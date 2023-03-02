Что подарить на 8 Марта девушке, маме, жене, коллегам - 150+ идей подарков, которые точно понравятся

С наступлением весны мы спешим помочь вам с выбором подарка на 8 Марта для вашей любимой, знакомой или коллеги. Цветы и внимание - хороший выбор, но можно подобрать что-нибудь недорогое и оригинальное.

Наша подборке - более 150 классных подарков на 8 Марта для разного бюджета, которые доставят максимум приятных впечатлений.

Подарок маме на 8 Марта

Удивить и порадовать любимого и дорогого человека можно наборами домашнего текстиля. Красивые скатерти, дорожки на стол, салфетки или полотенца из качественной ткани в стильной упаковке доставят истинное удовольствие вашей маме.

Полезным и всегда нужным подарком будут теплый шерстяной плед, кашемировый платок или палантин, ортопедическая подушка, массажер для тела, электрический тонометр. Если ваша мама увлекается кулинарией, то она должна оценить блендер. С помощью этого универсального прибора можно приготовить вкусные суп-пюре, смузи, коктейли и многое другое.

Поздравить маму с 8 Марта и подарить ей тепло и любовь вы можете, выбрав для неебиокамин. Это атмосферный предмет интерьера, который поможет справиться с усталостью, обрести гармонию и умиротворение.

Подарок учителю на 8 Марта





Стоит обратить внимание на канцелярские принадлежности. Стилизованные ежедневники, блокноты, брендовые ручки с именной гравировкой будут всегда кстати. Уместны также наборы чая или кофе элитных сортов, букет из сладостей. В дополнение можно порадовать красивой посудой, которая добавит эстетики и разнообразит сервировку стола.



Удивите своего учителя творческим подходом к подарку. Запишите слова-поздравления от каждого ученика, добавьте памятные фотографии и красивую музыку. Такой трогательный подарок точно не оставит равнодушным педагога.

Подарок девочке на 8 Марта

Девочки будут рады как канцелярским наборам, так и сладким поздравлениям. Среди оригинальных сюрпризов: настольные игры, стилизованный скетч-бук, подвижная игра Твистер, подушка в виде авокадо или мультяшного героя, аксессуары для рюкзака, деревянный паззл.

Обратите внимание на зеркальце с подсветкой, набор расчесок и украшений для волос. Также могут понравиться кружка с ярким принтом, флэшка с гравировкой, рамка для фотографий или красивый брелок.

Подарок коллегам на 8 Марта





Вкусный кофе или чай - всегда беспроигрышный вариант. В дополнение пусть будут зефир, шоколад ручной работы или баночка меда в красивой упаковке. Нужным и полезным подарком станет термокружка или термостакан.



Сюрприз может состоять из уходовой косметики: лосьон для тела, крем для рук или ног, ароматное мыло ручной работы, универсальный набор эфирных масел. Если боитесь не угадать с косметикой, лучше приобрести подарочные сертификаты. Уместно будет преподнести дамам сертификат в спа-салон, в бассейн, на массаж или в салон красоты.

Подарок девушке на 8 Марта

В любое время года представительницы прекрасной половины человечества хотят выглядеть привлекательно. Поэтому уместными подарками будут приборы по уходу за волосами, лицом или телом, бьюти-гаджеты, массажеры, косметика.

Если ваша девушка занимается спортом, можно сделать подарок, отталкиваясь от ее увлечения. Хорошее решение - фитнес-браслет или умные часы, которые помогут следить за режимом питания, сна и физической активности.

Нелишним окажется компактное портативное зарядное устройство, электронные часы, качественные наушники, увлажнитель воздуха, электронная книга, умная колонка.

Если ваша любимая увлекается растениями, оригинальным подарком станет набор для выращивания микрозелени. Что может быть приятнее, чем сорвать свежие листики рукколы, салата или укропа с мини-огорода на подоконнике.

Подарок жене на 8 Марта





Бытовая техника и различные гаджеты, которые помогают в уборке дома и наведении порядка - это практичные, универсальные, но не персонифицированные вещи. Таким подаркам обрадуется далеко не каждая женщина.



