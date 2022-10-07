Гороскоп на неделю с 10 по 16 октября: Львам рекомендуется сдерживать свою ревность, Дев ожидает предложение о высокой должности, Козерогам стоит избегать общения с незнакомцами

На этой неделе вы почувствуете прилив сил и энтузиазм. Вы будете стремиться к познанию чего-то нового, к личностному развитию. Появится достаточно возможностей, чтобы вы применили свои таланты и способности для достижения целей. Главное, рассмотреть тот шанс, который воплотит ваши мечты в жизнь.

В первой половине недели вы ощутите полную гармонию в партнерстве. Это будет касаться как деловых, так и личных отношений. Если у вас были ссоры или разногласия с любимым человеком, самое время для примирения и теплого общения. Обсуждайте различные вопросы, даже самые острые, вам удастся прийти к компромиссу.

Удачно пройдут сделки, заключение договоров, подписание документов. Благополучное время для лечебно-профилактических мероприятий, не забывайте уделять внимание и время своему здоровью. Приобретите абонемент в бассейн или фитнес-клуб.





На этой неделе будет успешно складываться решение материальных вопросов. Возможны финансовые поступления, с помощью которых вы сможете приобрести товары, о которых давно мечтали. Смело покупайте бытовую технику или другие вещи для уюта и комфорта вашего жилища.

Если вы пока без работы, усильте поиск - есть шанс найти хорошее место. Не исключена поездка, во время которой произойдет романтическое знакомство. Если любимый человек уже есть, то ваши отношения будут развиваться гармонично. Возможны признания, подарки и безграничное внимание.





Эту неделю звезды советуют посвятить любви и творчеству. Вы ощутите радужные перспективы перед собой. Если вы влюблены, то вас накроет волна ярких любовных чувств. Старайтесь больше времени проводить со второй половиной, сходите вместе на концерт в театр или кино.

Семейные отношения будут складываться ладно. Самое время затронуть тему наследства со старшими родственниками, вам удастся прийти к правильному решению. Все хозяйственно-бытовые моменты лучше решать сообща.





На этой неделе вам удастся найти взаимопонимание с родственниками. Прежде всего, это касается родителей, братьев и сестер. Сделайте шаг к примирению первыми. Отношения с окружающими людьми сложатся тепло и доброжелательно.

Вы почувствуете долгожданную внутреннюю гармонию, когда вам будет хорошо и дома, и на работе, и на учебе. Это прекрасное время для духовных практик, молитвы, чтения литературы. Старайтесь пока плыть по течению, отдавая себя воле обстоятельствам.





На этой неделе сосредоточьте свое внимание на учебе, контактах и обустройстве своего дома. Возможно, вам поступит интересная информация от ваших друзей и знакомых или вы побываете у кого-то из близких в гостях. Вы по достоинству оцените ремонт и дизайн квартиры. Под впечатлением от увиденного вы захотите сделать в своей квартире перестановку.

Середина недели может принести напряжение в отношения с любимым человеком. Сдерживайте свою ревность, и сами не давайте поводов для ссор и разногласий. Тем, у кого есть дети, следует больше времени уделять воспитанию своих чад.





На этой неделе вы будете чувствовать себя обаятельными и доброжелательными. Благодаря тактичному подходу в общении с окружающими, вы привлечете симпатии. Успешными окажутся эксперименты с внешним видом. Смело меняйте стиль одежды, прическу или цвет волос.

Вторая половина недели будет насыщена поездками, знакомствами и интересными встречами. Вам может поступить предложение занять более высокую должность. Будьте уверены, что вам блестяще удастся справиться со всеми делами и планами.





Прекрасное время для расширения кругозора и восполнения пробелов в знаниях. Вам представится возможность поездки или путешествия, во время которых вы познакомитесь с историко-культурными ценностями и традициями других стран.

Вторая половина недели подойдет для личностного развития и духовной практики. Усилится ваш интерес ко всему загадочному и таинственному. Пытливость вашего ума поможет заполучить ответ на волнующий вопрос и разгадать тайну.





На этой неделе вам будет все даваться легко и свободно. Прекрасное время для подарков, сюрпризов, исполнения заветных желаний. Для реализации своих целей вам не придется прикладывать усилия, многое придет само собой.

Усилится ваш интерес ко всему неизвестному и таинственному, это связано с появлением в вашей жизни загадочных явлений. В конце недели активизируется общение и связи с друзьями. Скорее всего, вас пригласят на дружескую встречу или вечеринку. Не отказывайтесь, вас ждет много теплых воспоминаний и радостных эмоций.





В первой половине недели сосредоточьте свое внимание на реализации своих планов и целей. Многие ваши дела, которые раньше казались неподъемными, решатся успешно. Этому будут благоприятствовать внешние обстоятельства. Улучшатся отношения с родителями и друзьями.

В середине недели позвольте себе дружескую встречу. А вот в супружеских отношениях не исключены разногласия. Причиной ссор и недопонимания станут, скорее всего, ваше критическое суждение о партнере. Постарайтесь терпеливее и бережнее относиться к любимому человеку.





На этой неделе попробуйте решить вопросы, связанные с учебой и путешествием. Если вы оказались в туристической поездке, вас ждет много удивительных знакомств и ярких впечатлений. В любых делах, за которые возьметесь, рассчитывайте на поддержку и помощь окружающих вас людей.

В середине недели откажитесь от контактов с незнакомыми людьми. Недоброжелатели могут выразить свое отношение к вам через агрессию и неприязнь. Впредь старайтесь держаться от таких людей подальше. Если ищите работу, удача окажется на вашей стороне, вам удастся найти достойное место.





На этой неделе успешно сложатся дела, связанные с учебой, творчеством и любовью. Студенческая жизнь будет полна приятных впечатлений, у вас сложится взаимопонимание с преподавателями, которых вы порадуете своими знаниями. Благоприятное время для романтических встреч.

В семейных отношениях будет теплая и мирная атмосфера. Уделите достаточно времени своим детям, удивите их совместным походом в цирк, театр или кино. Постарайтесь сделать что-то приятное для тех, кого любите по-настоящему.





На этой неделе вас ждет расцвет семейных и супружеских отношений. Вам удастся открыть своего избранника заново, вы увидите положительные стороны любимого человека. Вероятно, вы сравните свой союз с другой парой. Такое сравнение пойдет лишь на пользу вашей семье, вы поймете, сколько плюсов в вашем партнере.

В работе сделайте паузу, не торопитесь с инициативами и планами. Удачное время для поездок за город на выходные. Организуйте пикник на природе, насладитесь общением со своими любимыми и дорогими людьми. Будьте аккуратнее в обращении с острыми предметами - есть риск получения травмы.