. На рынке представлен огромный ассортимент цветовых решений, начиная от спокойных оттенков и заканчивая дизайнерскими рисунками. Вам остается только выбрать подходящий вариант.

24. Кошелек

Кошелек является неотъемлемой частью гардероба мужчины. Это дорогой и стильный подарок, который не останется без внимания. Если верить народным приметам, то кошелек, полученный в качестве подарка, сулит большие заработки.

25. Ремень

Ремень пригодится любому мужчине, который носит брюки или джинсы. При выборе этого подарка особое внимание следует обратить на качество кожи и ширину самого ремня. Замысловатая пряжка сделает аксессуар еще более желанным подарком.

26. Ежедневник

Ежедневник поможет организовать и не забыть про важные дела. Такой подарок оценят люди, которые привыкли планировать свое рабочее и свободное время и любят все держать под контролем. Также можно заказать гравировку на обложке.

27. Банный халат

Халат отлично подойдет как для носки дома, так и для похода в баню. Такие халаты теплые, уютные и очень мягкие. Также можно заказать именную вышивку, что сделает подарок персонифицированным.

28. Полотенце

Нужный и важный подарок, которым точно будут пользоваться. Ведь душ принимают все. Лучше выбирать полотенце из натуральных материалов, чтобы оно было приятно телу и не вызывало аллергию.

29. Рюкзак

Рюкзак - очень универсальная вещь. С ним можно отправиться в путешествие, а можно ходить на работу в офис. В него можно положить все - от спортивной формы до рабочего ноутбука. Для ежедневной носки выбирайте компактный рюкзак с твердой спинкой.





30. Набор носков в банке

Этот подарок обязательно оценят мужчины с чувством юмора. На самом деле это классический набор, но в данном случае он обыгран необычным образом. Так, носки находятся в жестяной банке с интересным принтом.

31. Бритвенный набор

32. Косметика для лица

33. Туалетная вода

34. Набор ароматических масел

35. Чай

36. Домашние тапочки

37. Рыболовные снасти

38. Браслет

39. Зажигалка

40. Сушилка для обуви

41. Плед

42. Фитнес-браслет

43. Бады, витамины

44. Бутылка для питьевой воды

45. Наушники

46. Пауэрбанк

47. Аромадиффузор

48. Книга

49. USB-накопитель

50. Внешний жесткий диск

51. Термокружка

52. Нож

53. Аэрогриль

54. Набор приправ, специй, масел для готовки

55. Шарф

56. Спортивный костюм

57. Средства для укладки бороды

58. Поход в спа-салон

59. Набор дорогих конфет

60. Портативный пылесос

61. Скретч-карта

62. Набор инструментов

63. Палатка

64. Спальный мешок

65. Подушка

66. Корзина для пикника

67. Картина

68. Музыкальный инструмент

69. Ночник

70. Проектор

71. Фотоаппарат

72. Настольные игры

73. Свитер

74. Шапка

75. Варежки

76. Турка для кофе

77. Ланч-бокс

78. Убегающий будильник

79. Игрушка-антистресс

80. Копилка

81. Бинокль

82. Дальномер

83. Обложка для паспорта

84. Папка для хранения документов

85. Массажер

86. Пижама

87. Ключница

88. Подставка для книг

89. Фляга

90. Термос

91. Беспроводная колонка

92. Проектор звездного неба

93. Столик-поднос

94. Термобелье

95. Электрическая зубная щетка

96. Ирригатор

97. Варенье, сделанное своими руками

98. Набор мармеладных конфет

99. Фотография на холсте

100. Запонки

101. Сертификат на медицинские услуги

102. Набор строительных инструментов

103. Футболка с оригинальным принтом

104. Билет на игру любимой спортивной команды

105. Электронная книга

106. Перчатки для езды на велосипеде

107. Очки для плавания

108. Сертификат в барбершоп

109. Билет на концерт любимой группы, исполнителя

110. Электробритва

Для тех, кто уже определился с подарком, - немного шуток в тему