А вот украшения уместно дарить всегда. И необязательно, чтобы они были из золота или серебра. Сейчас продаже много качественной бижутерий, которая добавит образу законченный вид. Серьги, броши, кольца, браслеты - можно купить что-то одно или приобрести целый комплект.

Особой популярностью пользуются изделия из эпоксидной смолы. Причем это могут быть как украшения, так и оригинальные подносы, подставки, подстаканники. Такие вещи смотрятся как настоящие произведения искусства и вызывают восторг.

Еще больше идей подарков на 8 Марта

Если вы пока еще в раздумьях, чем же удивить любимых дам, читайте большую подборку идей.

1. Смартфон

Это желанный подарок для большинства девушек. Сейчас на рынке представлен широчайший ассортимент телефонов. Выберите для своей любимой телефон с большим дисплеем, хорошей камерой и стильным дизайном. Такой подарок точно прослужит долго и порадует его обладательницу.

2. Бытовая техника на кухню

Если ваша любимая очень любит готовить и много времени проводит на кухне, можно подарить ей современные кулинарные гаджеты: миксер, блендер, вафельницу, микроволновую печь, кухонный комбайн,электродуховку. Это не только упростит процесс готовки, но и вдохновит на новые кулинарные шедевры.

3. Мастер-класс на 8 Марта

Прекрасно подойдет для тех женщин, которые всегда чем-то увлекаются, обучаются и стремятся развиваться. Выберете мастер-класс исходя из интересов и увлечений вашей любимой. Это может быть лепка из глины, роспись керамики, создание макияжа, дрифтинг, обучение определенному виду танцев - вариантов очень много.

4. Халат

Уютный халат особенно пригодится в те моменты, когда нужно согреться и почувствовать себя комфортно. Сейчас на рынке представлен большой ассортимент халатов. Можно выбирать на свой вкус - махровый, шелковый, с длинными рукавами, с капюшоном.

5. Набор шоколадных конфет

Конфеты любят почти все. Это универсальный подарок, который подойдет и маме, и сестре, и подруге, и коллеге. Лучше выбрать ассорти, чтобы точно угодить всем вкусам. Особенно приятно будет получить именной набор конфет.

6. Плед





Мягкий теплый плед отлично впишется в любой интерьер и добавит ему романтическую нотку. А как это приятно - устроиться удобно на диване, укрыться пледом и посмотреть любимый фильм! Если захотите удивить женщину, то закажите плед с фотографией одариваемой.

7.Термостакан

Отличный подарок как для деловых женщин, которые не любят тратить время попусту, так и для путешественниц или спортсменок, чтобы брать любимые напитки с собой на природу. Дизайн термостакана можно оформить на свой вкус.

8. Набор бокалов

Бокалы отлично подойдут как для алкогольных, так и для безалкогольных напитков. Они будут отличным украшением как праздничного стола с гостями, так и для вечерних посиделок с близкими. Также можно заказать гравировку с именем или любимой фразой человека, которому предназначается этот подарок.

9.Пауэрбанк

Пауэрбанк - незаменимоеустройство, когда нужно оставаться на связи 24/7. Это весьма практичный и стильный аксессуар для деловой леди. Он не займет много места в женской сумочке и на нем можно сделать именную гравировку владелицы.

10. Чайный или кофейный набор

Такой вариант подарка отлично подойдет для женского коллектива для чайных или кофейных пауз на работе. Можно купить как классические сорта, так и с разными ароматами. Например, чай с фруктовыми наполнителями или кофе с ароматом карамели, вишни или корицы.

11.Футболка

Стильные футболки придутся по вкусу многим девушкам. На рынке сейчас представлен широкий ассортимент футболок с различными принтами и надписями на любой вкус. Лучше выбирать этот элемент гардероба из натуральных тканей.

12. Пряники на 8 Марта

Ароматный и вкусный подарок придется по душе прекрасной половине человечества. Душистые пряники в тематическом оформлении -отличный презент для коллег, а также они могут стать приятным дополнением к основному подарку.

