Гороскоп на неделю с 24 по 30 марта: Дев ожидает проверка, Ракам стоит довериться интуиции

С наступлением новой недели у вас могут возникнуть новые мечты и планы. Конечно, появятся мотивация и вдохновение для осуществления задуманного. В этот период стоит пересмотреть свои приоритеты. Конец марта будет благоприятным для открытия бизнеса, переезда, смены работы. Но будьте осторожны в финансовых вопросах, с крупными покупками лучше повременить.

Овен news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/20f80d6d-e49f-4716-8303-b29c69cd1986/conversions/062296d5-e238-49ef-80fc-5a253e3d2328-xl-___webp_1920.webp 1920w

На работе вас ждут некоторые незначительные изменения, которые сначала будут доставлять неудобства. Но вскоре в этом вы найдете плюсы. Неделя обещает быть стабильной в финансовом плане. Хотя некоторым представителям знака будет казаться, что денег все время не хватает. Но так только кажется.

На этой неделе позаботьтесь о своем физическом здоровье. Если вы подумывали о здоровом образе жизни, то самое время перейти на сторону зожников. Тех, кто со вторыми половинками, и одиночек ждет улучшение в личной жизни.

Телец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c9228fc5-7012-4d21-9bdf-0a842512a0ee/conversions/f7a92163-2455-4210-bea2-28136230acd5-xl-___webp_1920.webp 1920w

В карьере придет вдохновение, работа будет легкой и в удовольствие. Откроется поле для креативности. Не упустите свой шанс, чтобы получить признание. А вот с деньгами будьте осторожными. Не берите с собой большие суммы денег. Будет повышен риск обмана или кражи.

Эта неделя будет благоприятной для того, чтобы бросить вредные привычки. Стоит также пересмотреть свое питание и больше гулять на свежем воздухе. Отношения со второй половинкой порадуют романтикой. Одиноким представителям знака будет не хватать внимания. Недостаток можно восполнить общением с семьей.

Близнецы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6e10fc05-6a28-43e3-ac95-7ed7ad6f8420/conversions/5c239b97-04a4-4a9a-aaa2-71fc72306641-xl-___webp_1920.webp 1920w

На работе вы встретите новых людей. Не спешите открываться перед ними, иначе это используют против вас в будущем. Вас могут ожидать выгодные предложения. В финансах ожидаются значительные улучшения. Дополнительные деньги лучше отложить, а не инвестировать.

Наступил идеальный период для заботы о себе. Больше времени уделите отдыху и ментальному здоровью. Наладьте режим сна и займитесь медитацией. Близнецов ожидают новые знакомства, которые могут повлиять на будущее. Но не забывайте уделять время своим близким.

Рак news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7feba6ba-3310-403b-a064-9554eefc77a7/conversions/bf38a2f2-fce3-41c4-b790-dfeb6837bc92-xl-___webp_1920.webp 1920w

Конец марта подарит много вдохновения и легкость в выполнении работы. Тем не менее, не бойтесь брать на себя ответственность и доверяйте интуиции. Лучшее применение денег в этот период - инвестиции в себя. Начните обучаться чему-то новому.

Следите за уровнем своей энергии и не перегружайте организм. Избегайте стрессовых ситуаций, займитесь укреплением иммунитета. В отношениях проявите доверие и искренность своих чувств, доверяйте интуиции. Старайтесь больше времени проводить с близкими в домашних делах.

Лев news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/47a36406-1f46-49a8-947c-0f13ca2e027e/conversions/bbe0e5c8-3e05-449b-9492-7fc700871e2c-xl-___webp_1920.webp 1920w

В карьерных вопросах будьте осторожны и тщательно подбирайте слова при общении с коллегами и начальством. Неправильные действия могут привести к даже к увольнению. Постарайтесь на работе не рассказывать о личном, это используют против вас. Неделя также привлечет дополнительный доход. Можете совершать любые покупки без чьей-либо помощи.

Не пренебрегайте тренировками, но и старайтесь не выполнять слишком тяжелые упражнения, это может навредить организму. Не забывайте про качественный отдых и полезные перекусы. Чтобы отношения перешли на более серьезный уровень, проработайте чувства ревности и уверенности в себе.

Дева news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef759284-fba6-473c-a0e7-69a29fcf554f/conversions/72c2eb08-0cfa-45ee-825d-f66f8dbbda26-xl-___webp_1920.webp 1920w

На работе вас ждут неожиданные события, например, проверка. Поэтому уделите внимание порядку в документах и на рабочем месте. Ожидается дополнительное финансовое поступление. Но больших вложений может потребовать ваше жилье. С этим вопросом вы быстро справитесь.

