Гороскоп на неделю с 10 по 16 июня: Овнов накроет ностальгия, Раки в корне изменят свою жизнь, Водолеев ждет признание

На этой неделе отнеситесь с вниманием к мелочам. Старайтесь следить за своими словами, тоном голоса и взглядом. От них будет зависеть, как сложатся отношения с теми, кто рядом. Не будьте многословны, придирчивы и завистливы. Учитесь радоваться успехам других людей, вдохновляться чужими победами, чтобы одержать свою.





Почти всю неделю вас будет преследовать прекрасное чувство ностальгии, которое вызовет у вас человек из прошлого. Внезапная встреча может породить теплые чувства и самые нежные воспоминания.

В профессиональной сфере вам предстоит вернуться к незавершенным делам, потому что появится возможность довести до логического конца проекты, над которыми вы давно трудитесь. Крупные покупки отложите до следующей недели - сейчас не стоит тратить большие суммы денег.

На этой неделе вам придется столкнуться с конфликтами как в профессиональной, так и в романтической сферах. В работе приготовьтесь вежливо и тактично отстаивать свои позиции. В выигрыше окажутся те представители знака, которые смогут спокойно и твердо излагать свою точку зрения.

В финансовом плане вам придется пересмотреть свои траты, чтобы соблюсти баланс между доходами и расходами. А еще вам очень захочется каких-то изменений в личной жизни, но не торопитесь принимать решение под влиянием бурных эмоций.





Эта неделя продолжит тенденции предыдущей: успех в профессиональной сфере будет подкреплен материальным вознаграждением. Вам хватит энергетического потенциала, чтобы справляться со всеми рабочими делами без устали и апатии. Не сбавляйте темп и в конце недели. Выходные вам будет полезно провести на природе, играя в активные игры или устроив длительную велопрогулку.

А еще звезды сулят Близнецам многообещающее знакомство, способное перерасти во что-то большее, чем просто дружба и приятное общение. Если вы еще не нашли свою вторую половинку, то это прекрасный шанс изменить свою жизнь, не упустите его.





Намечается активная и плодотворная неделя: поездки, встречи, решение множества текущих вопросов. Такая активность даже увлечет вас и поможет изменить прежний предсказуемый и размеренный образ жизни.

Семейным представителям знака лучше провести время в кругу родных и друзей, а тем, кто пока не связан узами брака, - в поездках и путешествиях. У вас будет возможность встретить человека, близкого вам по духу.





На этой неделе у вас появятся новые увлечения или хобби. Некоторые представители знака решат поменять место работы, кто-то пересмотрит вопросы карьерного роста на нынешнем месте. На вашем горизонте возникнут перспективы улучшения материального положения, поэтому отнеситесь к ним с большим энтузиазмом.

Ждите повышенного внимания к своей персоне со стороны представителей противоположного пола. Также возможно и пополнение в рядах ваших поклонников. Выходные звезды рекомендуют провести с друзьями. Это может быть совместный поход в кино и посиделки в кафе.





Перед вами возникнет немало вопросов, на которые сложно будет найти ответы. Главное, не поддаваться панике и беспокойству. Уже к концу недели будет найден выход, и все вопросы благополучно разрешатся.

Особое внимание и сосредоточенность потребуются на работе. Не исключено, что могут поступить заманчивые предложения о смене работы. Если вариант хороший, соглашайтесь. В выходные сбросьте тяжелое бремя и позвольте себе расслабиться.





На этой неделе у вас появится возможность избавиться от некоторых зависимостей - вредных привычек или токсичных отношений. Не бойтесь прощаться с тем, что отравляет вам жизнь.

Что касается личной жизни, то есть большая вероятность появления новых поклонников. Но вряд ли эти отношения приведут к чему-то более серьезному, чем легкому флирту.





Вам на этой неделе удастся реализовать свои давние профессиональные амбиции. Успех гарантирован тем, кто работает в сфере медицины, спорта, науки или политики. Также звезды сулят медленное, но верное улучшение финансового состояния.

Уделите особое внимание здоровью. Постарайтесь хорошо высыпаться, рационально питаться и выполнять умеренные физические нагрузки. В противном случае организм даст сбой в самый неподходящий момент.





На этой неделе у вас намечается возобновление старых контактов и связей. Также в вашем окружении могут появиться неоднозначные и очень интересные личности. Новые знакомства имеют все шансы перерасти в крепкую дружбу.

Профессиональные достижения будут у тех, кто занят в сфере искусства. У вас появится прекрасная возможность продемонстрировать свои таланты и способности. Одинокие представители знака получат приглашение на свидание уже в эти выходные.





Вам предстоит немало забот и проблем, которые придется решать в публичном пространстве. Зато вы сможете показать свои организаторские и профессиональные навыки и умения.

Если собираетесь совершить какую-то важную или крупную покупку, лучше всего это сделать в конце недели. Также к вам могут обратиться за помощью друзья или знакомые. Не отказывайте им - все ваши старания и усилия окупятся сторицей. К выходным силы уже будут на исходе, поэтому звезды рекомендуют отправиться на природу - ощущение тишины и свежий воздух приведут вас в норму.





На этой неделе вас ждут позитивные эмоции, причем испытывать их вы будете как в профессиональной деятельности, так и в личной жизни. Возникшие финансовые трудности вам удастся решить уже к середине недели, поэтому можете смело тратить деньги на себя и своих близких.

Что касается работы, то здесь вы будете в буквальном смысле блистать, искусно решая сложные задачи и "разруливая" возникающие проблемы. Признание со стороны коллег и руководства вам обеспечено. А лучшим завершением недели для вас будет отдых на природе.





Вы можете погрязнуть в поисках виновников всех ваших проблем. Но это ничего не изменит. Не тратьте зря время и перестаньте себя жалеть. Лучше подумайте, как можно выйти из сложившейся ситуации. Помощь может прийти от человека, которому вы очень доверяете.