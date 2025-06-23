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Гороскоп на неделю с 23 по 29 июня: Овнов ждут сюрпризы, а Скорпионов - свидания

Гороскоп на неделю с 23 по 29 июня: Овнов ждут сюрпризы, а Скорпионов - свидания

На этой неделе можете начинать реализовывать давно возникшие идеи - например, попробовать открыть бизнес, заняться новым хобби или сменить работу. Тем представителям знаков, чья деятельность связана с деловой сферой, можно не бояться проводить переговоры и заключать сделки - все окажутся в вашу пользу. Некоторым знакам все-таки придется столкнуться с изменчивыми эмоциями, однако постарайтесь управлять ими и не срываться на тех, кто не виноват в вашем плохом настроении.

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Из-за высокой загруженности на этой неделе придется отложить некоторые дела и планы, хоть они и были запланированы ранее. В освободившееся время навестите родственников и пообщайтесь с ними по душам - это пойдет только на пользу. Кстати, в выходные вам могут сделать приятный сюрприз.

Денег, как и времени, не будет хватать на все желания, так что старайтесь не тратить их попусту и на те вещи, без которых можно обойтись. Но нехватка финансов не будет длительной - в начале недели вам могут повысить зарплату за ранее ответственно выполненную работу. Помните и о своем здоровье - не находитесь под кондиционерами и на сквозняках, иначе можете простудиться, и тогда вашим планам точно не суждено будет сбыться.

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Вы как никогда будете энергичны всю неделю - хватит сил и на работу, и на домашние заботы. Кстати, в свои выходные можете начать дома делать перестановку. Если у кого-то из представителей знака планируется переезд, то он тоже пройдет без проблем.

Однако поступления финансов ждать не стоит - награда за хорошо выполненную работу придет не сиюминутно, поэтому потерпите, также не отказывайтесь и от новых задач, поставленных руководством. Не время сейчас и для крупных приобретений.

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На этой неделе у большинства представителей знака ожидаются серьезные изменения в личной жизни - найдется вторая половинка или произойдет заключение брака. В финансовой сфере все тоже будет складываться удачно, поэтому можете купить то, о чем давно мечтали.

Особых проблем со здоровьем возникнуть не должно, но все-таки лучше поберегите свой желудок - не переедайте и не злоупотребляйте жирной и сладкой пищей. Лучше ешьте больше свежих овощей и фруктов.

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Вы можете столкнуться с недопониманием, которое буквально вас будет преследовать и дома, и на работе. Однако сохраняйте спокойствие и не создавайте конфликтных ситуаций, лучше еще раз попробуйте донести свою точку зрения.

На рабочем месте некоторое время вам придется трудиться в режиме многозадачности, но не переживайте - вы все вопросы уладите до окончания дедлайнов. За плодотворный труд начальство вас обязательно финансово вознаградит. Полученную премию можете потратить на что угодно - угрозы потерять деньги по каким-либо причинам нет. А вот свободные от работы вечера проводите в тишине и не посещайте массовые мероприятия.

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Вы будете находиться в центре внимания. Возможно, даже познакомитесь с людьми, которые смогут впоследствии стать хорошими друзьями. Если вас позвали на мероприятие, то не отказывайтесь - вероятно встреча произойдет именно во время него. Во второй половине недели ждите прибыль, но не раскидывайте полученные деньги направо и налево, а лучше отложите их для приобретения в будущем более важной вещи. Кстати, эта семидневка хороша для открытия вклада или счета в банке.

Состояние здоровья будет немного подводить - всему виной будут усталость и частые стрессовые ситуации. Чтобы уменьшить последствия нахождения в постоянном стрессе, занимайтесь йогой, медитациями и слушайте классическую музыку.

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Наконец после суматохи и решения проблем вы вспомните о себе, поэтому не стесняйтесь, в случае чего, отказываться от встреч и посиделок с друзьями, а выбирать все в пользу себя. Можете перебрать гардероб, почитать книгу или совершить длительную пешую прогулку.

На работе будьте бдительны и перепроверяйте информацию несколько раз - велик риск сделать серьезные ошибки и оказаться депремированным. А вот поправить здоровье и взбодриться после тяжелых ичв напряженных рабочих будней помогут бассейн или массаж.

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На этой неделе посвятите себя родным и близким - помогайте им во всем, проводите совместно время, можете даже отправиться с ними в небольшое путешествие. Именно так вы сможете наполниться позитивными эмоциями и энергией.

Кстати, на работе также будьте вместе с коллективом и не отказывайтесь от командной работы, но при этом не бойтесь высказывать свое мнение и предлагать идеи. Возможно, именно ваши предложения окажутся наиболее реализуемыми. А вот проводить какие-либо денежные операции пока не стоит - это касается как взятия кредита, так и займа денег вашим знакомым.

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Этот период отлично подходит для начала получения нового образования и поиска новых знакомств. Личная жизнь у Скорпионов тоже будет постепенно налаживаться - после долгого штиля в отношениях у многих представителей знака ожидаются свидания и признания в любви.

Выходные посвятите себе - сходите в театр или кино, посетите выставку или галерею, почитайте книгу или займитесь любимым делом. Словом, полноценно отключитесь от работы и отдохните.

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На этой неделе вы будете купаться во внимании со стороны окружающих, поэтому не удивляйтесь, если даже посторонние будут делать комплименты. Неплохие перспективы открываются и в финансовой сфере. Тем, чья деятельность связана с бизнесом, получится увеличить доходы за счет заключения новых прибыльных контрактов.

После активной работы не спешите домой, а общественный транспорт смените на прогулку до дома пешком. Эта семидневка подходит и для начала посещения фитнес-зала или бассейна, так что в свободное время займитесь поиском подходящего места для занятий спортом.

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В начале недели будет все складываться так, как не планировалось изначально. Но если будете относиться ко всему с пониманием и без негативных эмоций, то все изменится и наладится к концу недели. К сожалению, на этой неделе придется тратить деньги на непредвиденные дорогостоящие вещи, поэтому не совершайте каждый день бездумные покупки, ведь финансы еще пригодятся.

От стресса, усталости и тревожности можете почувствовать недомогание. Обращайте внимание на каждый сигнал вашего организма. Если понимаете, что сами не справитесь, то обратитесь за помощью к врачам.

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Вам стоит меньше критиковать других и напористо доказывать людям свое мнение, а родных и вовсе ваша резкость может обидеть. Старайтесь прислушиваться к окружающим и понять их точку зрения. В противном случае окажетесь в тяжелой конфликтной ситуации.

С деньгами проблем не предвидится, даже сможете отдать все долги, однако не стоит брать кредиты и совершать какие-либо покупки в интернете - есть вероятность угодить в ловушку к мошенникам. Если в профессиональной сфере предстоят переговоры и деловые беседы, то запланируйте их на вторую половину недели.

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На этой неделе может возникнуть неожиданное желание саморазвиваться. Не подавляйте это желание - благодаря новым знаниям расширите не только собственный кругозор, но и сможете заработать авторитет на работе.

Материальное положение удастся поправить через смену деятельности или места работы, поэтому не отказывайтесь от предложений перейти, например, на новую должность. Кстати, если вы занимаетесь каким-либо хобби, то и его тоже получится монетизировать.

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