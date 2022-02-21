Что подарить на 23 Февраля - 10 идей подарков ко Дню защитника Отечества

Близится 23 февраля, а вместе с ним и поиск оригинальных и полезных подарков. День защитника Отечества возник как праздник чествования военнослужащих, однако сегодня он является замечательным поводом проявить заботу и внимание к представителям мужского пола.

Набор принадлежностей для душа, пена для бритья и носки стали уже именами нарицательными. Если вы хотите подарить что-нибудь полезное, то, чем ваш защитник будет с удовольствием пользоваться, ловите нашу подборку идей. Это подарки, которые точно поднимут настроение и однозначно пригодятся.

1. Ежедневник в красивом переплете





Держать свои дела в порядке, не беспокоиться о том, что важная информация будет упущена, поможет планер, или ежедневник. Такой подарок отлично подойдет не только коллеге по работе, но и отцу, брату или любимому человеку. Даже если мужчина не привык пользоваться записной книжкой, такой подарок сподвигнет его фиксировать идеи на бумаге, а благодаря этому - быстрее достигать новых высот и добиваться поставленных целей.

2. Электрическая зубная щетка





Благодаря современным гаджетам качественная забота о здоровье доступна всем. Электрическая щетка позаботится об улыбке вашего мужчины и позволит ему экономить время по утрам.

3. Увлажнитель воздуха





Комфортный уровень влажности воздуха очень важен для нашего здоровья. Отопительный сезон часто становится причиной сухости воздуха в доме, а это может вызвать дискомфорт и даже бессонницу. Добавив каплю эфирного масла в увлажнитель, можно устроить себе настоящую ароматерапию. Этот подарок точно поможет мужчине отдохнуть после тяжелого рабочего дня!

4. Беспроводные наушники





Такой подарок к 23 февраля подойдет многим: сыну, который любит играть в компьютерные игры, мужу - любителю громкой музыки и даже сослуживцу, которому важно не отвлекаться и концентрироваться на своей работе.

5. Спортивные аксессуары





Если мужчина увлекается спортом, перед вами открывается богатый мир принадлежностей для спорта! Записался в спортивный зал? Самое время получить в подарок удобную спортивную сумку, шейкер или бутылку для воды. Занимается легкой атлетикой? Возможно, он мечтает о новой модели кроссовок для бега. А если боитесь ошибиться с размером спортивной формы или весом гантелей, можно вручить сертификат в спортивный магазин, где он сможет сам выбрать себе подарок.

6. Кожаный бумажник





Кошелек - это не только удобное место хранения, но и показатель статуса. Возможно, мужчина не любит носить с собой наличные и будет рад качественному картхолдеру. Такой подарок будет служить своему владельцу не один год.

7. Шарф или снуд





Даже самый серьезный мужчина порой нуждается в заботе. Теплый шарф (снуд) согреет в холодную пору года, подарит уют и комфорт вашему защитнику, а также будет стильным и практичным аксессуаром.

8. Подарочный набор чая





Такой подарок порадует и домашних, и коллег по работе. Упаковка в тематике праздника, без сомнений, подарит заряд позитива. А вкусный чай - это всегда хорошая идея (особенно если красивую кружку вы уже подарили в прошлом году).

9. Аксессуары для машины





Поездки на автомобиле должны быть максимально комфортными. Если ваш защитник автолюбитель, ему можно подарить ароматизатор для машины, чехлы на сиденья, оплетку для руля, держатель для телефона или портативный фонарик, который поможет отыскать документы в бардачке или поломку под капотом.

10. Принадлежности для пикника

Совсем скоро наступит весна, а это время пикников и выездов на природу. Если вы в поисках подарка для мужчины, который любит готовить, отличным вариантом станет набор принадлежностей для гриля или, например, хорошие шампуры для мангала. Также полезным подарком будет автомобильный холодильник либо сумка-холодильник - кому что больше нравится.

Выбирайте для своих защитников полезные и функциональные подарки, которые не будут пылиться на полке. Тогда вы услышите искренние слова благодарности и увидите неподдельную улыбку на лице близкого человека.