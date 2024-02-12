Голодать нельзя! Врач-диетолог дала 5 советов, как быстро и правильно похудеть к лету

Диетолог Наталья Денисова призвала не заедать стресс, чтобы похудеть без строгих диет. Для того, чтобы сбросить вес к лету, необходимо сбрасывать его постепенно и ни в коем случае не голодать, призвала диетологНаталья Денисова. Об этом пишет Lenta.ru

По словам специалиста, избавиться от лишних килограммов трудно тем, кто путает истинный голод с желанием есть из-за нервного напряжения. " Если вы не уверены, что на самом деле голодны, попробуйте потянуть время и отвлечься на 5-10 минут. Выпейте полстакана воды, послушайте музыку, прочтите новость. Забыли о еде? Тогда можно отложить прием пищи. Истинный голод так просто не заглушить. Идти к желаемой фигуре нужно постепенно, голодать нельзя", - пояснила объяснила диетолог.

В первую очередь Денисова рекомендовала есть только в так называемое пищевое окно - в течение 10-12 часов в сутки. При этом есть нужно только тогда, когда человек действительно чувствует голод, но желательно не допускать перерывов в приемах пищи дольше 4-6 часов.

Кроме того, она призвала следить за размером блюд - одна порция должна помещаться в две ладошки. Важно также следить за тем, чтобы каждый прием пищи содержал одно белковое блюдо. На завтрак же белок нужно обязательно дополнять сложными углеводами, например, крупами или цельнозерновым хлебом, так как они надолго дают ощущение сытости, добавила диетолог.

Она также посоветовала не отказываться от полезных перекусов - фруктов, орехов, молочных продуктов или зернового хлеба. По словам Денисовой, они помогут не переедать за ужином, который должен быть не позднее чем за два-три часа до сна. Специалист уточнила, что для вечернего приема пищи лучше всего подойдут рыба, нежирное мясо, овощи и нежирные молочные продукты. "Не создавайте список запретных продуктов. Иногда можно себе позволить кусочек торта, мороженое или бутерброд с колбасой", - рассказала Наталья Денисова.

Напоследок Денисова добавила, что несколько раз в неделю необходимо заниматься спортом. "Ходите пешком, гуляйте, по возможности не пользуйтесь лифтом", - подытожила она.

Ранее Наталья Денисовауказала на последствия дисбаланса питательных веществ в рационе. По ее словам, нехватку полезных жиров организм компенсирует углеводами. Человек неосознанно начинает есть больше сладкого и мучного, из-за этого и возникает лишний вес.