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Гороскоп с 5 по 11 октября: Весам предстоит сделать выбор, Скорпионам стоит не торопить события

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Гороскоп с 5 по 11 октября: Весам предстоит сделать выбор, Скорпионам стоит не торопить события

Неделя с 5 по 11 октября проходит под влиянием Весов: на первый план выходят договоренности, баланс и необходимость выбрать, а не откладывать. Энергия осени уже ощутимая - меньше праздной суеты и больше конкретных разговоров. Многие почувствуют, что старые недоговоренности сами всплывают. Это хороший период для переговоров, наведения порядка в отношениях и осторожных решений по деньгам.

Гороскоп с 5 по 11 октября: Весам предстоит сделать выбор, Скорпионам стоит не торопить события

Неделя не про скорость, а про удержание позиции. В работе возможны споры за внимание или ресурсы: выигрывает тот, кто приводит факты, а не разжигает конфликты. В личной жизни прямые слова полезны, если за ними нет ультиматума. Не начинайте сразу три дела. Закройте одно и только потом беритесь за следующее. Спорт поможет снять напряжение лучше всего.

Гороскоп с 5 по 11 октября: Весам предстоит сделать выбор, Скорпионам стоит не торопить события

Хорошая неделя для оплаты счетов, ремонта и всего, что касается дома. Не обещайте помочь всем сразу: скажите, в какой день вы свободны. В паре важнее приготовить ужин или решить бытовой вопрос, чем устроить сюрприз. Если хочется совершить крупную покупку, подождите сутки и пересчитайте, не ударит ли она по обязательным платежам.

Гороскоп с 5 по 11 октября: Весам предстоит сделать выбор, Скорпионам стоит не торопить события

Сообщений и встреч будет много, но не все они по делу. В работе фиксируйте договоренности письменно: устные обещания на этой неделе легко забываются. В личной жизни легкость помогает, пока вы не раздаете слова "на автомате". Уделите свое внимание только самым важным делам, остальное подождет. Проверяйте факты, прежде чем делиться новостями.

Гороскоп с 5 по 11 октября: Весам предстоит сделать выбор, Скорпионам стоит не торопить события

Домашние вопросы выйдут на первый план. Придется решать, кто за что отвечает, как провести вечер, чего не хватает в быту. В работе лучше опираться на знакомые процессы, а не на резкую смену курса. Близким нужна ваша включенность, будьте рядом, помогайте, слушайте. Если назревает важный разговор, то оставьте его на дневное время, так как вечером эмоции сильнее фактов.

Гороскоп с 5 по 11 октября: Весам предстоит сделать выбор, Скорпионам стоит не торопить события

Желание быть замеченным никуда не денется, однако важно показать результат, а не разбрасываться обещаниями. В отношениях щедрость работает, если не превращается в ожидание оваций, сделайте что-то приятное искренне, сделайте первый шаг. Не устраивайте сцену из-за мелкого недопонимания, спокойно обсудите все волнующие вас вопросы.

Гороскоп с 5 по 11 октября: Весам предстоит сделать выбор, Скорпионам стоит не торопить события

Неделя подойдет для того, чтобы навести порядок в делах: пересмотрите документы, внесите необходимые правки, разберитесь с "хвостами". На работе ваша точность будет выглядеть как компетентность. В отношениях уберите лишнюю критику: людям нужна помощь, а не перечисление ошибок. Не засиживайтесь до ночи, недосып только вызовет раздражение.

Гороскоп с 5 по 11 октября: Весам предстоит сделать выбор, Скорпионам стоит не торопить события

Если перед вами стоит какой-либо выбор, то нужно принять решение как можно быстрее. Неопределенность начнет раздражать и вас, и окружающих. В работе дипломатия полезна, только если вы называете срок. В личной жизни баланс важнее идеальной справедливости. Спокойно принятое решение даст вам чувство облегчения.

Гороскоп с 5 по 11 октября: Весам предстоит сделать выбор, Скорпионам стоит не торопить события

Старые темы и недоговоренности могут всплыть в разговоре или в переписке. Не отвечайте собеседнику сразу, если внутри уже "кипит". Сначала проанализируйте, что именно вас задело, потом решите, говорить ли это человеку. Рабочими идеями не делитесь полностью, детали оставьте при себе. В отношениях молчание воспринимается как холод, если вам нужна пауза, скажите об этом прямо, а не исчезайте.

Гороскоп с 5 по 11 октября: Весам предстоит сделать выбор, Скорпионам стоит не торопить события

Появится желание куда-то поехать, записаться на курс или согласиться на новую авантюру. Соглашайтесь, только если текущие дела не повиснут. В работе идея жива только с первым конкретным шагом и датой. В личной жизни оптимизм притягивает, а невыполненное обещание повышает уровень недоверия. Не обещайте лишнего, если знаете, что не будет возможности выполнить дело.

Гороскоп с 5 по 11 октября: Весам предстоит сделать выбор, Скорпионам стоит не торопить события

Неделя для расчета и последовательности. Продвижение будет не быстрым, зато измеримым. Лучше качественно выполнить одну задачу, чем взяться за несколько, но не довести до конца ничего. В финансах перепроверяйте цифры дважды и не подписывайте документы в спешке. Не "несите" работу в отношения, будьте мягче и ласковее.

Гороскоп с 5 по 11 октября: Весам предстоит сделать выбор, Скорпионам стоит не торопить события

У вас есть идея, но ее не понимают из-за неправильной формулировки. На работе объясните: что делаем, кто делает, к какому числу. Без этого предложение останется "интересным, но непонятным". С близкими и друзьями будьте искренними, не демонстрируйте превосходство. Делитесь своими мыслями и идеями, нужный человек поможет реализовать задумки.

Гороскоп с 5 по 11 октября: Весам предстоит сделать выбор, Скорпионам стоит не торопить события

Не подписывайте важные бумаги, если вы в состоянии тревоги или усталости. Перенесите разговор на следующий день. В личной жизни разговоры могут быть теплыми, но размытыми - повторите вслух, о чем именно договорились, говорите конкретно о своих чувствах. Не принимайте чужие переживания на свой счет, просто будьте рядом.

Разделы:

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