Гороскоп с 3 по 9 августа: Козероги нарушат все правила, а Львы станут миротворцами

В центре этой недели - принцип бумеранга. Все, что вы запустите в мир с 3 по 9 августа, вернется к вам удивительно быстро, но не один в один, а с неожиданным поворотом. Это время удивительных совпадений: случайная фраза отзовется важным разговором через пару дней, а поспешное решение обернется не ошибкой, а удачным обходным путем.

Звезды советуют не забегать вперед и не планировать грандиозных перемен - сейчас гораздо ценнее оглянуться вокруг и понять, что из уже существующего работает на вас, а что - против.

Эта неделя похожа на игру с отражениями: чем спокойнее и честнее вы будете с собой, тем яснее станут ваши истинные цели. Наблюдайте за тем, как люди и обстоятельства отвечают на ваши действия, и вы увидите картину, которую раньше не замечали.

Сейчас ваши слова обладают двойной силой. Сказанное в шутку может быть воспринято всерьез, а брошенное сгоряча - надолго ранить другого. Поэтому на этой неделе тренируйтесь говорить ровно то, что имеете в виду.

В работе вас ждет неожиданное признание ваших заслуг, но только если вы не будете перетягивать одеяло на себя. Вторая половина недели отлично подходит для того, чтобы пересмотреть свои финансовые привычки: возможно, вы найдете способ сэкономить, даже не урезая себя в удовольствиях.

На этой неделе вы столкнетесь с необычным выбором: привычный путь против нового, неизведанного. Звезды советуют хотя бы раз попробовать новое, даже если это просто другой сорт кофе или новая дорога на работу. Это запустит цепочку удачных событий.

С 5 по 7 августа будьте особенно внимательны к просьбам коллег: помогая им, вы неожиданно решите свою собственную застарелую проблему. В личной жизни возможен легкий конфликт из-за бытовых мелочей, но он быстро сойдет на нет, если вы отнесетесь к ситуации как к анекдоту, который вы расскажете друзьям за ужином

Ваша тема на эти дни - тишина. Мир вокруг будет слишком шумным, и чтобы не потерять себя, вам необходимо выкраивать по 15-20 минут в день на полное уединение без гаджетов.

В понедельник и вторник возможны странные совпадения: вы встретите человека, о котором только что думали. Это знак, что Вселенная с вами на связи. К концу недели вы поймете, что одна из ваших давних идей больше не актуальна - смело отпускайте ее, освобождая место для новых планов, которые появятся в выходные.

Для вас неделя пройдет под знаком "возвращения долгов" не только материальных, но и эмоциональных. Если вы кому-то обещали поддержку, сейчас самое время ее оказать. И наоборот, если вы ждали ответа от кого-то, он придет именно в эти дни.

С 3 по 5 августа вам могут предложить нестандартный проект или идею, которая на первый взгляд кажется странной - не отвергайте ее сразу, обдумайте. А на выходных ваше тело попросит активности: прогулка на велосипеде или длительная пешая прогулка снимут накопившееся напряжение.

Львы, вам предстоит сыграть роль миротворца, даже если вам этого совсем не хочется. Вокруг вас начнут "склеиваться" чужие конфликты, и именно от вашего такта будет зависеть, перерастут ли они в ссору. Главный совет на эту неделю: не принимайте все на свой счет. То, что кто-то хмурый, - это не про вас.

С 6 августа ваш творческий потенциал неожиданно взлетит, и вы придумаете гениальное решение для рутинной задачи. Финансовая удача ждет тех Львов, которые рискнут вложиться в обучение или книги.

На этой неделе вы будете удивляться тому, как часто люди будут искать у вас совета. Не раздавайте готовые ответы, вместо этого задавайте встречные вопросы, чтобы человек нашел решение сам. Это сэкономит ваши силы.

В середине недели возможна встреча, которая перевернет ваше представление о каком-то давнем событии. Оказывается, вы помнили его не совсем так, как было на самом деле. Выходные - хорошее время для того, чтобы навести порядок в телефоне и компьютере: удалите лишнее, и вы почувствуете прилив ясности в голове.

Весы, ваше главное оружие на этой неделе - легкость. Вы привыкли все взвешивать, но сейчас чаши весов будут раскачиваться сами собой, и ваши попытки их уравновесить только добавят качки. Лучше доверьтесь течению и не бойтесь выглядеть спонтанными.

В середине недели вам предложат участие в чем-то новом - соглашайтесь, даже если это звучит странно. Это откроет дверь, о существовании которой вы не подозревали. А в личных отношениях, если почувствуете, что назревает недопонимание, вместо долгих разборов полетов просто переключите тему - туча рассеется быстрее, чем вы скажете "мир".

На этой неделе вам придется быть мягче, чем вам этого хочется. Обстоятельства будут складываться так, что прямота и жесткость сыграют против вас. Но это не поражение - это дипломатия.

С 3 по 6 августа возможны неожиданные возвращения старых контактов: кто-то из прошлого напомнит о себе, и это будет не случайно. Прислушайтесь к тому, что он скажет. Финансовые вопросы лучше решать в первой половине недели, а во вторую - заниматься творчеством или тем, что давно ждало вашего внимания. И помните: если кто-то выводит вас из себя, представьте его в смешной шляпе - это работает безотказно.

Эта неделя - ваш личный аттракцион сюрпризов. Вы будете кидать идеи направо и налево, и некоторые из них, даже самые абсурдные, вдруг начнут работать. Звезды советуют записывать все, что приходит в голову в период с 4 по 6 августа, - среди этого мусора может оказаться золото.

Но будьте осторожны: ваша энергичность может утомить окружающих, поэтому иногда полезно делать паузы и давать слово другим. А если что-то пойдет не по плану, просто скажите: "Ну и ладно, зато будет что вспомнить".

Козероги, ваш обычный режим "делать и добиваться" в эти дни ломается об одну простую истину: иногда лучший способ ускориться - это остановиться. В начале недели вас могут забросать чужими просьбами, и у вас возникнет соблазн взять все на себя. Не делайте этого. Научитесь делегировать, даже если кажется, что никто не сделает так же хорошо.

К четвергу прояснится старая рабочая головоломка, которая мучила вас последние пару недель. В выходные устройте себе "день без правил" - съешьте что-то вредное, посмотрите глупый фильм и ни о чем не думайте. Это тоже стратегия.

Эта неделя для вас - время странных совпадений и неожиданных союзов. Люди, которых вы раньше не замечали, вдруг станут важными, а привычные компании, наоборот, немного отойдут на второй план. И это нормально.

С 3 по 5 августа возможны нестандартные предложения по работе или учебе - не отвергайте их только потому, что они непривычные. Ваш мозг сейчас работает на повышенных оборотах, но чтобы не перегреться, чередуйте умственную активность с физической. И если кто-то скажет, что ваши идеи слишком безумны, улыбнитесь и ответьте: "Спасибо, я воспринимаю это как комплимент".

В эти дни ваша интуиция будет работать как детектор лжи, только лучше. Вы будете считывать настроение людей с полувзгляда, и это может как помочь, так и вымотать. Постарайтесь не погружаться в чужие проблемы слишком глубоко, иначе рискуете утонуть вместе с ними.

С 6 по 8 августа ждите приятного известия, связанного с деньгами или документами. А если вам станет грустно без видимой причины, просто включите любимую музыку и танцуйте, даже если вы один. Психологи называют это терапией, а звезды - просто хорошим советом.