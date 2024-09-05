Гирудотерапия - что это такое и при каких заболеваниях она назначается

Гирудотерапия (лечение пиявками) стала известна как медицинский метод в глубокой древности. Пиявок применяли в Древней Греции, Индии, Египте и Китае.

Люди Средневековья выяснили, что пиявки спасали от ожирения. Найденные документы того времени подтверждали, что люди худели почти до 10 кг. Уже в эпоху Возрождения кровососущими лечили сердце, головокружение, одышку и даже бесплодие. А знаменитый итальянец Сандро Боттичелли изображал пиявок на своих работах.

Активно начали использовать пиявок для лечения в 18-19 веках. Они стали универсальным средством от всех болезней, и их было решено производить в промышленных масштабах. Известны даже факты, что существовал экспорт пиявок между разными странами.

И только в 20 веке ученые смогли доказать, что сама по себе пиявка не лечит, а это в ее слюне находятся ферменты, обладающие противовоспалительными, антибактериальными, обезболивающими действиями, замедляющие свертываемость крови, снимающие отечность, снижающие тромбообразование.

Факт Для лечения подходят не все пиявки, а только медицинские, их разводят на биофабриках. После того как процедура завершилась, эктопаразиты должны утилизироваться, так как повторное "присасывание" тех же пиявок к другому пациенту может привести к инфицированию из-за оставшейся крови от прошлого "кормления".

Плюсы и минусы гирудотерапии

Важно помнить, что пиявки - это медицина восстановительная. Они помогут уменьшить боль, скованность, если речь идет, например, о заболеваниях коленных суставов. Пиявки часто применяются от головной боли, варикоза, псориаза, но это далеко не весь список. Кроме лечения, слюна пиявок благоприятно влияет на нормализацию уровня холестерина и артериального давления, снабжает ткани кислородом, устраняет отеки, повышает иммунитет и стабилизирует обмен веществ.





Однако вместе с достаточным количеством плюсов, у гирудотерапии есть и минусы. Один из существенных - это раздражение и зуд на месте укуса, кровоточивость ран после процедуры. У пиявки также существует бактерия, которая защищает ее от получения разного рода инфекций при высасывании крови больного человека. Но у людей нет защиты от такой бактерии, поэтому она может вызвать отравление, расстройство ЖКТ, заболевания слизистых.

Показания к гирудотерапии

Лечение пиявками может назначить невролог, кардиолог, гастроэнтеролог, оториноларинголог,офтальмолог и другие врачи. В качестве примера приведем некоторые заболевания.

Сосудистые - артериальная гипертензия, атеросклероз;

- артериальная гипертензия, атеросклероз; Неврологические - остеохондроз позвоночника, артриты, вегето-сосудистая дистония.

- остеохондроз позвоночника, артриты, вегето-сосудистая дистония. Пищеварительные - гастрит, язвенная болезнь желудка, энтерит.

- гастрит, язвенная болезнь желудка, энтерит. ЛОР-заболевания - гайморит, отит.

- гайморит, отит. Дерматологические - псориаз, трофические язвы.

- псориаз, трофические язвы. Хирургические - профилактика послеоперационных инфильтратов, тромбозов.

- профилактика послеоперационных инфильтратов, тромбозов. Глазные - глаукома, воспалительные заболевания глаз.

Пиявок располагают строго на определенных точках. Например, если беспокоят боли в спине, то их положат на поясничный отдел. Эктопаразит "прилипает" к коже, прокусывает ее, от этого у человека может возникнуть дискомфорт. Сеанс гирудотерапии, как правило, длится около 1 часа, однако время и количество пиявок зависит от проблем и состояния здоровья пациента.