13. Набор меда

Мед - это идеальный и полезный подарок для сладкоежек, в том числе для тех, кто сидит на диете. Ложечка натурального меда нисколько не навредит фигуре. Обратите внимание на ассорти из красивых баночек лакомства в стильной упаковке.

14. Праздничный торт

К Международному женскому дню на прилавках магазинов появляется множество оригинальных тортов с тематическими надписями к празднику. Есть торты с надписями к 8 Марта, с розочками, тюльпанами и другим праздничным оформлением. Превосходный сладкий подарок для коллег на работе.

15. Корзина с фруктами

С наступлением весны многие испытывают нехватку витаминов. Поэтому как нельзя кстати придется корзина с экзотическими фруктами. Это отличный и очень вкусный вариант подарка для дам, которые следят за своей фигурой и здоровьем.

16. Фартук

Красивый и стильный фартук отлично защищает одежду от брызг жира, сока во время готовки. Отличным вариантом будет сделать именную вышивку на фартуке или отпечатать фотографию вашей девушки на нем.

17. Скретч-карта

Скретч-карта является интересным и полезным подарком для современных леди. Для тех кто любит путешествовать это отличный вариант, чтобы отмечать на карте посещенные страны, а также прокладывать новые маршруты для планируемого отпуска. Вешается на стену на видное место.

18. Грифельная доска





Грифельная доска - это современный, красивый и удобный аксессуар.Она крепится на холодильник, на ней можно оставлять мелом (обычно идет в комплекте), заметки, напоминания, признания. Доски бывают различных форм: в виде сердца, кота, собаки, ангела.



19. Картина по номерам

Рисование помогает расслабиться после работы, выработать художественное видение и наблюдательность. Чем хороша картина по номерам, так это тем, что она красиво получится даже у тех, кто никогда не держал в руках кисточку. А готовую работу можно повесить на стену или подарить.

20. Кружка

С одной стороны, кружка - стандартный, обыденный подарок. Но если подойти к процессу творчески, к примеру, нанести фразу, которая будет вдохновлять или мотивировать на что-то, напоминать о каком-то особом дне, то это уже будет совсем другая история. И такой подарок точно оценят.

21. Флэшка

Оригинальная дизайнерская флэшка в виде помады, плитки шоколада, флакона парфюма, слитка золота, украшения и т. п. станет отличным подарком коллеге или одногруппнице. С одной стороны, это практично, а с другой - очень мило и символично.

22. Фотоколлаж

Хорошо оформленный коллаж из красивых фотографий - подарок, который точно порадует. Но чтобы ваш сюрприз не пылился где-нибудь на шкафу, тщательно продумайте его форму, размер и цветовую гамму. Ведь главная цель коллажа - вписаться в интерьер и стать частью домашнего/кабинетного декора.

23. Косметичка

Косметичка является неотъемлемым аксессуаром практически любой девушки. В нее можно сложить не только косметику, но и все самые необходимые мелочи. А отдельные модели косметичек (как правило, с небольшими ручками) могут стать полноценной заменой женской сумочки или клатча.

24. Зонт

Весна не всегда радует нас солнечной погодой. Обычно этот сезон характеризуется продолжительными дождями. Чтобы защититься от назойливых капель и не промокнуть, девушке просто необходим стильный и качественный зонт.

25. Обложка для паспорта

Паспорт является наиболее часто предъявляемым документом в жизни современного человека. Чтобы он не затерся и не поцарапался, его необходимо облачить в обложку. Хорошо, если это будет обложка из натуральной кожи с интересным принтом.

26. Наручные часы

С одной стороны, часы - это стильная деталь, которая дополнит любой образ, а с другой - статусный подарок для деловых леди. Если не очень хорошо знаете вкус девушки, выбирайте в качестве подарка на 8 Марта универсальную модель часов с круглым циферблатом и кожаным либо металлическим ремешком. Такому подарку точно будут рады, ведь часов, как и украшений, много не бывает.