Самочувствие точно станет лучше, если вы будете есть больше овощей, фруктов и уменьшите потребление тяжелой, жирной пищи. На этой неделе вас ждет немало романтики. Могут быть небольшие разногласия, на которых не стоит акцентировать внимание. Любые конфликты будут решаться через искренний диалог.

Весы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5864f522-59a8-4359-a262-5d0d51396172/conversions/c04fe7c3-37c1-4d4b-a1c0-c8d26fd232ab-xl-___webp_1920.webp 1920w

Эта неделя преподнесет новые проекты и задачи на работе. Не спешите отказываться, ведь есть возможность подняться по карьерной лестнице. Деньги стоит вкладывать в заботу о себе, а дорогие покупки и крупные вложения лучше перенести на другой период. Также советуем рассчитаться с долгами.

Не погружайтесь в негативные эмоции и избегайте стресса. Сфокусируйтесь на позитиве и эмоциональном равновесии. Больше гуляйте и следите за качеством сна. Уравновешенность поможет достичь гармонии в отношениях. Ваша любовь может выйти на новый уровень.

Скорпион news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/5650efd3-406e-4ec8-a3ef-90511723189d/conversions/1195863a-23eb-4a74-b94e-3715a7749a7b-xl-___webp_1920.webp 1920w

В конце месяца вам предстоит серьезный разговор с руководством. Поэтому проявляйте инициативу, тщательно выбирайте слова и качественно выполняйте работу. Вас может ждать даже повышение и денежное вознаграждение. Финансы могут прийти и через дарение.

Есть риск на этой неделе заработать выгорание. Поэтому внимательно отнеситесь к своему здоровью. Не вымещайте негативные эмоции на близких. Взгляните на отношения со стороны и проанализируйте поведение своей второй половинки. Возможно, пора что-то менять.

Стрелец news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e4505549-ff43-44b9-ad79-7b4364be6fdc/conversions/f93afa6b-395e-49b4-b575-af61cad0dfa4-xl-___webp_1920.webp 1920w

В это время к вам может прийти вдохновение и новые бизнес-идеи. Не медлите с их реализацией. Только не распространяйтесь об этом и действуйте без помощников. Неделя благоприятна для инвестиций, а не накоплений.

Старайтесь проводить больше времени дома, чтобы не перегрузить организм. В этот период возможны травмы и ушибы. Энергию пустите на то, чтобы избавиться от вредных привычек. Судьба приготовила для вас знакомство, вероятно, с будущей второй половинкой. Семейных представителей знака ждут приятные сюрпризы и романтические свидания.

Козерог news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/0d32aa1f-f088-414f-bb7e-d1a8d2058e10/conversions/0303654c-af3a-42df-a630-79c631e8d208-xl-___webp_1920.webp 1920w

Работа приготовила для вас новые задачи. Не бойтесь дополнительной ответственности. Если справитесь, вас ждет повышение. А вот с финансами будет сложно. Постарайтесь не делать импульсивных покупок, деньги еще могут понадобиться.

Прислушивайтесь к своему организму во время тренировок, чтобы не получить травмы. Посвятите время укреплению суставов и растяжке. На этой неделе в отношениях с близкими могут возникнуть бытовые вопросы. Это может вывести вас на эмоции. Но не спешите в таком состоянии что-то делать. Сосредоточьтесь на спокойствии, и конфликт решится.

Водолей news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/b9f67fd2-eb6f-4127-894c-883b9c03605a/conversions/50e5b36b-8499-4536-8d80-83879f341980-xl-___webp_1920.webp 1920w

Работа на этой неделе может вызвать у вас неприятные эмоции и мысли. Не прибегайте к резким переменам, вскоре настрой и ситуация изменятся в лучшую сторону. Не советуем брать взаймы и кредиты.

Эмоционального равновесия в этот период поможет добиться качественное питание, сон и частые прогулки. Можно заняться йогой. В личной жизни возможны перемены. Также неделя будет насыщена встречами с друзьями. Но не всегда все будет идти по плану. Выходные лучше проведите с семьей.

Рыбы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/52d95618-1a0e-4bd1-9690-a25ac87e1ce8/conversions/7e9e460c-a161-415e-b589-6f3fa8749ef6-xl-___webp_1920.webp 1920w

Не следует отвлекаться от рабочих задач. За помощью лучше обращайтесь к коллегам из команды. В этот период может появиться возможность дополнительного заработка. Но не стоит сразу тратить деньги, они могут пригодиться на непредусмотренные нужды.