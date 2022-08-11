Что приготовить из лисичек: 10 рецептов вкусных и простых блюд

Сезон грибной охоты в самом разгаре. Значит, самое время радовать своих близких интересными блюдами из лесных сокровищ. Чудесный запах и неповторимый вкус рыжих лисичек ничем не заменить. Яркие и красивые грибочки всегда желанные гости на столе. Предлагаем вам подборку оригинальных и проверенных рецептов из ароматных лисичек.

Жареные лисички

Вам понадобятся:

Приготовление

Грибы очистите, промойте и выложите на сковороду. Жарьте на растительном масле 10 минут, затем добавьте мелко нарезанный лук, посолите и поперчите. Лисички дадут много жидкости, жарьте, пока вся вода не выпарится.

Мелко нарежьте зелень, чеснок и добавьте их к лисичкам. Затем соедините сливки с грибами и тщательно перемешайте. Томите на огне еще 5 минут. Готовое блюдо можно подать к отварному картофелю, рису, булгуру. Приятного аппетита!

Лисички в сметане на сковороде

Вам понадобятся:

Грибы очистите от мусора, промойте. Затем выложите лисички на сковороду и жарьте, пока не выпарится вся жидкость. К грибам добавьте соль, перец, прованские травы.

Смешайте в емкости сметану, сливки и муку, тщательно перемешайте. Готовую смесь введите к грибам и томите на небольшом огне под крышкой 10 минут.

Готовое блюдо прекрасно подойдет в качестве гарнира к мясу и рыбе.

Жареная картошка с лисичками

Вам понадобятся:

Приготовление

Свежие лисички очистите от загрязнений, промойте. Затем залейте их соленым кипятком и оставьте на 30 минут. Это позволит избежать свойственной этим грибам горечи.

Мелко нарезанный лук обжарьте на сковороде. Когда он станет прозрачным, добавьте нарезанный соломкой картофель, посолите и поперчите.

Как только картошка подрумянится, добавьте к ней лисички и продолжайте жарить до полной готовности. Кстати, грибы можно обжарить отдельно на сковороде в течение 30 минут и затем смешать их с картофелем и луком.

Готовое блюдо посыпьте свежей зеленью и чесноком.

Лисички с луком на сковороде

Вам понадобятся:

Приготовление

Очищенные грибы нарежьте на несколько частей. Растопите сливочное масло на сковороде и обжарьте в нем мелконарезанный лук, чеснок, зелень. Затем добавьте лисички, соль и перец. Готовьте блюдо 20-30 минут, постоянно помешивая.

Жареные вкусные лисички прекрасно дополнят блюда из картофеля, риса, спагетти.

Суп с лисичками





Вам понадобятся:

Приготовление

Очищенные и нарезанные лисички опустите в кипяток и варите 5 минут. Затем шумовкой достаньте грибы и отставьте в сторону.

На дно кастрюли, в которой будете варить суп, налейте оливковое масло и добавьте к нему сливочное. Отправьте в масляную смесь одну мелко нарезанную луковицу и томите до прозрачности. Затем выложите лисички. Посолите, поперчите, добавьте прованские травы и тушите 10 минут.

Картофель нарежьте кубиками, измельчите чеснок и натрите на мелкой терке морковь. В кастрюлю с лисичками и луком добавьте 2 л воды. После закипания отправьте подготовленные картофель и морковь. Варите 10 минут и добавьте чеснок.

Сало с мясной прослойкой (лучше использовать домашнее) нарежьте тоненькими полосками и обжарьте на сковороде. Наша задача - вытопить лишний жир. Нужно, чтобы сало стало сухим и хрустящим. Добавьте к нему мелко нарезанный лук и готовьте до золотистого оттенка.

В кастрюлю с супом добавьте сливки и ждите 5 минут до полной готовности.

Подавать блюдо нужно таким образом: в миску наливаем суп, сверху посыпаем нарезанной зеленью и рядом ставим тарелку с хрустящим салом и луком, которые постепенно добавляем в мисочку с супом, чтобы они не успели размокнуть.

