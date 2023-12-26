Где найти самый рождественский дом, купить самые дорогие елочные игрушки и посмотреть на елку за 11 млн долларов

Многие уже украсили елки к Новому году. Кто-то использовал обычные гирлянды и игрушки, а некоторые подхватили тренд на самые дорогие украшения. Стоимость новогоднего декора отдельных западных брендов может достигать 100 тыс. долларов.

Самыми дорогими в этом сегменте рынка признаны изделия Hаllmark Jewellers. 10-15 тыс. долларов за игрушку - обычная цена для елочных украшений данного бренда, которые официально внесены в Книгу рекордов Гиннеса. Предметом гордости компании является шар, отлитый из белого золота, украшенный бриллиантами и рубинами, установленный в композицию из двух золотых колец.

Рейтинг самых дорогих елок тоже ведется. На первом месте пока зеленая красавица, которую установили в одном из отелей Абу-Даби. Было это в 2010 году. Вместе со всем убранством символ Нового года оценили в 11 млн долларов. На ветках были нити жемчуга, бриллианты и различные ювелирные украшения. Сколько человек охраняли ель, не уточняется.

А вот самый большой снеговик в мире обошелся куда дешевле. В историю вошли жители американского города Бетел. Они соорудили новогоднее чудо высотой с девятиэтажку, на что у них ушло 6 тонн снега. Руки у снеговика были сделаны из деревьев, губы - из пяти автомобильных шин, а ресницы - из лыж. Жаль только, что простоял зимний великан всего неделю.

Жители Рио-де-Жанейро тоже решили не мелочиться и устроили в 2008 году самую массовую новогоднюю вечеринку. Разумеется, на пляже, на родном песке и при температуре плюс 35 градусов. Новогодний фейерверк собрал у воды 4 млн человек.

А вотсамый рождественский домнаходится в австралийском городе Форрест Экт. Дэвид и Жанин Ричардс свое жилье украсили огромным количеством разноцветных лампочек. Только представьте, на создание такой красоты, по словам хозяина, ушло 4 года работы и примерно 330 тыс. стеклянных помощниц.