Гороскоп на неделю с 23 по 29 сентября: Близнецов накроет волна популярности, а Львов - слабости

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Эта неделя - хорошее время для принятия важных решений и планирования ближайшего будущего. Но не руководствуйтесь только эмоциями, а подключите трезвый ум и расставьте приоритеты. Подумайте, что для вас является первоочередным, соотносится ли это с вашими ценностями. Сторонитесь эмоциональной нестабильности, иллюзорности восприятия некоторых людей, особенно малознакомых, будьте аккуратны при обращении с денежными средствами. Акцент делайте на самодисциплине, собранности и внимательности.

Овен news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-xl-___webp_1920.webp 1920w

Последняя неделя сентября окажется вполне успешной и решающей для расставления жизненных ориентиров и перспектив. Многим представителям знака нужно будет принять важные решения, связанные с профессиональным путем и личными отношениями.

Здесь вам помогут ваши мудрость, рассудительность и неторопливость. Если есть возможность, обратитесь за советом к тому человеку, которому вы хорошо доверяете. В романтической сфере вас ждут неожиданности, поэтому будьте готовы к приятным и полезным для вас изменениям.

Телец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-xl-___webp_1920.webp 1920w

Будьте особенно внимательны при движении на автомобиле или путешествиях по воде. Лучше воздержитесь от прогулок на речном трамвае, катамаране или лодке - велик риск попасть в неприятную и опасную ситуацию.

Улучшить свое финансовое положение вам удастся во второй половине недели, поэтому не упускайте шанс принять участие в перспективном и интересном проекте. Здоровье и романтическая сторона жизни будут стабильными и предсказуемыми.

Близнецы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2731287b-0f6e-4247-a22b-68ccf2069bbd/conversions/76eb1330-559b-40b1-bd3e-0c2d2c26ac2f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Уделите особое внимание своему образу и имиджу. Многих представителей знака ждет выход на публику, поэтому важно выглядеть сногсшибательно. Обратитесь за помощью к стилисту и парикмахеру.

Ваши нерешительность, сомнительность сменятся на уверенность в своих силах, знаниях, поэтому успех не заставит себя долго ждать. Вам гарантированы возросшая популярность, признание коллег, руководства и повышенное внимание к вашей персоне. А вот в личной жизни вы будете делать акцент на чувственной составляющей отношений.

Рак news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-xl-___webp_1920.webp 1920w

Не стоит принимать участие в конфликтах и противостояниях на работе - это поможет вам сохранить свою репутацию и должность. Выбирайте нейтральную позицию и при любых обстоятельствах сохраняйте уважительное отношение к окружению.

Вторую половину недели посвятите своему здоровью - пересмотрите свой режим дня. Выходные проведите на природе с любимыми для вас людьми. Романтическая часть жизни будет активной у тех, кто находится в активном поиске второй половины.

Лев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вы сможете продемонстрировать яркие стороны личности, таланта и способностей. Есть все шансы, чтобы добиться популярности и признания, поэтому отложите свою лень и не потакайте своим слабостям.

Вероятно, даже удастся пополнить свои контакты хорошими связями и знакомствами, которые помогут вам реализовать профессиональные амбиции. Берегите свое здоровье - избегайте переедания и употребления алкоголя.

Дева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вы будете активными и успешными. Если у вас есть дети, то именно в этот период их удастся направить и мотивировать на развитие и совершенствование своих способностей, знаний и талантов. Материальное положение останется стабильным, если не будете тратить деньги под влиянием сиюминутных эмоций.

Велик риск оказаться в ловушке мошенников и аферистов, поэтому будьте внимательны при обращении с финансами и не делайте вложений в сомнительные, но заманчивые предложения. В личной жизни ждите приятные неожиданности.

Весы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе вам предстоят колебания и сомнения. Многим представителям знака нужно будет сделать выбор между романтикой и профессией. Только не торопитесь и хорошо обдумайте все плюсы и минусы своего решения.

Во второй половине недели вы окажетесь под повышенным вниманием социума. Есть вероятность, что даже придется выйти на широкую публику со своими идеями и предложениями. В выходные позвольте себе расслабиться и снять напряжение - совершите прогулки, сходите на массаж или примите ванну с эфирными маслами.

Скорпион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/544b08b0-c34d-4159-adc9-97c12ba193cf/conversions/7f722581-a780-4d99-844c-2cc59a3b2e4d-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вам предстоит интеллектуальная работа, которая принесет достойные результаты в самое ближайшее время. В середине недели сбавьте свою активность, не вступайте в споры, конфликты и сведите общение к минимуму.

Лучше займитесь планированием событий и возможных вариантов их развития - так сможете увидеть и оценить риски для себя и людей из окружения. Финансовое положение улучшится уже к выходным.

Стрелец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-xl-___webp_1920.webp 1920w

На этой неделе не идите на поводу у своих эмоций - можно стать жертвой собственной непрактичности. Вы будете склонны к излишней доверчивости к малознакомым людям, которые могут оказаться мошенниками. Не проявляйте легкомыслия в обращении с деньгами и в отношениях с новыми знакомыми.

В конце недели вам гарантировано хорошее настроение благодаря встречам с друзьями, общению и дружной атмосфере. Главное, одевайтесь по погоде и хорошо высыпайтесь.

Козерог news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-xl-___webp_1920.webp 1920w

Вы будете решать вопросы, связанные с обучением, а также планированием ближайшего будущего и финансов. Вам могут предложить помощь органы власти или руководство, поэтому не упустите шанс получить консультацию или нужный ориентир.

Чтобы поддержать хорошую физическую форму, вам нужно прекратить идти на поводу у своих слабостей. Это же касается и финансовой сферы - включите режим разумной экономии и избегайте ненужных трат.

Водолей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0e1dc0a2-b051-4968-83d9-8655c797f350/conversions/7a6e56df-dc70-457c-b51c-4cea907c1a56-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эта неделя подарит вам возможность проявить себя, продемонстрировать свои таланты и способности. Некоторые представители знака сменят образ и ярко смогут заявить о себе окружающим. Те, кто трудится в сфере науки, технических разработок смогут совершить открытия и сделать рывок вперед, обойдя многих конкурентов.

Творческие представители знака создадут самый настоящий шедевр, благодаря которому смогут обрести признание и получить финансовый бонус. Спланированный образ жизни, позитивное настроение и вдохновленное состояние - залог хорошего самочувствия.

Рыбы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Будьте особенно внимательны и бдительны при обращении с денежными средствами. Не поддавайтесь легким способам обогащения, не соглашайтесь на заманчивые предложения и не вкладывайте деньги в сомнительные проекты, иначе можете угодить в ловушку мошенников.

Вы также будете склонны к сомнениям и нерешительности относительно своих дальнейших шагов, поэтому в этом случае лучше взять совет у надежного и мудрого друга, который подскажет вам верный ориентир.