Дата 24.04.2024 обладает мистическими свойствами, утверждают нумерологи. Расскажем, что запрещено делать в этот день

На этой неделе белорусов ждет необычная дата - 24.04.2024. Подобную комбинацию цифр тарологи и нумерологи называют зеркальной и наделяют магической силой, пишет1PROF.BY.

Рассказываем, чего ждать от этой особенной даты, какие запреты связаны с зеркальными цифрами апреля и как загадать желание, чтобы оно сбылось.

Что означает в нумерологии зеркальная дата 24.04.2024

Прежде чем приступить к расшифровке заветных цифр, отметим, что 24 апреля ночное светило будет находиться в фазе "полная Луна"да еще в знаке Скорпиона.

Нумерологи утверждают, что зеркальная дата 24.04.2024 обладает мистическими свойствами. Дело в том, что двойкахоть и выступает символом гармонии, дружбы, любви и дипломатии, но наделена двойственностью.

Число 4 вобрало в себя трудолюбие, ответственность, практичность, мотивацию, немного страсти. Четверка также является символом здравого смысла, внутренней мудрости и надежности в поступках. Присутствие этого числа в зеркальной дате говорит о том, что проект, начатый в этот день, будет успешным, возведенные конструкции -прочными, брак -крепким. Одним словом четверка несет в себе позитив и оптимизм.

В зеркальной дате 24.04.2024 присутствуют два нуля. Они умножают силу чисел, возле которых располагаются. Числа 24 в этой зеркальной комбинации символизируют крепкую и надежную опору и предостерегают от споров, а нацеливают на поиск компромиссов, гибкости, согласия и гармонии.

Причем в сумме число 24 дает 6. А цифра 24 в зеркальной дате окружает 4 с двух сторон, которая находится в центре комбинации. Такое сочетание символизирует власть финансов. Если сложить 6 и 4, то в сумме получим 10, а это символ фортуны и везения, уверяют нумерологи.

Что можно делать 24.04.2024

День лучше провести в общении с близкими и родными, окружив их атмосферой добра и любви.

Поскольку день следует провести в спокойствии, то можно заняться медитацией.

Зеркальная дата подойдет для старта любых проектов, начала новых этапов в жизни. Все дела будет сопровождать удача.

Красивая дата 24.04.2024 года идеально подходит для бракосочетания и венчания. Свадьба в этот день принесет паре чистую любовь, безграничное счастье и станет добрым талисманом.

Поскольку мистическая дата располагает к созданию отношений, то можно попытаться восстановить связи с близкими или друзьями, с которыми вы случайно поссорились.

Также можно порадовать себя какими-то приятными вещами, к примеру, организуйте тренировку в спортзале, сходите в кино, на косметические процедуры или в СПА, пригласите вторую половинку на свидание.

Что запрещено делать в зеркальную дату 24.04.2024

Хоть дата и красивая, наполненная позитивной энергетикой, однако в этот день могут напомнить о себе старые болячки. Поэтому не стоит 24 апреля превышать скоростной режим на своем автомобиле или мотоцикле, употреблять спиртное, посещать места массового скопления людей, к примеру, ночные клубы или бежать на распродажи в торговые центры.

Не рекомендуются в зеркальную дату унижать и оскорблять людей, употреблять бранные слова в диалоге и провоцировать конфликтные ситуации. Негативные эмоции и действия, словно зеркало, могут отразиться на ораторе.

Также 24.04.2024 лучше не впадать в депрессию, следует постараться избегать ревности и гнева, равно как и других эмоций с негативным оттенком, которые разрушают гармонию душевного состояния человека.

В любую зеркальную дату не советуют давать либо брать в долг деньги, в противном случае магия "зеркала"способна сыграть злую шутку и удвоить ваши долговые обязательства и размер расходов.

Как загадать желание, чтобы она непременно сбылось?

Магический день, связанный с комбинацией цифр 24.04.2024, идеально подходит для проведения ритуалов, например, на привлечение финансов или исполнение заветных желаний. Вселенная благосклонна в эту зеркальную дату, а энергия дня способна принести в вашу жизнь позитивные перемены.

24 апреля - идеальный день, чтобы избавиться от своих страхов и тревог. Достаточно записать их на бумаге и сжечь в металлическом или фарфоровом сосуде приговаривая: "Я отпускаю обиду, иду уверенно, иду навстречу новому миру, обещаю верить в себя". Пепел следует предать земле.

Аналогичным образом можно загадывать желания в зеркальную дату, мощная энергетика этого дня поможет в их исполнении. Причем "хотелки"могут быть самые невероятные -от пожеланий счастья и увеличения финансовых потоков до полета в космос.Ниже приводим два варианта проведения ритуала.

Напишите желание на листе бумаги, каждый угол пронумеруйте цифрой 4 и сложите листок 4 раза. Затем сожгите его со словами: "Желанию сбыться, быть моей мечте!"

Возьмите зеркальце, напишите на нем комбинацию 24.04.2024. Посмотрите на свое отражение в зеркале через эти зеркальные цифры и четко, но не громко озвучьте свое желание. Сформулировать его нужно так, чтобы избежать в предложении употребления частицы не. "Оцифрованное"зеркальце нужно положить под подушку и хранить трое суток, затем его можно очистить.