Гора Тайшань: какую историю скрывает это место и почему сегодня туда рвутся даже альпинисты

Гора Тайшань в провинции Шаньдун (Китай) - место, являющееся сакральной точкой развития китайской цивилизации уже на протяжении 5 тыс. лет, куда из столицы специально прибывали императоры и лично восходили на ее вершину.

Первая из пяти священных гор (так принято называть Тайшань) в даосизме и китайской культуре. Это связано не только с ее географическим положением на востоке, но и тем, что она считалась обителью верховного божества в Даосском пантеоне. Древняя китайская поговорка гласит: когда Тайшань спокоен, спокоен весь мир.

Храм Дай, или Даймяо - одно из нескольких мест, которые принято сравнивать и ставить в один ряд с Запретным городом (Гугун) в Пекине. Храм является одним из известнейших древних архитектурных комплексов, однако, в отличие от Гугуна в китайской столице, это не дворец императора, а сакральный религиозный центр, своего рода духовная резиденция. Здесь останавливался император и готовился к важнейшей государственной церемонии Фэншань.

По сути, это был способ для императора, Сына Неба (так их принято было называть), получить мандат от высших сил и подтвердить свою власть, но не каждый Сын Неба был достойный этой церемонии, лишь избранный, чье управление было выдающимся. Ритуал проходил в несколько этапов и начинался в зале Тянькуан, главном сооружении храма, на площадке для жертвоприношений Богу горы Тайшань. Заручиться поддержкой и разрешением владыки Восточного пика - обязательный элемент церемонии перед восхождением императора на вершину.

Чжан Жунхуа, экскурсовод:

"В народе существует множество толкований этого божества. Основные функции есть в трактате "Истинный образ пяти великих гор". Там сказано, что владыка Восточного пика ведает чиновниками и должностными лицами, определяет сроки жизни и смерти, а также решает вопросы знатности и простолюдия. Императоры приезжали в храм Дай, чтобы совершить великие жертвенные церемонии и поклониться божеству горы Тайшань. Тем самым они выражали почтение небу и земле и благодарили духов горы".

В главном зале можно увидеть и уникальную фреску. Фотографировать ее запрещено, но для телеканала "Первый информационный" китайские друзья сделали исключение. Длина фрески составляет 62 м, высота - более 3 м. Она описывает выход на инспекцию и возвращение обратно духа горы Тайшань, а также считается одной из уникальных объектов этого культурного комплекса.

Сегодня для удобства туристов, которые желают отправиться по маршруту императоров к вершине горы Тайшань, предусмотрен фуникулер, однако если есть хочется прочувствовать усилия императоров, достичь неба, можно подняться к Южным небесным вратам пешком. Начиная с императора Цинь Шихуанди вплоть до династии Цин, 13 императоров лично поднимались на Тайшань для совершения церемонии Фэншань или жертвоприношений. А еще 24 правителя направляли чиновников для проведения ритуалов в общей сложности более 70 раз.

"Тайшань - это не просто высокая гора, а место, имеющее для китайцев особое духовное значение и символ. На протяжении тысячелетий Тайшань олицетворяет для китайского народа благополучие страны и мир в государстве", - отметила корреспондент издания China Shandong Net Чжан Юаньюань.

На горе Тайшань, если посчастливится, можно заметить и спортсменов - здесь проводят международный фестиваль альпинизма. Кстати, в 2026 году он проходит 40-й раз и считается одним из самых престижных спортивных событий в Китае. Масштабный забег на вершину горы Тайшань - зрелище, достойное внимания.

Если в вашем графике не будет планов на такой марафон, то отличным завершением путешествия к одному из главных духовных центров Китая станет масштабный театрализованный проект у подножия горы Тайшань. На языке искусства мастера покажут не только церемонию Фэншань и императорские заботы, но и о жизни обычных людей через призму истории в 5 тыс. лет.

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Главное фото: russian.news.cn