27. Печенье с пожеланиями

Набор печенья с пожеланиями - отличный способ красиво поздравить с праздником и при этом не произнести ни слова. За вас все уже сказали. Той, кому предназначается подарок, останется только открыть коробку и начать разламывать печенья с красивыми пожеланиями внутри.

28. Настенные часы

Причем речь идет не об обычных настенных часах, а часах с фотографией того, кому их дарят, либо красивой надписью на циферблате. Форму, размер и материал изделия вы также можете выбрать любую. Только позаботьтесь о таком подарке заранее - на изготовление часов по индивидуальному заказу потребуется время.

29. Фотосессия на 8 Марта

Отличная идея подарка не только для любительниц попозировать перед камерой, но и для тех, кто не очень любит фотографироваться. Ведь профессиональный фотограф способен "раскачать" любую, даже самую застенчивую барышню. А удачные ракурсы, красивые позы и правильное освещение сделают свое дело - позитивные эмоции от процесса и результат гарантированы. А можно заказать не только услуги фотографа, но и стилиста, который поможет подобрать образ, сделает красивую прическу и макияж.

30. Ночник





Этот прибор поможет создать интимную атмосферу в спальне, а также отлично подойдет для вечернего чтения перед сном. Но здесь главное - не ошибиться с дизайном ночника, он должен идеально вписаться в интерьер и соответствовать вкусу той, кому его дарят.

31. Ваза для цветов

Отличный подарок для барышни, неравнодушной к цветам. Причем лучше, если это будет интересная дизайнерская ваза, которая будет еще и выполнять роль элемента декора. Ну а вместе с вазой будет уместно подарить букет живых цветов.

32. Кошелек

Стильный кошелек, выполненный из натуральной кожи - это всегда уместный подарок. Кроме денег и кредитных карт девушки часто хранят в кошельке фотографии близких, визитки искидочные карточки. Поэтому он должен быть не только красивым, но и достаточно вместительным. А чтобы сделать подарок персонифицированным, закажите гравировку с именем владелицы или ее любимой фразой.

33. Ручка

Хорошая и полезная вещь для того, кому по роду деятельности приходится много писать. Лучше, чтобы ручка была изготовлена из металла и удобно лежала в руке. На ней также можно выгравировать имя или надпись.

34. Полотенце

Качественное махровое полотенце - вещь очень полезная. Такой подарок точно не будет лежать без дела. Мягкое и пушистое полотенце сможет впитать лишнюю влагу и сделать кожу сухой, не раздражая ее. Можно сделать именную вышивку или поздравительную надпись.

35. Столик-поднос для завтрака





Деревянный столик-поднос станет отличным подарком, особенно если в дополнение к нему будут идти букет цветов и набор из чашки с блюдцем.

36. Ланч-бокс

Перекусить на работе, восстановить силы после тренировок, устроить ланч на природе - ланч-бокс подойдет для всех этих целей. Это отличный подарок на 8 Марта для коллеги или просто хорошей знакомой. Можно выбрать ланч-бокс с электрическим подогревом, чтобы пища оставалась горячей на протяжении долгого времени.

37. Бокс для хранения косметики

Такой бокс станет отличным подарком для той, которая любит порядок во всем. Пластиковые боксы-органайзеры подойдут для хранения косметики в домашних условиях, а тканевые на замке или липучках можно будет брать с собой в поездки или командировки.

38. Лампа из гималайской соли

Лампа выполняет как лечебную, так и эстетическую функцию. Она ионизирует воздух, удаляет пыль, аллергены, а также оказывает положительное влияние на нервную систему. Свет такой лампы приятный, приглушенный, помогает бороться с бессонницей.

39. Подставка для украшений

Прекрасный подарок для той, которая любит изящные вещи. Подставки украшений могут быть самыми разными - в виде дерева, кисти руки, ветки, манекена, туфельки и т. п. Такой подарок не только станет отличным крашением туалетного столика, но и поможет навести порядок в бусах, серьгах и колечках.

