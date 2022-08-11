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Что приготовить из лисичек: 10 рецептов вкусных и простых блюд
Сезон грибной охоты в самом разгаре. Значит, самое время радовать своих близких интересными блюдами из лесных сокровищ. Чудесный запах и неповторимый вкус рыжих лисичек ничем не заменить. Яркие и красивые грибочки всегда желанные гости на столе. Предлагаем вам подборку оригинальных и проверенных рецептов из ароматных лисичек.
Жареные лисички
Вам понадобятся:
Приготовление
Грибы очистите, промойте и выложите на сковороду. Жарьте на растительном масле 10 минут, затем добавьте мелко нарезанный лук, посолите и поперчите. Лисички дадут много жидкости, жарьте, пока вся вода не выпарится.
Мелко нарежьте зелень, чеснок и добавьте их к лисичкам. Затем соедините сливки с грибами и тщательно перемешайте. Томите на огне еще 5 минут. Готовое блюдо можно подать к отварному картофелю, рису, булгуру. Приятного аппетита!
Лисички в сметане на сковороде
Вам понадобятся:
Грибы очистите от мусора, промойте. Затем выложите лисички на сковороду и жарьте, пока не выпарится вся жидкость. К грибам добавьте соль, перец, прованские травы.
Смешайте в емкости сметану, сливки и муку, тщательно перемешайте. Готовую смесь введите к грибам и томите на небольшом огне под крышкой 10 минут.
Готовое блюдо прекрасно подойдет в качестве гарнира к мясу и рыбе.
Жареная картошка с лисичками
Вам понадобятся:
Приготовление
Свежие лисички очистите от загрязнений, промойте. Затем залейте их соленым кипятком и оставьте на 30 минут. Это позволит избежать свойственной этим грибам горечи.
Мелко нарезанный лук обжарьте на сковороде. Когда он станет прозрачным, добавьте нарезанный соломкой картофель, посолите и поперчите.
Как только картошка подрумянится, добавьте к ней лисички и продолжайте жарить до полной готовности. Кстати, грибы можно обжарить отдельно на сковороде в течение 30 минут и затем смешать их с картофелем и луком.
Готовое блюдо посыпьте свежей зеленью и чесноком.
Лисички с луком на сковороде
Вам понадобятся:
Приготовление
Очищенные грибы нарежьте на несколько частей. Растопите сливочное масло на сковороде и обжарьте в нем мелконарезанный лук, чеснок, зелень. Затем добавьте лисички, соль и перец. Готовьте блюдо 20-30 минут, постоянно помешивая.
Жареные вкусные лисички прекрасно дополнят блюда из картофеля, риса, спагетти.
Суп с лисичками
Вам понадобятся:
Приготовление
Очищенные и нарезанные лисички опустите в кипяток и варите 5 минут. Затем шумовкой достаньте грибы и отставьте в сторону.
На дно кастрюли, в которой будете варить суп, налейте оливковое масло и добавьте к нему сливочное. Отправьте в масляную смесь одну мелко нарезанную луковицу и томите до прозрачности. Затем выложите лисички. Посолите, поперчите, добавьте прованские травы и тушите 10 минут.
Картофель нарежьте кубиками, измельчите чеснок и натрите на мелкой терке морковь. В кастрюлю с лисичками и луком добавьте 2 л воды. После закипания отправьте подготовленные картофель и морковь. Варите 10 минут и добавьте чеснок.
Сало с мясной прослойкой (лучше использовать домашнее) нарежьте тоненькими полосками и обжарьте на сковороде. Наша задача - вытопить лишний жир. Нужно, чтобы сало стало сухим и хрустящим. Добавьте к нему мелко нарезанный лук и готовьте до золотистого оттенка.
В кастрюлю с супом добавьте сливки и ждите 5 минут до полной готовности.
Подавать блюдо нужно таким образом: в миску наливаем суп, сверху посыпаем нарезанной зеленью и рядом ставим тарелку с хрустящим салом и луком, которые постепенно добавляем в мисочку с супом, чтобы они не успели размокнуть.
Суп с лисичками и плавленым сыром
Вам понадобятся:
Приготовление
Очищенные лисички нарежьте на несколько частей и отправьте в кипяток, варите 15 минут. Мелко нарезанный лук обжарьте в сливочном масле до прозрачности.
