Гороскоп с 14 по 20 сентября: Тельцов ждет судьбоносная встреча, Водолеев - изменения в планах

Неделя с 14 по 20 сентября проходит на стыке практичной энергии Девы и приближающегося влияния Весов. В эти дни легче наводить порядок, закрывать хвосты и вести спокойные, но важные разговоры. Меньше пользы от громких стартов и больше от точности, договоренностей и режима.

Эта неделя потребует от вас терпения. В начале недели возможны разногласия с коллегами - не спешите с выводами, лучше выслушайте чужую точку зрения. К среде ситуация прояснится, и вы сможете вернуться к привычному ритму. Финансовая сфера стабильна, но крупные траты лучше отложить на выходные. В личной жизни звезды советуют больше времени уделить близким, а не работе.

Отличная неделя для творчества и самовыражения. Вы почувствуете прилив вдохновения, который стоит направить на давно отложенный проект. В середине недели возможна неожиданная встреча, которая окажется судьбоносной. В отношениях наступает период гармонии: самое время для романтического вечера или совместной поездки. Здоровье не подведет, если не забывать про отдых.

Ваша коммуникабельность будет на высоте. Удачное время для переговоров, презентаций и новых знакомств. Во второй половине недели возможны небольшие трудности в семье - постарайтесь не переносить рабочие проблемы домой. Одинокие Близнецы могут встретить интересного собеседника, который перерастет в нечто большее.

Неделя подходит для наведения порядка как в доме, так и в мыслях. Возможно возвращение к старой идее, которая теперь кажется вполне осуществимой. В середине недели будьте внимательны к своему самочувствию: хроническая усталость может дать о себе знать. Финансово выгодным окажется четверг и пятница.

Неделя благоприятна для карьерных шагов: смело предлагайте идеи, просите о повышении, начинайте новые дела. В личной жизни возможен яркий романтический эпизод, особенно у тех, кто давно одинок. К выходным появится желание уединиться и заняться собой. Прислушайтесь к себе.

Солнце в вашем знаке придает уверенности и сил. Неделя идеальна для завершения старых дел и начала новых проектов. Внимательно следите за документами - возможна мелкая ошибка, которая может стоить времени. В отношениях наступит ясность: вы наконец поймете, чего хотите на самом деле.

Неделя пройдет под знаком перемен. Возможно неожиданное предложение, от которого будет сложно отказаться. Не торопитесь, взвесьте все "за" и "против". В финансовых вопросах будьте осторожны: избегайте импульсивных покупок. В личной жизни намечается теплый период, особенно для пар, которые давно вместе.

Вас ждет насыщенная неделя. В начале возможны скрытое напряжение в коллективе - не ввязывайтесь в интриги. К четвергу ситуация изменится в вашу пользу. Отличное время для самообразования и развития навыков. В любви преобладают страсть и глубина: вы сможете разобраться в давних переживаниях и отпустить их.

Энергия бьет ключом, направьте ее в полезное русло. Хорошая неделя для путешествий, даже коротких, и для расширения кругозора. Возможны приятные новости от друзей и близких. В работе не хватайтесь за все сразу, расставьте приоритеты. В личной жизни будут присутствовать легкость и флирт.

Неделя требует сосредоточенности. В начале возможны задержки в делах - не паникуйте, все решится к середине недели. Ваша настойчивость будет вознаграждена: возможен успех в проекте, над которым вы давно работаете. В отношениях наступило время для серьезных разговоров. Не бойтесь говорить о чувствах.

Неделя принесет неожиданные повороты. Возможны внезапные перемены в планах, отнеситесь к ним как к возможности, а не как к проблеме. В среду-четверг высок риск конфликтов на работе: сохраняйте спокойствие. Наступает финансово благоприятный период для инвестиций в себя - курсы, книги, здоровье.

Интуиция будет особенно сильной, доверяйте внутреннему голосу. Неделя подходит для творчества, медитации и восстановления сил. В начале недели возможна небольшая неразбериха в документах или платежах - перепроверьте все. В личной жизни наступает период нежности и взаимопонимания. Одинокие Рыбы могут встретить человека, с которым будет легко и спокойно.