Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября: Львы укрепят авторитет, Стрельцы пересмотрят свои убеждения

Неделя будет насыщена переменами и возможностями. Многим знакам придется проявить терпение в начале семидневки, однако уже к ее середине откроются новые перспективы в делах, финансах и личных отношениях. Звезды советуют не торопиться с важными решениями, а внимательнее относиться к деталям и доверять интуиции.

На этой неделе от вас потребуется решительность, но без спешки. Энергия будет, но ее лучше направлять точечно, а не разбрасывать. В начале семидневки возможны задержки в делах - не давите на обстоятельства силой. К середине недели ситуация выровняется, появятся ясность и поддержка со стороны.

В спокойной обстановке наводите порядок в ежедневных делах, здоровье и рабочих процессах и занимайтесь умеренной физической активностью. Финансовые вопросы решайте ближе к концу недели. В личных отношениях возможны прямые разговоры, поэтому старайтесь не перегибать палку.

Для вас новая неделя - благоприятное время для наведения порядка как в делах, так и в мыслях. При возникновении мелких недоразумений с коллегами или близкими сохраняйте спокойствие. С середины недели открывается удачный период для переговоров и оформления документов.

В личной жизни вероятны приятные моменты, если вы проявите инициативу. Но помните, что чувства прятать не надо, но и давить излишне тоже. А вот деньги пока лучше не разбрасывать под воздействием эмоций.

Неделя будет насыщенной и динамичной. Возможны неожиданные предложения, связанные с работой или поездками, но не торопитесь соглашаться сразу, изучите детали. Конец недели - время для общения, новых знакомств и обучения.

Свободное время посвятите пересмотру того, что думаете, с кем общаетесь и какие идеи считаете своими. Близким и коллегам пока не обещайте слишком много - лучше меньше, но честно. В любви вам тоже захочется легкости, но атмосфера недели в целом пока будет тянуть на глубину.

В начале недели не принимайте важные финансовые решения - эмоциональный фон может помешать трезвой оценке. Со среды наступает более спокойный и продуктивный период. Удачными будут дела, связанные с недвижимостью, семьей и домашним хозяйством. Во второй половине недели ждите приятные новости.

Выходные проведите с пользой - совершите короткую поездку, начните учиться чему-то новому, откройтесь для общения с родственниками и знакомыми. В отношениях со второй половинкой будет больше тепла и стабильности, если вы не замкнетесь.

Для вас неделя сложится удачно в плане личных и профессиональных инициатив. К середине недели откроются хорошие возможности для карьерного роста и укрепления авторитета. В выходные уделите время любимому человеку и отдыху.

На неделе придется наводить порядок в финансах и даже самооценке. С партнером возможны мелкие обиды, но если хочется сохранить отношения и гармонию в них, не раздувайте недопонимания в целую драму.

У вас ожидается активная неделя с решением накопившихся вопросов. Ее начало благоприятно для переговоров, подписания бумаг и налаживания контактов. Возможны денежные поступления, но не исключены и незапланированные траты.

В личных отношениях важно избегать придирчивости - мягкость даст больше, чем критика. Эта неделя - старт нового цикла, поэтому подумайте над своими привычками, здоровьем, займитесь поиском работы, обновите внешний вид и пространство в доме.

В начале недели возможна некоторая неопределенность в делах, однако уже к середине вы почувствуете уверенность. Период как нельзя кстати подходит для творчества, переговоров и работы над имиджем. Лично для вас неделя будет скорее внутренней - захочется отдохнуть, проанализировать прошедшее и завершить старое.

Выходные посвятите культурному досугу и встрече с друзьями, с которыми ощутите, что общение стало легче, а формулировки фраз подбираются самые удачные. Такая гармония не коснется отношений с партнером, поэтому дадим совет: не идеализируйте свою вторую половинку, пока рано задумываться о чем-то серьезном.

Неделя будет результативной, если не станете торопить события. Завершите старые дела и не начинайте новые. Постарайтесь выделить день для финансового планирования и душевных разговоров. В конце недели вероятны приятные сюрпризы.

У вас усиливаются обаяние и притяжение. Друзья, цели, будущие планы выйдут на первый план. Разберитесь, с кем вы реально хотите идти дальше. На работе возможны полезные знакомства. В личной жизни не уходите в контроль и ревность - интенсивность чувств сейчас и так будет высокая.

Вы входите в период активного общения и расширения горизонтов. В основном фокус будет смещен на карьеру, статус и то, как вас видят. Начало недели подходит для учебы, командировок и контактов с людьми издалека. Возможна важная встреча или новость. Будьте внимательны к деталям в документах.

В субботу и воскресенье не помешает замедлиться и восстановить силы. Пересмотрите свои убеждения и продумайте планы на дальнейшую жизнь. В любви возможна дистанция или разговоры о серьезном. Не обещайте больше, чем готовы выполнить.

У вас будет деловая неделя с акцентом на финансы и карьеру. Неделя окажется благоприятна для обращений к руководству, подачи заявок и обсуждения условий. В середине семидневки приступайте к реализации планов, которые долго откладывали.

В личной жизни возможна серьезная беседа. Выходные лучше проведите спокойно, без перегрузок, но к близким и родным черствы не будьте - людям нужна теплота и ваше внимание.

Наступает удачное время для самовыражения и новых начинаний. В понедельник может проявиться небольшая рассеянность - не принимайте решений в таком состоянии. Возможны приятные знакомства и неожиданные предложения. Выходные проведите в кругу близких людей, но не в шумной компании.

На неделе потребуется решать финансовые вопросы. Тема коснется кредитов, налогов, долгов, страховок. В любви возможны резкие прозрения, поэтому не избегайте серьезных разговоров и обсуждайте с человеком, чего на самом деле хотите вы и он.

От вас на этой семидневке потребуется мягкость и терпение, так как в центре окажутся партнерство, договоры и открытые отношения. Во всех делах проверяйте информацию. Оставьте в бурном рабочем графике и место для себя, творчества и заботы о здоровье.

Возможно прояснение ситуации в личных отношениях. Не растворяйтесь в другом человеке, особенно если знаете его не так давно. Пока стоит наладить гармонию с самим собой и эмоциональный фон.