Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября: Рыбы будут особенно эмпатичны, Львы начнут отпускать прошлое

Наступает один из самых важных переломных периодов сентября. Используйте это время для воплощения идей, переговоров и построения оптимистичных планов. На этой неделе усилятся темы баланса, отношений и справедливости. Некоторые туманные ситуации станут яснее, а проблемы, которые вы долго избегали, выйдут на поверхность.

Эта неделя - время "сбора урожая". Результаты усилий за последние полгода - в имидже, целях или отношениях - станут видны. Что-то будет наградой, а что-то напомнит, что пора остановиться. Первые дни недели подходят для переговоров или предложения идей. Финансы постепенно стабилизируются, но пересмотрите подписки и импульсивные траты.

Не прячьте больше проблемы в отношениях. У тех, кто в паре, накопившееся недовольство может всплыть снова, но на этот раз есть шанс все прояснить. Одинокие Овны могут вспомнить о бывшем партнере, но не стоит возвращаться из-за мягкосердечия - сначала посмотрите, действительно ли человек изменился.

Усталость может подтолкнуть слишком рано отвергнуть новое. Попробуйте дать людям и событиям чуть больше времени. Нехватка мотивации может помешать и в карьере, но не стоит из-за этого отодвигать предложения о новых проектах или изменениях. Изучите все до конца, прежде чем отказываться.

Тельцам в паре стоит остерегаться путать спокойствие с охлаждением чувств. У одиноких представителей знака недостатка в поклонниках нет, но есть возможность сразу отсеять тех, кто не соответствует идеалу. Дайте человеку несколько встреч, прежде чем делать выводы.

Дел на этой неделе будет много, а информации еще больше, и нужно успевать везде. Силы ограничены, поэтому не соглашайтесь на все подряд. Нагрузка заметно вырастет - придется вести несколько задач параллельно. Деньги приходят и уходят быстро, поэтому распределяйте средства грамотно.

Близнецам, состоящим в паре, легко из-за занятости оставить партнера без внимания, но даже в рабочей суете найдите для него время. Одинокие могут одновременно встретить двух разных людей, но не спешите выбирать - сначала поймите, к кому действительно есть чувства.

Вы постепенно начнете выходить из недавнего хаоса. Возможно, наконец, решите больше не зацикливаться на человеке или отношениях. Рабочее состояние тоже улучшится, а застопорившиеся проекты решатся благодаря найденному эффективному подходу.

Хорошее время связаться со старым другом или уделить больше внимания близким. В любви партнер может стать теплее и внимательнее. Эмоции стоит исключить и из финансовых решений - так с деньгами станет намного проще.

Начните отпускать прошлое и освободите место для чего-то нового. Разговоры могут открыть двери, которые раньше казались закрытыми. На работе поддержка команды будет ощутима, но не надо превращать признание в соперничество - сосредоточьтесь на измеримых результатах.

В личной жизни, возможно, придется столкнуться с проблемой, которую ранее избегали, но в выходные может начаться или новая глава совместной жизни, или эта страница станет концом старых отношений. Все решать вам.

Вам придется оценить, во что обойдутся новые планы. В начале недели поговорите о деньгах и более разумном использовании ресурсов, но перфекционизм выключите - это только замедлит процесс.

Выходные проведите со второй половинкой. Сходите в кино, музей или на концерт. Это придаст новый импульс отношениям и поможет больше ценить искреннюю дружбу. Что касается финансовых вопросов, то разберитесь в счетах, но не пересчитывайте старые долги до каждой копейки.

Ваш сезон открывается официально. Полезный разговор, знакомство или идея могут оказаться важнее, чем кажется сейчас. Коммуникация и переговоры - ваша сильная сторона. Командная работа пойдет гладко, но финансовые ожидания обязательно проясните.

Отношения - главная тема недели. В них хочется гармонии и честности, но следите, чтобы не раствориться в чужих желаниях. Поговорите с близким человеком о том, что болит, ведь мир, купленный молчанием, обычно стоит слишком дорого.

Вас ждет неделя более приватная, чем обычно, и это не плохо - некоторые вещи, которые сейчас зреют, требуют времени, поэтому их пока не надо предавать огласке. Хорошее время провести и аудит своих ресурсов, проверить детали инвестиций и совместных финансов.

В отношениях продолжится внутренняя глубокая трансформация, но ближе к концу недели появится нотка оптимизма. На работе пока все планируйте "за кулисами" и не делитесь своими идеями и наработками - возможны сплетни и лишние слухи.

Ваши горизонты начнут расширяться - появятся новые идеи, люди, возможности поездок или обучения. Верьте в реализацию больших планов, но при этом не обещайте слишком много и не разбрасывайтесь словами.

В отношениях захочется свободы и приключений - найдите в этом баланс с партнером. Финансы могут улучшиться за счет новых связей, но планировать долгосрочные расходы все же нужно, не смотрите только на сиюминутные возможности.

У вас в фокусе будут карьера, амбиции, репутация и долгосрочные цели. Резкий поворот в карьере может начаться с разговора, но прежде чем понять, на что соглашаетесь, не давайте чрезмерных обещаний.

В выходные найдите баланс между карьерными потребностями и семейными обязанностями. Помните, что вы не можете быть незаменимыми везде одновременно - выберите хотя бы на день-два то место, где действительно нужны больше.

Ваши внутренние перемены запустят процесс перемен внешних. Прислушайтесь к интуиции и заметьте, какие ситуации и даже отношения уже могут быть отпущены. Впустите свежие мысли и события в двери.

Потратьте немного времени на пересмотр финансовых привычек и разделите "хочу" и "нужно". В личной жизни могут открыться новые возможности, поэтому если ищете особенного человека, нужно выйти из зоны комфорта и позволить другим приблизиться к вам.

У вас интуиция и эмпатия будут на пике, особенно в середине недели, поэтому не удивляйтесь возможным творческим озарениям и тонким ощущениям. В таком состоянии не принимайте важные решения.

В выходные подумайте над принятием взвешенных карьерных решений. Творческая или консультационная работа может продвигаться. Финансовое положение постепенно улучшится, возможно получение премии. Но не тратьте деньги только потому, что цифра на банковском счете выглядит красиво.