40. Благовония

Подарок подойдет для любителей ароматерапии и медитации. Обычно благовония покупают вместе с подставкой. Они зачастую изготавливаются из благородных пород деревьев. Выбирайте аромапалочки под разные настроения: лаванда и сандал - для расслабления, хвоя, цитрусовые и мята - для повышения энергии.

41. Тапочки

42. Кресло-груша

43. Флорариум

44. Сумка для ноутбука

45. Ежедневник

46. Ароматический диффузор

47. Комнатное растение

48. Мягкая игрушка

49. Нижнее белье

50. Ювелирное украшение

51.Салют

52. Ужин в ресторане

53. Путешествие

54. Катание на лошадях

55. Гримерное зеркало

56. Маникюрный набор

57. Парфюмерная вода

58. Абонемент в фитнес-зал

59. Поход в спа-салон

60. Бьютибокс

61. Набор для массажа лица

62. Беспроводная колонка

63. Беспроводные наушники

64. Фен или утюжок для волос

65. Смарт-часы

66. Фитнес-браслет

67. Робот-пылесос

68. Посудомоечная машина

69. Увлажнитель воздуха

70. Рюкзак или сумка

71. Спортивный костюм

72. Худи или свитшот

73. Кроссовки

74. Пижама

75. Массажер для шеи

76. Халат

77. Сервиз

78. Отпариватель для одежды

79. Электронная книга

80. Шарф

81. Перчатки

82. Френч-пресс

83. Аромасвеча

84. Беговая дорожка

85. Демисезонная куртка

86. Ортопедическая подушка

87. Согревающая маска для глаз

88.Видеорегистратор

89. Штатив для фотоаппарата

90. Домашний питомец

91. Набор баночек для специй

92. Аквариум

93. Крем для лица

94. Лосьон для тела

95. Брошь

96. Скатерть

97. Палантин

98. Держатель для телефона

99. Табличка с номером телефона на автомобиль

100. Статуэтка

101. Чехол для телефона

102. Билеты в кино, театр, на концерт любимого исполнителя или группы

103. Книга

104. Рамка для фотографий

105. Ключница

106. Набор форм для выпечки

107. Набор кистей для макияжа

108. Винный столик

109. Гидромассажная ванночка

110. Кофеварка

111. Футляр для очков

112. Патчи для глаз

113. Комплект постельного белья

114. Колготки

115. Носки

116. Чайник

117. Настольная игра

118. Коврик для йоги

119. Набор для приготовления суши

120. Компьютернаямышь с ковриком

121. Корзина для пикника

122. Картина настенная

123. Маска для волос

124. Подсветка для клавиатуры

125. Палки для скандинавской ходьбы

126. Вентилятор

127. Карманное зеркальце

128. Вафельница

129. Подписка на ее любимый журнал или приложение

130. Ловец снов

131. Кашпо

132. Солнцезащитные очки

133. Повязка на глаза для сна

134. Блеск для губ

135. Подставка под горячее

136. Электрическая зубная щетка

137. Сертификат на маникюр

138. Видеопроектор

139. Весы

140. Йогуртница

141. Гантели

142. Копилка

143. Набор специй

144. Мороженица

145. Охлаждающая подставка под ноутбук

146. Витамины

147. Селфи-палка

148. Массажная щетка

149. Мыло ручной работы

150. Деревянный паззл

151. Кофемолка

152. Капучинатор

153. Кухонные весы

154. Винтажный патефон с набором пластинок

155. Красивая подушка в декоративной наволочке

156. Фарфоровые миски на деревянном подносе

157. Набор стеклянных емкостей для хранения продуктов

158. Электроштопор

159. Электроотвертка

160. Стеклянный заварочный чайник с бамбуковой крышкой

161. Набор стаканов с двойными стенками для горячих напитков

162. Фотоаппарат с моментальной печатью снимков

163. Беспроводной компактный измельчитель с зарядкой через USB

164. Умные весы для отслеживания динамики показателей тела

165. Прибор для ультразвукового пилинга.