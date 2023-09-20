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Этот цвет лица может указывать на развитие "тихого" рака
Желтуха, признаки которой можно увидеть на лице, может говорить о развитии "тихого" рака - рака поджелудочной железы. Об этом заявил британский гастроэнтеролог Асиш Басси в интервьюExpress, сообщает РИА Новости.
"Одним из первых признаков, которые могут быть связаны с раком поджелудочной железы, часто является безболезненная желтуха", - рассказал врач.
По его словам, при этом кожа и белки глаз приобретают желтый оттенок. Есть и другие симптомы, на которые следует обратить внимание.
"Другие признаки, которые могут появиться по мере прогрессирования рака поджелудочной железы, включают боли в животе, необъяснимое снижение веса, потерю аппетита, боли в спине, проблемы с пищеварением и возникновение диабета", - добавил он.
По словам медика, это заболевание называют "тихим", поскольку на ранних стадиях оно протекает бессимптомно.
Фото: pexels.com
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