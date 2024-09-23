Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября: Близнецов накроет волна популярности, а Львов - слабости
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Эта неделя - хорошее время для принятия важных решений и планирования ближайшего будущего. Но не руководствуйтесь только эмоциями, а подключите трезвый ум и расставьте приоритеты. Подумайте, что для вас является первоочередным, соотносится ли это с вашими ценностями. Сторонитесь эмоциональной нестабильности, иллюзорности восприятия некоторых людей, особенно малознакомых, будьте аккуратны при обращении с денежными средствами. Акцент делайте на самодисциплине, собранности и внимательности.
Последняя неделя сентября окажется вполне успешной и решающей для расставления жизненных ориентиров и перспектив. Многим представителям знака нужно будет принять важные решения, связанные с профессиональным путем и личными отношениями.
Здесь вам помогут ваши мудрость, рассудительность и неторопливость. Если есть возможность, обратитесь за советом к тому человеку, которому вы хорошо доверяете. В романтической сфере вас ждут неожиданности, поэтому будьте готовы к приятным и полезным для вас изменениям.
Будьте особенно внимательны при движении на автомобиле или путешествиях по воде. Лучше воздержитесь от прогулок на речном трамвае, катамаране или лодке - велик риск попасть в неприятную и опасную ситуацию.
Улучшить свое финансовое положение вам удастся во второй половине недели, поэтому не упускайте шанс принять участие в перспективном и интересном проекте. Здоровье и романтическая сторона жизни будут стабильными и предсказуемыми.
Уделите особое внимание своему образу и имиджу. Многих представителей знака ждет выход на публику, поэтому важно выглядеть сногсшибательно. Обратитесь за помощью к стилисту и парикмахеру.
Ваши нерешительность, сомнительность сменятся на уверенность в своих силах, знаниях, поэтому успех не заставит себя долго ждать. Вам гарантированы возросшая популярность, признание коллег, руководства и повышенное внимание к вашей персоне. А вот в личной жизни вы будете делать акцент на чувственной составляющей отношений.
Не стоит принимать участие в конфликтах и противостояниях на работе - это поможет вам сохранить свою репутацию и должность. Выбирайте нейтральную позицию и при любых обстоятельствах сохраняйте уважительное отношение к окружению.
Вторую половину недели посвятите своему здоровью - пересмотрите свой режим дня. Выходные проведите на природе с любимыми для вас людьми. Романтическая часть жизни будет активной у тех, кто находится в активном поиске второй половины.
Вы сможете продемонстрировать яркие стороны личности, таланта и способностей. Есть все шансы, чтобы добиться популярности и признания, поэтому отложите свою лень и не потакайте своим слабостям.
Вероятно, даже удастся пополнить свои контакты хорошими связями и знакомствами, которые помогут вам реализовать профессиональные амбиции. Берегите свое здоровье - избегайте переедания и употребления алкоголя.
Вы будете активными и успешными. Если у вас есть дети, то именно в этот период их удастся направить и мотивировать на развитие и совершенствование своих способностей, знаний и талантов. Материальное положение останется стабильным, если не будете тратить деньги под влиянием сиюминутных эмоций.
Велик риск оказаться в ловушке мошенников и аферистов, поэтому будьте внимательны при обращении с финансами и не делайте вложений в сомнительные, но заманчивые предложения. В личной жизни ждите приятные неожиданности.
На этой неделе вам предстоят колебания и сомнения. Многим представителям знака нужно будет сделать выбор между романтикой и профессией. Только не торопитесь и хорошо обдумайте все плюсы и минусы своего решения.
Во второй половине недели вы окажетесь под повышенным вниманием социума. Есть вероятность, что даже придется выйти на широкую публику со своими идеями и предложениями. В выходные позвольте себе расслабиться и снять напряжение - совершите прогулки, сходите на массаж или примите ванну с эфирными маслами.
Вам предстоит интеллектуальная работа, которая принесет достойные результаты в самое ближайшее время. В середине недели сбавьте свою активность, не вступайте в споры, конфликты и сведите общение к минимуму.
Лучше займитесь планированием событий и возможных вариантов их развития - так сможете увидеть и оценить риски для себя и людей из окружения. Финансовое положение улучшится уже к выходным.
На этой неделе не идите на поводу у своих эмоций - можно стать жертвой собственной непрактичности. Вы будете склонны к излишней доверчивости к малознакомым людям, которые могут оказаться мошенниками. Не проявляйте легкомыслия в обращении с деньгами и в отношениях с новыми знакомыми.
В конце недели вам гарантировано хорошее настроение благодаря встречам с друзьями, общению и дружной атмосфере. Главное, одевайтесь по погоде и хорошо высыпайтесь.
Вы будете решать вопросы, связанные с обучением, а также планированием ближайшего будущего и финансов. Вам могут предложить помощь органы власти или руководство, поэтому не упустите шанс получить консультацию или нужный ориентир.
Чтобы поддержать хорошую физическую форму, вам нужно прекратить идти на поводу у своих слабостей. Это же касается и финансовой сферы - включите режим разумной экономии и избегайте ненужных трат.
Эта неделя подарит вам возможность проявить себя, продемонстрировать свои таланты и способности. Некоторые представители знака сменят образ и ярко смогут заявить о себе окружающим. Те, кто трудится в сфере науки, технических разработок смогут совершить открытия и сделать рывок вперед, обойдя многих конкурентов.
Творческие представители знака создадут самый настоящий шедевр, благодаря которому смогут обрести признание и получить финансовый бонус. Спланированный образ жизни, позитивное настроение и вдохновленное состояние - залог хорошего самочувствия.
Будьте особенно внимательны и бдительны при обращении с денежными средствами. Не поддавайтесь легким способам обогащения, не соглашайтесь на заманчивые предложения и не вкладывайте деньги в сомнительные проекты, иначе можете угодить в ловушку мошенников.
Вы также будете склонны к сомнениям и нерешительности относительно своих дальнейших шагов, поэтому в этом случае лучше взять совет у надежного и мудрого друга, который подскажет вам верный ориентир.
В конце недели вы окажетесь в центре внимания противоположного пола. Ваши таланты, обаяние и привлекательность помогут находиться на волне популярности. Но не теряйте голову, просто отнеситесь к признанию с благодарностью и улыбкой.