Этот цвет лица может указывать на развитие "тихого" рака

Желтуха, признаки которой можно увидеть на лице, может говорить о развитии "тихого" рака - рака поджелудочной железы. Об этом заявил британский гастроэнтеролог Асиш Басси в интервьюExpress, сообщает РИА Новости .

"Одним из первых признаков, которые могут быть связаны с раком поджелудочной железы, часто является безболезненная желтуха", - рассказал врач.

По его словам, при этом кожа и белки глаз приобретают желтый оттенок. Есть и другие симптомы, на которые следует обратить внимание.

"Другие признаки, которые могут появиться по мере прогрессирования рака поджелудочной железы, включают боли в животе, необъяснимое снижение веса, потерю аппетита, боли в спине, проблемы с пищеварением и возникновение диабета", - добавил он.

По словам медика, это заболевание называют "тихим", поскольку на ранних стадиях оно протекает бессимптомно.