В кастрюлю с лисичками добавьте нарезанный кубиками картофель, варите 10 минут, затем добавьте натертую морковь и обжаренный лук.
Постепенно введите плавленый сыр, соль, перец, лавровый лист, постоянно помешивайте. Томите суп на умеренном огне 5 минут и при подаче посыпьте сушеным базиликом.
Салат с лисичками
Вам понадобятся:
Приготовление
Возьмите свежие очищенные грибы (можно использовать и замороженные). О том, как заморозить лисички можно прочитать здесь. О том, как заморозить лисички можно прочитать здесь. Жарьте грибы на оливковом масле 15 минут. Затем к лисичкам добавьте мелко нарезанный чеснок, лимонный сок, соль и перец.
На отдельной сковороде без добавления масла обжарьте кедровые орешки. Помидоры разрежьте на несколько частей, красный лук нарежьте тонко кольцами. Соедините лисички с помидорами и луком, посолите и поперчите.
Готовый салат выложите в салатник, по желанию добавьте зелень. Сверху украсьте кедровыми орешками и тертым пармезаном.
Лисички с сыром в духовке
Вам понадобятся:
Приготовление
Лисички очистите от лесного мусора, промойте и нарежьте. Жарьте на сковороде с добавлением масла, пока не выпарится жидкость.
Картофель нарежьте кружками и выложите слоем в форму для запекания. Сверху равномерно распределите лисички.
В сливки добавьте соль и мелко нарезанный чеснок, тщательно перемешайте. Готовой смесью залейте картофель и лисички. Сверху щедро посыпьте натертым сыром и укройте фольгой. Запекайте блюдо в заранее разогретой до 180 градусов духовке 30 минут. Затем фольгу снимите и готовьте еще 10 минут до образования румяной корочки.
Пирог с засоленными лисичками
Правильно засоленные лисички ничуть не уступают по вкусу и цвету свежим. Наоборот, выпечка с такими грибочками будет более пикантная и насыщенная по вкусовым качествам. О том, как солить лисички и сделать вкусные заготовки из грибов на зиму можно прочитать здесь.
Вам понадобятся
Приготовление
Сливочное масло заранее достаньте из холодильника и дайте ему нагреться до комнатной температуры, затем нарежьте на кубики и смешайте с просеянной мукой и солью. Добавьте желтки и замешайте тесто, которое оборачиваем пищевой пленкой и помещаем в холодильник на 30 минут.
Засоленные лисички нарежьте на несколько частей и обжарьте на сливочном масле, затем добавьте мелко нарезанный лук и томите 5-10 минут.
Тесто достаньте из холодильника и две трети его укладываем на дно формы для запекания. Поставьте в заранее разогретую до 200 градусов духовку и выпекайте 15 минут. Готовый корж остудите, из оставшегося теста сделайте бортик и ставьте форму с тестом в холодильник.
Взбейте миксером в одной емкости яйцо, сливки и сметану, добавьте перец, соль, крахмал и половину натертого сыра, тщательно перемешайте.
Из холодильника достаньте форму с тестом и на дно коржа выложите оставшуюся часть тертого сыра, сверху добавьте лисички с луком и аккуратно заправьте сметанно-сливочным соусом. Выпекайте пирог в духовке при температуре 160 градусов 30 минут. Блюдо подаем горячим!
Паштет из лисичек
Вам понадобятся:
Приготовление
Лисички очистите от лесного мусора, промойте. На сковороде в растительном масле обжарьте нарезанные чеснок и лук, затем добавьте лисички и веточки тимьяна, жарьте в течение 20 минут.
Уберите веточки тимьяна и добавьте в сковороду сливки. Выпариваем и снимаем с огня, даем остыть.
Блендером измельчите жареные лисички с луком в сливочном соусе, добавьте сливочное масло, соль и перец.
Блюдо подаем с черным ржаным хлебом и свежей зеленью.
Как вкусно приготовить лисички
Обязательно попробуйте повторить эти рецепты дома. Уверены, что домочадцы будут в восторге от этих блюд из вкусных лисичек. Приятного аппетита!
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