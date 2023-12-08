Гороскоп на неделю с 11 по 17 декабря: Тельцам стоит запастись терпением, Львов накроет волна романтики, Стрельцам предстоит важная встреча

Эта неделя прекрасно подойдет для улучшения своего финансового положения, встреч и деловых поездок. В решении проблем делайте акцент на чувство такта, выдержку и хорошие манеры. Не стесняйтесь выражать свою любовь, признание и благодарность дорогим людям. Будьте открыты к общению и расширению полезных контактов, не замыкайтесь на решении своих вопросов, старайтесь смотреть по сторонам и замечать красоту в малом.

Эта неделя подарит хорошие возможности для решения финансовых и деловых проблем. Вы найдете ответы на давно волнующие вас вопросы в сфере бизнеса. Прекрасное время для обучения и повышения своей квалификации, освоения новых направлений в профессии.

Со здоровьем проблем не будет, что позволит вам справляться со всеми делами легко и быстро, оставаясь при этом в тонусе. Одиноких представителей знака ожидают новые знакомства и свидания.

Первая половина недели будет безоблачной и размеренной. Начиная со среды, вам придется в экстренном режиме справляться с проблемами на работе и принимать активное участие в делах родственников. Особого внимания потребуют дети, поэтому постарайтесь набраться терпения и проявить тактичность.

Романтическая часть жизни напомнит о себе только в выходные, когда вы сможете отвлечься от всех проблем и перевести дух. Не забывайте про отдых и восстановление организма после непростой недели. Примите расслабляющую ванну, прогуляйтесь по зимнему лесу либо посидите в спокойствии за чашкой любимого чая или кофе.

Эта неделя выдастся активной и богатой на события. В профессиональной сфере ожидаются интересные и перспективные проекты. У вас появится возможность расширить круг полезных контактов и обзавестись нужными связями.

Что касается дел сердечных, то тут стоит ждать стабильных отношений или даже предложения руки и сердца. У одиноких представителей знака во второй половине недели ожидается знакомство, которое имеет все шансы перерасти в крепкие и долгосрочные отношения. Здоровье не доставит вам проблем, но метеозависимым стоит быть внимательным к своему самочувствию в выходные.

Если вам удастся сохранить спокойствие и контролировать негативные эмоции, то на этой неделе вас ожидает успех не только в рабочих вопросах, но и в отношениях с близкими. Соблазнов и поводов для эмоциональной нестабильности будет немало, поэтому запаситесь терпением и выдержкой.

Звезды не рекомендуют совершать дорогие покупки, давать или брать деньги в долг, вкладывать финансы в сомнительные проекты - высок риск стать жертвой мошенников. Обратите внимание на свое здоровье, не забывайте о мерах профилактики простудных заболеваний и снизьте физическую нагрузку, так как есть вероятность получить травму.

На этой неделе вас захлестнет волна романтики. У одиноких представителей знака на горизонте появятся достойные поклонники, а у тех, кто уже нашел свою вторую половинку, отношения выйдут на качественно новый уровень. Это даст стимул, чтобы заняться своей внешностью, обновить гардероб и сменить привычный образ.

Если поступит приглашение посетить какое-либо мероприятие, не отказывайтесь. Там вы сможете завести знакомства, которые чуть позже могут стать решающими. Финансовая часть жизни будет нестабильной, но ситуация улучшится уже на следующей неделе. В выходные можете почувствовать недомогание, поэтому проведите эти дни в спокойной и уютной обстановке.

Отличное время, чтобы начать строить планы на будущее. Многие из ваших задумок и целей будут вполне реалистичными и перспективными. В профессиональной сфере звезды советуют проявить вам настойчивость и принципиальность - это пойдет на пользу делу.

Романтическая сфера будет в приоритете у тех, кто пока находится в поисках второй половинки. Ходите на свидания, общайтесь и расширяйте круг знакомств - есть шанс встретить свою любовь. А еще в первой половине недели ожидаются финансовые поступления. Но не теряйте голову, тратьте деньги с умом.

Всю неделю вы посвятите работе. А если у вас собственное дело, то времени на другие вопросы просто будет не хватать. В отношениях со второй половинкой возможны претензиями и недопонимание.

Здоровье не доставит вам проблем, но во избежание травм снизьте физические нагрузки, постарайтесь меньше садиться за руль автомобиля и откажитесь от посещения массовых мероприятий. Выходные проведите с близкими людьми. Прислушивайтесь к ценным советам более опытных людей.

На этой неделе вы ощутите колоссальный энергетический подъем, что поможет вам оперативно принимать решения и справляться с проблемами. Появится хорошая возможность продвинуться по карьерной лестнице, но только если сможете контролировать свои эмоции.

В выходные звезды рекомендуют остаться дома, потому что ваше самочувствие может ухудшиться. А вот в финансовом плане все будет благополучно - ожидаются денежные поступления, которые можно будет потратить на давние мечты.

На этой неделе вы погрузитесь в состояние приятного удивления, связанного с романтической и финансовой сферами. Вам посчастливиться встретить достойного человека, который еще и близким вам по духу.

В профессиональной деятельности успеха добьются те, кто трудится в государственных учреждениях промышленности и в сфере обслуживания. Здоровье обещает быть стабильным, но лишь при условии соблюдения мер профилактики простудных заболеваний.

Эту неделю вы посвятите здоровью и профессиональным делам. Решение рабочих вопросов потребует от вас достаточно сил и повышенного внимания. Чтобы поддержать свой организм, старайтесь полноценно питаться, высыпаться и не забывать о прогулках на свежем воздухе.

С финансами будут небольшие сложности, что заставит уменьшить свои расходы и более разумно планировать бюджет. Но зато вы не будет испытывать дефицита внимания со стороны поклонников, повышенный интерес к вашей личности будет наблюдаться и в соцсетях.

Вас ожидает активная, насыщенная дружескими встречами и общением неделя. Обмен новостями, воспоминаниями и идеями станет настолько увлекательным, что большую часть свободного времени вы будете проводить в обществе.

На работе ожидаются деловые поездки и тесное взаимодействие с партнерами. Личная жизнь уйдет на второй план по причине нехватки времени. Постарайтесь восполнить этот пробел в выходные, уделите внимание самым близким и дорогим вам людям. А еще звезды рекомендуют ограничить физические нагрузки и поберечь позвоночник.

Неделя начнется с позитивных финансовых новостей. Возможно, вам удастся приобрести имущество или получить в наследство недвижимость. Повышенное внимание нужно будет уделить вопросам страховки и алиментов.