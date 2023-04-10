Гороскоп на неделю с 10 по 16 апреля: Тельцов ждет интересная встреча, Девам стоит быть аккуратными в общении, у Рыб исполнятся заветные мечты

Эта неделя обещает быть эмоциональной и яркой. Она принесет легкость в общении, примирение тем, кто в ссоре. Ожидаются новые знакомства и установление полезных связей. Откроются новые возможности в сфере финансов. Постарайтесь не участвовать в конфликтах и быть терпимыми к людям. Это поможет вам сохранить свое эмоциональное состояние.





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На этой неделе вы всерьеззайметесь решением финансовых проблем. Успехов в материальных делах пока ожидать не стоит, поэтому придется отложить покупку, о которой вы так давно мечтали, либо взять нужную сумму в долг.

Возвращать долг будет непросто, поэтому несколько раз подумайте перед тем как занимать деньги. Зато в этот период в вашей жизни появится влиятельный и авторитетный человек, который впоследствии будет вам помогать.





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На этой неделе вам ни в коем случае нельзя проявлять необдуманную напористость и настойчивость. Близкие в этот раз не смогут простить и оправдать ваше упрямство, поэтому во избежание ссор и конфликтов придержите свое упорство.

Звезды рекомендуют не давать оценку и не критиковать малознакомых людей. Одиноким представителям знака есть смысл обновить гардероб - в выходные вас ждет необычная встреча с интересным человеком.





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На этой неделе вам удастся прийти к миру, если с кем-либо вы находились в ссоре или крупном конфликте. Не бойтесь сделать шаг к примирению первыми. На работе ожидает приятная новость, возможно, премия или полезное для вас обучение. Позитивным событием станет визит человека, с которым вы тепло общаетесь.

Если находитесь в поиске работы и вам поступит хорошее предложение, не стоит его игнорировать. Выходные проведите с семьей, уделите внимание друзьям или навестите заболевшего знакомого.





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Эта неделя может внести путаницу в романтические отношения. Есть вероятность, что вы познакомитесь с человеком, к которому у вас возникнет симпатия. Если вы уже не одиноки, то постарайтесь не переключать свое внимание на новый объект. Если же сердце свободно, позвольте себе влюбиться по-настоящему.

Для вас наступает прекрасное время, чтобы ярко проявить себя в работе, поэтому старайтесь, чтобы любовные дела не мешали построению карьеры в этот период. Выходные проведите с детьми. Запланируйте совместный поход в кино, театр или прогуляйтесь по парку.





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Эта неделя сложится для вас успешно и позитивно. Все, что вы запланировали и наметили, удастся осуществить с легкостью и без помощи окружающих.Звезды рекомендуют контролировать свои траты. Есть вероятность, что вы потратите большую сумму денег на вещь, в которой нет необходимости.

Старайтесь не носить с собой слишком много денег, иначе для карманных воров вы станете желанной добычей. Выходные лучше провести на природе с друзьями или семьей. Свежий воздух, приятная компания помогут вам восстановиться после трудовой недели.





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На этой неделе будьте весьма аккуратны и внимательны при общении с людьми. Следите за своими словами и старайтесь не делиться информацией о своей личной жизни, иначе можно натолкнуться на непорядочность некоторых лиц.

Представители сильного пола на работе будут пользоваться популярностью и вызывать интерес у коллег. Ваша активность и работоспособность, проявление инициативы будут награждены. Представительницы слабого пола почувствует особое внимание и заботу со стороны противоположного пола.





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На этой неделе постарайтесь не сравнивать себя с другими людьми. Такие сравнения могут вызвать у вас недовольство своей жизней, разочарование и досаду. Эти чувства сейчас вам совсем ни к чему.

Звезды советуют взять отпуск хотя бы на пару дней, чтобы наполнить себя энергией и восстановить силы.Отдыхать желательно в одиночку. Дажесвою вторую половинку и детей лучше оставить дома.





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У многих представителей знака на этой неделе появится хорошая возможность пополнить свой бюджет. Есть вероятность, что вас пригласят поучаствовать в каком-либо проекте или вы найдете неплохую подработку.

Постарайтесь сейчас не давать деньги в долг и не пытаться убедить в своей правоте близкого человека. Если хотите, чтобы вас услышали, действуйте деликатно и внимательно.





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На этой неделе ваше внимание и силы будут направлены на решение рабочих вопросов. Распределяйте нагрузку грамотно. Есть вероятность столкнуться с физическим и эмоциональным выгоранием и упустить что-то в личных отношениях.

Семейным представителям знака нельзя пропускать сигнал от любимого человека. Задумайтесь, возможно, стоит что-то изменить в ваших отношениях, чтобы добавить больше ярких эмоций в ваш союз.





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Эта неделя пройдет вполне размеренно и спокойно. Постарайтесь уделить время своему внутреннему миру. Если есть возможность, побудьте наедине со своими мыслями, проанализируйте последние событий своей жизни. Вероятно, вам стоит поменять отношение к людям, стать более терпимыми и гибкими.

В эти дни способность убеждать покинет вас. Поэтому не стоит выступать с какими-либо докладами, активно участвовать в дискуссиях и обсуждать серьезные вопросы на семейном совете.





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На этой неделе вам с легкостью удастся окружить себя психологическим комфортом, независимо от того, как будут обстоять дела. Вы абстрагируетесь от неурядиц на работе и внутрисемейных разладов.

В середине недели постарайтесь избегать шумных компаний и посещения увеселительных мероприятий. Больше времени уделите своей семье или дачным работам. Свежий воздух и физический труд пойдут вам на пользу.





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Звезды говорят, что на этой неделе у вас начнут сбываться самые заветные желания. Отнеситесь к этому с великой благодарностью и будьте терпимы и снисходительны к окружающим вас людям. Постарайтесь прощать им слабости и раздражение.