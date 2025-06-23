Гороскоп на неделю с 23 по 29 июня: Овнов ждут сюрпризы, а Скорпионов - свидания

На этой неделе можете начинать реализовывать давно возникшие идеи - например, попробовать открыть бизнес, заняться новым хобби или сменить работу. Тем представителям знаков, чья деятельность связана с деловой сферой, можно не бояться проводить переговоры и заключать сделки - все окажутся в вашу пользу. Некоторым знакам все-таки придется столкнуться с изменчивыми эмоциями, однако постарайтесь управлять ими и не срываться на тех, кто не виноват в вашем плохом настроении.

Овен news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-xl-___webp_1920.webp 1920w

Из-за высокой загруженности на этой неделе придется отложить некоторые дела и планы, хоть они и были запланированы ранее. В освободившееся время навестите родственников и пообщайтесь с ними по душам - это пойдет только на пользу. Кстати, в выходные вам могут сделать приятный сюрприз.

Денег, как и времени, не будет хватать на все желания, так что старайтесь не тратить их попусту и на те вещи, без которых можно обойтись. Но нехватка финансов не будет длительной - в начале недели вам могут повысить зарплату за ранее ответственно выполненную работу. Помните и о своем здоровье - не находитесь под кондиционерами и на сквозняках, иначе можете простудиться, и тогда вашим планам точно не суждено будет сбыться.

Телец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вы как никогда будете энергичны всю неделю - хватит сил и на работу, и на домашние заботы. Кстати, в свои выходные можете начать дома делать перестановку. Если у кого-то из представителей знака планируется переезд, то он тоже пройдет без проблем.

Однако поступления финансов ждать не стоит - награда за хорошо выполненную работу придет не сиюминутно, поэтому потерпите, также не отказывайтесь и от новых задач, поставленных руководством. Не время сейчас и для крупных приобретений.

Близнецы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе у большинства представителей знака ожидаются серьезные изменения в личной жизни - найдется вторая половинка или произойдет заключение брака. В финансовой сфере все тоже будет складываться удачно, поэтому можете купить то, о чем давно мечтали.

Особых проблем со здоровьем возникнуть не должно, но все-таки лучше поберегите свой желудок - не переедайте и не злоупотребляйте жирной и сладкой пищей. Лучше ешьте больше свежих овощей и фруктов.

Рак news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вы можете столкнуться с недопониманием, которое буквально вас будет преследовать и дома, и на работе. Однако сохраняйте спокойствие и не создавайте конфликтных ситуаций, лучше еще раз попробуйте донести свою точку зрения.

На рабочем месте некоторое время вам придется трудиться в режиме многозадачности, но не переживайте - вы все вопросы уладите до окончания дедлайнов. За плодотворный труд начальство вас обязательно финансово вознаградит. Полученную премию можете потратить на что угодно - угрозы потерять деньги по каким-либо причинам нет. А вот свободные от работы вечера проводите в тишине и не посещайте массовые мероприятия.

Лев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вы будете находиться в центре внимания. Возможно, даже познакомитесь с людьми, которые смогут впоследствии стать хорошими друзьями. Если вас позвали на мероприятие, то не отказывайтесь - вероятно встреча произойдет именно во время него. Во второй половине недели ждите прибыль, но не раскидывайте полученные деньги направо и налево, а лучше отложите их для приобретения в будущем более важной вещи. Кстати, эта семидневка хороша для открытия вклада или счета в банке.

Состояние здоровья будет немного подводить - всему виной будут усталость и частые стрессовые ситуации. Чтобы уменьшить последствия нахождения в постоянном стрессе, занимайтесь йогой, медитациями и слушайте классическую музыку.

Дева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-xl-___webp_1920.webp 1920w

Наконец после суматохи и решения проблем вы вспомните о себе, поэтому не стесняйтесь, в случае чего, отказываться от встреч и посиделок с друзьями, а выбирать все в пользу себя. Можете перебрать гардероб, почитать книгу или совершить длительную пешую прогулку.

На работе будьте бдительны и перепроверяйте информацию несколько раз - велик риск сделать серьезные ошибки и оказаться депремированным. А вот поправить здоровье и взбодриться после тяжелых ичв напряженных рабочих будней помогут бассейн или массаж.

Весы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе посвятите себя родным и близким - помогайте им во всем, проводите совместно время, можете даже отправиться с ними в небольшое путешествие. Именно так вы сможете наполниться позитивными эмоциями и энергией.

Кстати, на работе также будьте вместе с коллективом и не отказывайтесь от командной работы, но при этом не бойтесь высказывать свое мнение и предлагать идеи. Возможно, именно ваши предложения окажутся наиболее реализуемыми. А вот проводить какие-либо денежные операции пока не стоит - это касается как взятия кредита, так и займа денег вашим знакомым.

Скорпион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Этот период отлично подходит для начала получения нового образования и поиска новых знакомств. Личная жизнь у Скорпионов тоже будет постепенно налаживаться - после долгого штиля в отношениях у многих представителей знака ожидаются свидания и признания в любви.

Выходные посвятите себе - сходите в театр или кино, посетите выставку или галерею, почитайте книгу или займитесь любимым делом. Словом, полноценно отключитесь от работы и отдохните.

Стрелец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе вы будете купаться во внимании со стороны окружающих, поэтому не удивляйтесь, если даже посторонние будут делать комплименты. Неплохие перспективы открываются и в финансовой сфере. Тем, чья деятельность связана с бизнесом, получится увеличить доходы за счет заключения новых прибыльных контрактов.

После активной работы не спешите домой, а общественный транспорт смените на прогулку до дома пешком. Эта семидневка подходит и для начала посещения фитнес-зала или бассейна, так что в свободное время займитесь поиском подходящего места для занятий спортом.

Козерог news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-xl-___webp_1920.webp 1920w

В начале недели будет все складываться так, как не планировалось изначально. Но если будете относиться ко всему с пониманием и без негативных эмоций, то все изменится и наладится к концу недели. К сожалению, на этой неделе придется тратить деньги на непредвиденные дорогостоящие вещи, поэтому не совершайте каждый день бездумные покупки, ведь финансы еще пригодятся.

От стресса, усталости и тревожности можете почувствовать недомогание. Обращайте внимание на каждый сигнал вашего организма. Если понимаете, что сами не справитесь, то обратитесь за помощью к врачам.

Водолей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вам стоит меньше критиковать других и напористо доказывать людям свое мнение, а родных и вовсе ваша резкость может обидеть. Старайтесь прислушиваться к окружающим и понять их точку зрения. В противном случае окажетесь в тяжелой конфликтной ситуации.

С деньгами проблем не предвидится, даже сможете отдать все долги, однако не стоит брать кредиты и совершать какие-либо покупки в интернете - есть вероятность угодить в ловушку к мошенникам. Если в профессиональной сфере предстоят переговоры и деловые беседы, то запланируйте их на вторую половину недели.

Рыбы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе может возникнуть неожиданное желание саморазвиваться. Не подавляйте это желание - благодаря новым знаниям расширите не только собственный кругозор, но и сможете заработать авторитет на работе.