Суп с лисичками и плавленым сыром





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Приготовление

Очищенные лисички нарежьте на несколько частей и отправьте в кипяток, варите 15 минут. Мелко нарезанный лук обжарьте в сливочном масле до прозрачности.

В кастрюлю с лисичками добавьте нарезанный кубиками картофель, варите 10 минут, затем добавьте натертую морковь и обжаренный лук.

Постепенно введите плавленый сыр, соль, перец, лавровый лист, постоянно помешивайте. Томите суп на умеренном огне 5 минут и при подаче посыпьте сушеным базиликом.

Салат с лисичками

Вам понадобятся:

Приготовление

Возьмите свежие очищенные грибы (можно использовать и замороженные). О том, как заморозить лисички можно прочитать здесь. О том, как заморозить лисички можно прочитать здесь. Жарьте грибы на оливковом масле 15 минут. Затем к лисичкам добавьте мелко нарезанный чеснок, лимонный сок, соль и перец.

На отдельной сковороде без добавления масла обжарьте кедровые орешки. Помидоры разрежьте на несколько частей, красный лук нарежьте тонко кольцами. Соедините лисички с помидорами и луком, посолите и поперчите.

Готовый салат выложите в салатник, по желанию добавьте зелень. Сверху украсьте кедровыми орешками и тертым пармезаном.

Лисички с сыром в духовке

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Приготовление

Лисички очистите от лесного мусора, промойте и нарежьте. Жарьте на сковороде с добавлением масла, пока не выпарится жидкость.

Картофель нарежьте кружками и выложите слоем в форму для запекания. Сверху равномерно распределите лисички.

В сливки добавьте соль и мелко нарезанный чеснок, тщательно перемешайте. Готовой смесью залейте картофель и лисички. Сверху щедро посыпьте натертым сыром и укройте фольгой. Запекайте блюдо в заранее разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Затем фольгу снимите и готовьте еще 10 минут до образования румяной корочки.

Пирог с засоленными лисичками

Правильно засоленные лисички ничуть не уступают по вкусу и цвету свежим. Наоборот, выпечка с такими грибочками будет более пикантная и насыщенная по вкусовым качествам. О том, как солить лисички и сделать вкусные заготовки из грибов на зиму можно прочитать здесь.

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Приготовление

Сливочное масло заранее достаньте из холодильника и дайте ему нагреться до комнатной температуры, затем нарежьте на кубики и смешайте с просеянной мукой и солью. Добавьте желтки и замешайте тесто, которое оборачиваем пищевой пленкой и помещаем в холодильник на 30 минут.

Засоленные лисички нарежьте на несколько частей и обжарьте на сливочном масле, затем добавьте мелко нарезанный лук и томите 5-10 минут.

Тесто достаньте из холодильника и две трети его укладываем на дно формы для запекания. Поставьте в заранее разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте 15 минут. Готовый корж остудите, из оставшегося теста сделайте бортик и ставьте форму с тестом в холодильник.

Взбейте миксером в одной емкости яйцо, сливки и сметану, добавьте перец, соль, крахмал и половину натертого сыра, тщательно перемешайте.

Из холодильника достаньте форму с тестом и на дно коржа выложите оставшуюся часть тертого сыра, сверху добавьте лисички с луком и аккуратно заправьте сметанно-сливочным соусом. Выпекайте пирог в духовке при температуре 160 градусов 30 минут. Блюдо подаем горячим!

Паштет из лисичек

Вам понадобятся:

Лисички очистите от лесного мусора, промойте. На сковороде в растительном масле обжарьте нарезанные чеснок и лук, затем добавьте лисички и веточки тимьяна, жарьте в течение 20 минут.

Уберите веточки тимьяна и добавьте в сковороду сливки. Выпариваем и снимаем с огня, даем остыть.

Блендером измельчите жареные лисички с луком в сливочном соусе, добавьте сливочное масло, соль и перец.

Блюдо подаем с черным ржаным хлебом и свежей зеленью.

Как вкусно приготовить лисички